Gran giro en la estrategia de Netflix: estudian lanzar planes más baratos de streaming… con publicidad

Quién te ha visto y quién te ve, Netflix. De renegar de la publicidad durante años... a admitir estar trabajando en planes con anuncios que rebajen el precio de la suscripción. ¿Qué ha cambiado? Ha pasado el tiempo, han llegado los competidores... y Netflix acaba de desvelar unos resultados trimestrales que reflejan pérdida de suscriptores por primera vez en la historia del servicio de streaming (si no contamos la debacle de 2011 con Quickster, que sólo los más veteranos del lugar recordarán).

En la tradicional entrevista posterior a la presentación de resultados trimestrales, Reed Hastings, Co-CEO de Netflix, reconoció que la compañía estaba estudiando la posibilidad de ofrecer streaming de bajo coste a cambio de acompañarlo de anuncios, y que esperaban tener algo que anunciar al respecto en los próximos dos años. En palabras de Hastings:

"Aquellos que han seguido a Netflix saben que estoy en contra de la complejidad de los anuncios y que soy un gran fan de la simplicidad de la suscripción. Pero, por muy fan que sea de eso, soy un fan aún mayor de dar opciones al consumidor. Ofrecer lo que quieren a consumidores a los que les gustaría un precio más bajo y que son tolerantes a los anuncios tiene mucho sentido. Así que es algo que estamos mirando ahora e intentaremos resolver en el próximo año o dos años. Estamos abiertos a ofrecer precios aún más bajos con anuncios como una opción a los consumidores".

Si bien la compañía no ha ofrecido muchos más detalles sobre estos nuevos planes más económicos en los que están trabajando, Hastings ha dicho que Netflix no sería necesariamente la encargada de gestionar los anuncios, sólo de mostrarlos, y que los avances en la industria de la publicidad les benefician: "Podemos ser directamente una plataforma y dejar que otra gente haga toda la gestión sofisticada de los anuncios e integrar todos los datos de la gente. Podemos quedarnos fuera de esto y centrarnos en nuestros suscriptores".

Durante los últimos años, son varios los servicios que han optado por una estrategia similar de ofrecer planes de menor coste con anuncios. En Estados Unidos está el ejemplo de Hulu y, más recientemente, HBO Max. Disney+ les seguirá a finales de 2022. "No tenemos dudas de que funciona", asegura un ahora convencido Hastings. ¿Y para la gente que quiera continuar con su plan actual y no ver anuncios? Según han insistido, esa opción no cambiará y se seguirán manteniendo las suscripciones de pago sin publicidad.

Imagen de portada | Thibault Penin

