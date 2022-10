'The Peripheral' demuestra que Prime Video no es solo Tolkien en una excelente serie de ciencia ficción adulta y perturbadora

Prime Video podrá no estar a la altura de Netflix o de Disney+ en cuanto a número de usuarios (y cuya cantidad exacta nunca sabremos, porque Amazon informa de número de suscriptores al servicio Prime, no del de usuarios de la plataforma), pero resulta indiscutible que lo está intentando. Y no solo resulta obvio por la sartenada de millones de dólares que se ha dejado en una producción, 'Los Anillos de Poder', que quizás no haya cuajado al cien por cien como sería deseable, pero que sin duda ha puesto a la plataforma en el mapa.

Pero a todo se añade una buena cantidad de series variadas y de notable calidad: unas más modestas, otras más ambiciosas, pero destacables en su mayoría por unos u otros motivos. Su nueva temporada de 'Historias para no dormir' llega con cierta expectación, sus series superheroicas 'The Boys' e 'Invencible' están reformulando los tópicos superheroicos con mucha más fortuna que cualquier otra plataforma, y aunque menos conocidas, hay mucho bueno y notable en series como 'Night Sky' o 'Upload', entre otras.

Ahora lo intenta con ''''The Peripheral', una nueva serie que, de partida, viene con unos cuantos nombres propios muy interesantes a bordo. Jonathan Nolan y Lisa Joy ('Westworld', 'Person of Interest') son los productores ejecutivos, mientras que Vincenzo Natali ('Cube', 'Cypher') dirige varios de los episodios, entre ellos los dos que ya están disponibles en la plataforma. Como se ve, entre su equipo creativo hay nombres vinculados a la mejor ciencia ficción audiovisual, así que de nuevo Amazon esta jugando bien sus cartas.

Pero el nombre más atractivo para el aficionado con callo al género está en William Gibson, que firmó en 2014 la novela en la que se inspira la serie y que fue editada en español bajo el mismo título. Es el creador del concepto del ciberespacio y del género literario del cyberpunk en su novela 'Neuromante', entre otros hitos indiscutibles, y su sello es reconocible en esta serie, que ahonda en los mundos virtuales y las identidades digitales.

Futuros del presente

La serie nos presenta a un par de hermanos (ella interpretada por una, como de costumbre, sensacional Chloë Grace Moretz) que para pagar el tratamiento de su madre enferma en un futuro muy cercano, acceden a participar en un experimento de realidad virtual. Lo que creen que es un sofisticado videojuego de atracos se revela como un pasaporte al futuro, al año 2070, donde en el cuerpo de él tendrán que realizar una serie de misiones y conocerán a todo tipo de personajes.

Es un planteamiento fascinante y que la serie resuelve muy bien con efectos especiales someros y muy acertados y una ambientación exquisita y nada exhibicionista. Una auténtica inmersión en un futuro sin coches voladores ni edificios de neón pero que encaja perfectamente con el William Gibson literario (no hay más que ver cómo visten los personajes) y con sus obsesiones acerca de la volatilidad del cuerpo a causa de la tecnología y el impacto político que ejerce quien posee ésta.

La acción se desarrolla dosificando la información con cuentagotas y con largas conversaciones: los espectadores que esperen acción futurista y espectáculo de efectos especiales pueden verse decepcionados por una serie que opta más por la reflexión acerca de la tecnología, sus consecuencias y el renovado valor del tiempo en según qué contextos. Ciencia ficción literaria en una serie para streaming: muy bien, Amazon.

'The Periphera'l puede atascarse en su propia naturaleza: su desarrollo extremadamente lento y la calma con la que va mostrando las situaciones al espectador difieren de la tónica habitual en las series de género, siempre en busca del siguiente cliffhanger y del giro resultón. Pero el propósito de 'The Peripheral' diríase distinto (como distintas eran las otras producciones de Nolan y Joy), aunque su propia estructura serial puede jugar en su contra. Será interesante comprobar qué tal aguanta el tipo esta filosofóia a lo largo de toda una temporada.