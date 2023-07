Las plataformas de streaming más populares en cada país del mundo, en un detallado mapa

En los últimos años, el streaming se ha convertido en una columna esencial del mundo del entretenimiento. Podríamos decir que las plataformas de vídeo se han convertido en la nueva "tele". De hecho, que Sálvame vaya a emitirse en Netflix en España es una clara señal del fenómeno. Pero no sólo es Netflix, la audiencia se la disputan Amazon Prime, HBO Max, Apple TV, Disney+ y otras plataformas.

Y, aunque a primera vista los catálogos de cada plataforma sean muy diferentes entre sí, a las mismas películas y series se puede acceder desde múltiples plataformas. Por ejemplo, Spider-Man Homecoming está disponible en Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+. Sin embargo, no todos estos servicios funcionan en todos los países. En España, donde la gente consume principalmente Netflix, no hemos oído hablar de otros servicios que triunfan en sus respectivas regiones, colmo pueden ser Megogo, Globoplay, GO3, WatchIT o KinoPoisk.

A la hora de elegir, el dilema es bastante simple: optas por el que tenga las series que sigues o vas a por la alternativa más asequible económicamente hablando. Para saber cuáles son las preferencias de cada país, theWORLDMAPS ha ilustrado un mapa con datos de FlixPatrol de 2023 que reúne los servicios de streaming que mayor cantidad de suscriptores aúnan en cada región del mundo.

Puedes consultar el mapa en su máxima resolución aquí.

Tal y como se puede apreciar en el mapa, el oro se lo lleva Netflix. Posee más de 220 millones de clientes en todo el mundo y lidera las suscripciones en 78 países, mayoritariamente en Europa frente a su competencia. Es el caso de Reino Unido, Brasil, Alemania, Francia, España, Portugal o México.

Tal y como hemos contado en Xataka , Netflix se enfrentó a abundantes amenazas de bajas del servicio cuando aplicó la política de prohibir compartir cuentas fuera del mismo domicilio. En países como España, uno de los primeros en sufrir los recortes, la firma de estudios de audiencias Kantar afirmaba que un millón de personas habían abandonado el servicio .

La guerra por liderar el mercado

En el ranking le sigue Amazon Prime, que reclama el primer puesto en países como EEUU, Canadá, Japón, Taiwán o Afganistán. Una de las estrategias de la compañía es catapultar su contenido gracias a aliarse con otros estudios. Por ejemplo, en España, se aliaba hace poco con Atresmedia para emitir las series de la cadena tradicional.

También se ha unido a lo largo de los años con otros canales independientes, como MGM+, Flixolé, DAZN, La Liga Smartbank, Acontra+ o AMC+. Contenido premium que Prime ha obtenido a base de acuerdos y que ahora oferta bajo una misma aplicación.

Pero lo cierto es que Amazon Prime no atraviesa buenos momentos estos últimos meses. Para paliar el enorme despilfarro de la compañía se llevó a cabo un despido masivo de 18.000 empleados . Hay que tener en cuenta que, con audiencias que no están siendo las esperadas, sus ambiciosas y titánicas producciones siguen teniendo gastos desorbitantes .

Se estima que El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder costó 250 millones de dólares en licencias y 465 millones en la primera temporada. Citadel, promocionada como la segunda serie más cara de la historia, costó 200 millones de dólares, tanto como una superproducción de Marvel. Ahora, la empresa se está considerando lanzar tarifas con anuncios publicitarios, tal y como han hecho otros servicios como Netflix antes.

Por otro lado, el mapa muestra cómo otras plataformas brillan en regiones específicas. El canal de televisión premium francés Canal Plus, por ejemplo, tiene el mayor número de suscriptores en 17 países francófonos de África Central y Occidental. De la misma manera, el servicio de streaming en árabe Shahid encabeza la lista de 16 países, incluidos Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

A pesar de tener más de 160 millones de suscriptores globales, Disney+ sólo lidera el mercado de la India. Lo mismo ocurre con Tencent Video, que es la plataforma con más clientes en China: 124 millones. Solo 11 servicios de streaming llegaron al top de los 134 países rastreados por este estudio. Y, aunque muchos otros no consiguieron pasar ese umbral, siguen teniendo millones de suscriptores en todo el mundo. Ejemplos: la plataforma china iQIYI, con 106 millones de suscriptores, HBO Max, que también ha subido su tarifa recientemente (79,9 millones), Hulu (48 millones), Paramount+ (46 millones) y Apple TV (40 millones).

Mapa: theWORLDMAPS

