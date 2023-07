El negocio del streaming está roto: ni Netflix, ni Amazon, ni Hollywood encuentran solución a la debacle histórica en los beneficios

Las cosas no van bien. No es solo Netflix. Ni Prime Video. Ni HBO o Disney+. Todas las grandes empresas del mundo del streaming están en horas bajas, en lo que es una caída de los beneficios histórica que está poniendo en duda incluso el propio modelo de negocio.

"Es como si todo el sistema se hubiera roto". Es la conclusión a la que llegan desde Hollywood. Según describe Vulture, el sector del streaming está pasando por su peor momento histórico y de paso está condicionando a la propia industria audiovisual.

Según apuntan desde Bloomberg, los beneficios de las grandes compañías de streaming han caído un 90% desde la última década. Si en 2013 las grandes tenían beneficios de unos 23.400 millones de dólares, ahora mismo el beneficio combinado es de únicamente 2.600 millones de dólares.

Hay que contar que Warner Bros Discovery tiene pérdidas multimillonarias, pero aun dejándola fuera, entre Netflix, Disney y Paramount no alcanzan los 10.000 millones de dólares de beneficios. Siguen siendo negocios rentables, pero muy lejos del impacto que llegaron a tener hace una década.

