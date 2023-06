La franquicia de 'El Señor de los Anillos' afronta su primera gran crisis. El plan de sus dueños: doblar la apuesta

Ya hemos hablado por aquí en alguna ocasión del follón que han supuesto históricamente los derechos de la obra de Tolkien, especialmente en lo que respecta a sus adaptaciones. La cosa parecía estar más tranquila desde que compró los derechos Embracer Group. Pero parece que la Tierra Media está condenada a ser un lugar turbulento, y ahora esas turbulencias llegan a la multinacional afincada en Suecia.

Una compra muy cara. La compra de Embracer empezó cuando Middle Earth Enterprises, propiedad de los herederos del productor Saul Zaentz y dueña de la inmensa mayoría de los derechos de la obra de Tolkien buscaba comprador. 2000 millones calculó Variety que iba a costar la operación. La compradora final fue Embracer Group, que recientemente había adquirido Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal.

Qué tiene Embracer. Pues casi todos los derechos de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit'. En el anuncio oficial presumían de que Tolkien estaba siendo adaptado en 'Los Anillos de Poder', en la película de animación 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' y el juego para móviles 'The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth'. El juego de Gollum quedaba fuera de su arco de influencia porque Warner mantiene los derechos de explotación de las películas de Peter Jackson.

Qué no tiene Embracer. Como decimos, tanto Warner como Tolkien State, propietaria original de los derechos, andan por ahí. Además, Middle Earth Enterprises no posee los derechos de la totalidad de la obra de Tolkien: por ejemplo, 'Los Anillos de Poder' se ha rodado gracias a una cláusula legal que hace que los derechos de las series de ocho episodios o menos no los gestione Middle Earth Enterprises. Pero casi todos los nombres, lugares y situaciones de la trilogía original y 'El Hobbit' son de su propiedad.

Caídas al abismo. El mes pasado, Embracer experimentó la mayor caída en Bolsa de su historia, después de confirmar que una negociación valorada en 2.000 millones de dólares no había salido adelante después de siete meses en preparación. No se sabe con qué otra empresa podía ser esa asociación, pero está claro que los mercados no estuvieron muy conformes con el eco que tuvo la ruptura.

Reestructuración fuerte. Embracer afronta cambios muy grandes en su seno debido a la llegada de nuevos altos cargos en su organigrama, como un nuevo jefe de operaciones y un nuevo director de estrategias. Las consecuencias inmediatas serán el cierre de unos cuantos estudios y oleadas de despidos. También van a deshacerse de propiedades que no se consideren primordiales, en una reestructuración que estará en marcha hasta marzo de 2024.

A explotar la Tierra Media. El nuevo COO de la empresa, Matthew Korch, ha hablado de "explotar al máximo 'El Señor de los Anillos'", especialmente en el terreno de los videojuegos. Está claro que Embracer sabe que tiene una propiedad de inmensas posibilidades, y que cree que no está rentabilizando tanto como debería. Korch afirma sin ambages que pretenden convertir la propiedad en "una de las mayores franquicias de la industria del videojuego".

Mucho en muy poco tiempo. Embracer ha reconocido que "cuando se adquieren estudios tan rápidamente como lo hemos hecho nosotros, una de las desventajas de esa rápida adquisición es que realmente no se puede integrar de manera significativa y, por tanto, lo que se acaba teniendo son muchos estudios que tienen sus propias organizaciones y sus propios departamentos que hacen cosas que también hacen paralelamente otras unidades. Y cuando tienes tantas empresas como nosotros, la duplicación puede ser significativa". Actualmente, Embracer tiene 17.000 empleados en 40 países, y 138 estudios de desarrollo. De momento no se sabe de cuántos empleados prescindirán.

Cabecera: Amazon

