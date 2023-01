Amazon empequeñece al resto de tecnológicas y anuncia un despido masivo de 18.000 trabajadores

Amazon planea despedir a 18.000 trabajadores. Así lo ha comunidado Andy Jassy, CEO de la compañía que cuenta con más de un millón de empleados en todo el mundo, en un documento publicado hoy en la web de la firma en el que señala a la “incertidumbre económica” y la sobrecontratación de los últimos años como principales razones del mayor recorte de personal de la historia de la compañía.

Despidos en Europa. El documento indica que, si bien varias secciones de la empresa se verán afectadas por este recorte masivo de personal, la mayoría se llevarán a cabo en las plantillas de Amazon Stores y PXT Solutions, a los cuales la BBC añade Amazon Fresh and Go, incluyendo su departamento de recursos humanos. Por otro lado, Jassy no especifica en qué países se realizarán estos despidos, pero sí indica que uno de los lugares afectados será Europa. Además, la notificación señala que los trabajadores despedidos serán informados a partir del 18 de enero.

Recortes de personal desde noviembre. El comunicado de Amazon reconoce, por otro lado, que la firma comenzó a recortar personal en noviembre, y que entre esos despidos y los hoy anunciados, calculan eliminar 18.000 puestos de trabajo. Jassy afirma que la empresa, que obtuvo 2.872 millones dólares de beneficio en el tercer trimestre de 2022, está trabajando para proporcionar a los trabajadores afectados la indemnización y las prestaciones transitorias de seguro médico correspondientes.

Tiempos complicados para la industria tecnológica. Amazon se suma así a la lista de compañías tecnológicas que, al igual que Meta, Twitter o Snap, optan por los despidos masivos como solución ante los cambios en el paradigma económico y la incertidumbre del mismo. Ello ha provocado que el número de trabajadores totales despedidos en el sector tecnológico sea, según el portal Layoffs.fyi, de 153.678, lo cual ha generado que algunos expertos comparen la situación que vive actualmente la industria ‘tech’ con la que experimentó la burbuja de las "puntocom" a principios de siglo.

De la inflación a la política de privacidad de Apple. Por otro lado, es evidente que la inflación, la crisis energética, el aumento de los tipos de interés y la amenaza de recesión han influido en la situación que atraviesa actualmente el sector tecnológico. No obstante, Zoe Klienmann, periodista de la BBC, señala otras causas, como el cambio en la política de privacidad de Apple que ha afectado a los cuantiosos ingresos publicitarios de estas firmas.

Por su parte, Enrique Dans, profesor de IE Business School, afirmó el pasado mes de noviembre en la Cadena Ser que la intención del gobierno de EEUU de establecer un mayor control a las grandes compañías tecnológicas ha generado un clima más hostil para estas empresas.

Imagen: Bryan Angelo / Unsplash