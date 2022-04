Netflix se llena de "Gatitos Explosivos": anuncia un juego y una serie de 'Exploding Kittens'

Netflix ha anunciado el lanzamiento de un juego para dispositivos móviles y una serie animada basados en la franquicia 'Exploding Kittens'. Con este movimiento, el gigante del streaming da un paso hacia adelante en sus esfuerzos por entrar en el mundo de los videojuegos, donde ya tiene 14 títulos, a la vez que fortalece su catálogo de contenidos.

'Exploding Kittens — The Game', descrito como "una versión exclusiva del juego móvil", debido a que ya existe una versión de pago en iOS y Android no relacionada a Netflix, se lanzará en mayo de forma gratuita para los suscriptores de la plataforma. Para la serie animada tendremos que esperar un poco más: llegará en algún momento de 2023.

'Exploding Kittens', un conflicto entre el Cielo y el Infierno

En la serie animada de 'Exploding Kittens', Dios y el Diablo son enviados a la Tierra en los cuerpos de gatitos domésticos, lo que hace que el "conflicto entre el "Cielo y el Infierno alcance proporciones épicas". El equipo incluye a Mike Judge y Greg Daniels, conocidos por su trabajo en 'King of the Hill', como productores ejecutivos, y a los propios creadores del juego, Elan Lee, exdiseñador de juegos de Xbox, y Matthew Inman, fundador de The Oatmeal ).

El reparto para las emisiones en idioma inglés estará conformado por Tom Ellis (Rush, Lucifer), Abraham Lim (Clickbait, The Boys), Lucy Liu (Shazam, Elementary), Ally Maki (Wrecked, Toy Story 4), Mark Proksch (What We Do In The Shadows, Better Call Saul) y Sasheer Zamata (Woke, Home Economics). La fecha de estreno, como mencionamos arriba, será en algún momento de 2023.

Si hablamos del juego que llegará de la mano de Netflix debemos destacar que se conservan las mismas características base del título original disponible actualmente en plataformas móviles. Los jugadores sacan cartas hasta que alguien saca un "Gatito Explosivo", que explota y lo deja al jugador eliminado, a menos que este tenga una "tarjeta de desactivación" que permita salvarle la vida.

Entonces... ¿qué diferencia hay entre el juego existente y de que estrenará Netflix. La compañía dice que, además de estar incluido para los suscriptores, los jugadores contará con dos nuevas cartas exclusivas. Se trata de Radar, que revela a los jugadores la posición del "Gatito Explosivo" más cercano a la parte superior del mazo de cartas, y Flip Flop, que invierte el orden de las cartas en el mazo.

Además, con el paso del tiempo también se incluirán nuevas cartas y mecánicas de juego inspiradas en la serie animada. Eso sí, si tenemos en cuenta que la serie llegará el año que viene, deberemos esperar un poco antes de recibir estas ventajas adicionales para 'Exploding Kittens — The Game'.

Como dato curioso, 'Exploding Kittens' fue creado por dos amigos que se fueron de vacaciones juntos. El juego original, en formato físico, intentó recaudar 10.000 dólares a través de Kickstarter, pero su campaña alcanzó más de 8 millones de dólares en 30 días. Hasta el momento ha vendido más de 18 millones de juegos.

Netflix, por su parte, tiene un total de 14 títulos móviles, entre los que se incluyen 'Stranger Things: 1984', 'Stranger Things 3: El juego', 'Shatter Remastered' y 'Arcanium: Rise of Akhan'. Y estamos a la espera de 'Into the Dead 2: Unleashed', un juego que promete llegar con una calidad interesante.

En Xataka | "Queremos ser los mejores en el sector": Netflix confirma que quiere entrar en el desarrollo de videojuegos