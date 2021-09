Los videojuegos llegan a Netflix en España: así funcionan y estos son los primeros juegos disponibles

No es ningún secreto que Netflix está trabajando en implementar videojuegos en su aplicación. Tanto es así que en Polonia llevan disponibles algunas semanas, si bien hasta ahora no sabíamos si la compañía iba a llevarlos a otros países o no. Y vaya si lo ha hecho.

La compañía acaba de anunciar que desde hoy, 28 de septiembre, todos los usuarios de la app para Android pueden acceder a cinco juegos para móvil de forma totalmente gratuita. Es decir, que los juegos están incluidos en la suscripción sin coste adicional. Además, ninguno tiene anuncios ni microtransacciones.

"El inicio de esta aventura"

Los cinco juegos que llegan a Netflix son 'Stranger Things: 1984', 'Stranger Things 3: The Game', 'Card Blast', 'Teeter Up' y 'Shooting Hoops'. Son poquitos, pero son un comienzo. En palabras de Netflix, es "el inicio de esta aventura", así que cabe esperar que lleguen más novedades próximamente.

¿Cómo funciona este sistema? Cuando los usuarios inicien sesión en su perfil desde la app para Android verán un carrusel dedicado a los videojuegos. Al pulsar sobre una de las miniaturas accederán a su ficha técnica (con información sobre el título, capturas, etc.) y verán el botón de descarga.

¿Desde dónde se descarga el juego? Desde Google Play, por supuesto. El juego no se descarga en formato APK o AAB desde Netflix, sino que, realmente, la app tiene un acceso directo a la ficha del juego en Google Play Store. Desde allí se descarga y desde allí se instala en el móvil.

Una vez esté instalado el juego, los usuarios podrán acceder al contenido desde la app de Netflix (el botón de descarga cambiará de color y se pondrá rojo con el texto "Jugar"). Recordemos que, por el momento, esta función solo está disponible en Android. No hay noticias sobre su llegada a iOS.