Netflix ya tiene un mando para controlar juegos en el televisor. Es una (posible) pista de su servicio de cloud gaming

Netflix está apostando fuerte por los juegos. Desde hace ya un buen tiempo, la plataforma de streaming ofrece a sus suscriptores juegos para móvil sin anuncios y sin micropagos pero, por ahora, la apuesta se ha quedado ahí. Sin embargo, no es ningún secreto que Netflix está "explorando seriamente" un servicio de juegos en la nube y que quiere llevar sus juegos más allá del smartphone. Su último lanzamiento apuntala la idea de que ese proyecto podría estar un poco más cerca.

Un mando para juegos. Efectivamente, eso es lo que ha lanzado Netflix en la App Store (por ahora no está en Google Play). Se trata de una aplicación que funciona como un mando de juegos remoto y que, por su descripción, se conecta al televisor para, a priori, controlar juegos. El problema es que ahora mismo hace más bien poco, en tanto que no hay juegos para televisor en Netflix.

Esto es lo que aparece cuando abrimos la aplicación.

"Netflix Games on TV are in beta". Ese es el texto que aparece en la parte inferior de la pantalla de la app y sí, "Netflix Games on TV" nos lo dice todo. Leanne Loombe, VP de External Games de Netflix, confirmó hace meses la intención de Netflix de hacer juegos jugables "en cualquier dispositivo Netflix que tengas", y eso incluye los televisores, sí, pero también ordenadores y portátiles.

La solución más fácil: la nube. ¿Cuál es la forma de hacer que un juego se pueda jugar en cualquier plataforma, formato o pantalla de la forma más fácil? La nube, por supuesto. Eso es lo que nos enseñó Google Stadia y lo que nos enseñan actualmente Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW de NVIDIA y compañía. El juego se ejecuta en un servidor y se retransmite en tiempo real a nuestra pantalla. Simplemente tenemos que conectar un controlador y listo, a jugar. El juego, realmente, es agnóstico a la plataforma, que simplemente funciona como un soporte para reproducir la imagen. Da igual que sea una tele, un móvil o un portátil.

Y sí, Netflix trabaja en un servicio así. Así lo confirmó Mike Verdu, VP de Videojuegos en Netflix, que dijo que estaba "explorando seriamente" un servicio así; y Leanne Lombe, VP de Juegos Externos, que dijo que los trabajos de este proyecto están "en marcha". "Creemos que los juegos en la nube nos permitirán acceder fácilmente a los juegos en cualquier pantalla, sin fricciones y facilitando la accesibilidad a las experiencias de juego"", dijo la ejecutiva, que también afirmó que el proyecto estaba en una etapa temprana del desarrollo.

Infraestructura. No obstante, hay que ser cautos con este tipo de lanzamiento. Aunque el juego en la nube suena muy bien (y a estas alturas, es una alternativa solvente para no pocos jugadores), la realidad es que tiene una infraestructura compleja de la que depende en gran medida la experiencia. No es solo poner un servidor y ya. Hay que desarrollar un sistema que permita jugar con la menor latencia posible, enviar instrucciones en tiempo real, recibir vídeo con un bitrate alto en vivo, etc. El funcionamiento de los juegos actuales de Netflix es mucho más sencillo, ya que, aunque están en Netflix, realmente se descargan desde la App Store o desde Google Play.

Captura de pantalla de los botones del mando en la nueva app de Netflix.

El tema de los controles. Aunque no sabemos exactamente cómo funcionará la app de control que Netflix ha publicado, lo cierto es que la captura da a entender que, al menos en primera instancia, los juegos en el televisor serán más bien sencillos. En la captura vemos los botones ABXY y un pad para moverse, pero ahí faltan botones si queremos jugar a juegos más complejos. Una opción es que esta app sea para usuarios que no tengan controladores en casa y necesiten algo para jugar, pero que la plataforma ofrezca soporte para controladores USB o Bluetooth, aunque estos se conecten al televisor. Ya veremos.

Algunas incógnitas por resolver. De momento, los planes de cloud gaming de Netflix están en el aire y solo Netflix sabe qué intenciones tiene. Quedan dudas por resolver, como si los juegos estarán incluidos en la suscripción, si su llegada implicará una subida de precios adicional, si solo serán juegos propios o habrá también juegos de terceros, qué calidades se ofrecerán, etc. De momento, son todo incógnitas, pero lo que parece claro es que Netflix sabe que tiene un filón con los juegos y está dispuesta a atacarlo.

