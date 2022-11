Las "puntocom" despidieron a 100.000 trabajadores cuando su burbuja estalló. Las Big Tech llevan 120.000 este año

El pasado mes de febrero, el inversor George Schultz publicó en Forbes un artículo titulado ‘Dot-Com Déja Vu?’ en el que planteaba que el comportamiento del mercado del sector tecnológico se parecía al experimentado por la burbuja de las puntocom. Ahora, las pérdidas anuales de las compañías tecnológicas, que ascienden a 2 billones de dólares según Cinco Días, y los despidos masivos que muchas de ellas están llevando a cabo, hacen que esa idea se extienda: ¿Estamos ante el estallido de una segunda burbuja puntocom?

Amenaza puntocom 2.0. Debarghya Das, fundador de la compañía Glean y ex-trabajador de Google, publicó un tuit el pasado 14 de noviembre en el que enumeraba los despidos realizados por las grandes tecnológicas este año. Los datos, analizados por Layoffs.fyi, ascendían a más de 120.000 despidos. A continuación, los comparaba con el número de puestos de trabajo que se llevó por delante el estallido de la burbuja de las puntocom entre 2000 y 2001, que alcanzaron la cifra de 107.000 y advertía, además, de que los despidos que se están anunciando ahora eran el preludio de un “brutal invierno tecnológico”.

Tech Layoff



Meta - 11k (13%)

Twitter - 3.7k (50%)

Intel - 20%

Snap - 20%

Netflix - 450

Robinhood - 30%

Stripe, Lyft - 13%

Salesforce - 2k

Amazon - 10k



120k+ layoffs. 2000-01 dot com layoffs were ~107k. Q4 layoffs have just begun.

A brutally cold tech winter is coming.