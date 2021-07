Archivos AAB de Android: qué son estos archivos y en qué se diferencian con los APK

Vamos a explicarte qué es el formato de archivo AAB, un tipo de contenedor para las aplicaciones de Android que Google va a exigir utilizar en Google Play en vez del formato APK. Esto quiere decir que los desarrolladores tendrán que subir sus apps en formato AAB y no en el APK, algo que si siempre descargamos las apps desde Google Play no vamos a notar, pero a nivel interno hay diferencias que merece la pena conocer.

Vamos a empezar explicándote de una manera sencilla qué es exactamente un archivo AAB y cuáles son las características principales del sustituto de las APK. Luego, pasaremos a repasar las principales diferencias que hay entre ambos formatos de archivo.

Qué son los archivos AAB

En Android, estamos acostumbrados a utilizar los archivos APK, que vienen a ser algo parecido a los archivos .exe de Windows. Se trata de archivos ejecutables para instalar las apps. Una de sus particularidades técnicas, es que dentro de un archivo APK están todos los recursos de la aplicación, como los idiomas, layouts y textos. Dentro de ellos está todo lo que necesitas.

Por lo tanto, cuando instalas la APK de una aplicación, instalas también todos los recursos. Da igual que sólo vayas a utilizar la aplicación en español, porque con el APK descargarás sus gráficos en todos los idiomas en los que esté disponible. Vamos, que con los APK también instalas recursos que no necesitas, algo que hace que las aplicaciones tengan un mayor peso.

Y aquí es donde entran en juego los archivos App Bundle o AAB, que son un contenedor modular. Vamos, que en vez de un solo archivo, lo que tenemos es un contenedor con varios archivos APK, en los que está la aplicación base y todos los recursos. Estos archivos diferentes se llaman Split APK, lo que viene a traducirse como los APK divididos. Un nombre que indica eso, que lo que antes era un archivo APK, ahora está dividido en varios dentro de un contenedor.

Cuando se sube a Google Play una aplicación con formato AAB, Google creará una APK que solo tenga los recursos que vas a necesitar. Por ejemplo, en una aplicación que viene traducida a diez idiomas, en vez de tener todos los archivos en todos los idiomas, sólo tiene el idioma que vayas a utilizar.

Las aplicaciones que ya están subidas en Google Play se quedan como están, pero todas las que se suban a partir de ahora deben estar en formato AAB para que a nosotros, como usuarios, se nos sirvan versiones solo con los recursos que necesitamos.

Diferencias entre AAB y APK

La principal diferencia de las aplicaciones en formato AAB y las APK es que las apps en formato AAB permiten que se cree una APK a medida. Google coge el contenido de este contenedor, y te crea una APK para que la instales en Google Play, en la que solo tienes los recursos que vas a necesitar en vez de tenerlos absolutamente todos.

Esto hace que las aplicaciones subidas en AAB pesen menos al bajarla desde Google Play, ya que tienen en su interior menos recursos. Por lo tanto, van a ocupar menos espacio en tu móvil, algo que en el caso de dispositivos con pocos recursos puede ser útil.

La principal mala noticia de los archivos en formato AAB es que no pueden instalarse directamente como pasa con las APK. Como es modular, no es un único archivo que te instalas y ya, por lo que va a dificultarse bastante el que podamos descargarnos las apps desde otras tiendas de terceros, a no ser que el desarrollador se tome la molestia de crear una versión AAB para tenerla en la tienda oficial de Android, y otra para servirla online.

En definitiva, por lo tanto, las apps que se suban en formato AAB estarán más optimizadas y serán en torno a un 15% más ligeras. Además, como no pueden instalarse directamente, será más difícil difundir copias ilegítimas sin el permiso del creador de la aplicación.