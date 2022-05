EA anuncia un nuevo juego de El Señor de los Anillos: primeros detalles de 'Heroes of Middle-earth'

Buenas noticias para los aficionados de 'El Señor de los Anillos': Electronics Arts ha anunciado el desarrollo de un videojuego basado en la trilogía escrita por J. R. R. Tolkien. El nuevo título, que se denominará 'The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth', llegará en exclusiva a dispositivos móviles bajo la modalidad free-to-play.

El proyecto, que es fruto de una colaboración entre Electronics Arts y Middle-earth Enterprises, cobrará vida gracias al trabajo EA Capital Games, un desarrollador con sede en Sacramento, California, que en su portfolio tiene al exitoso RPG con sistema de coleccionables 'Star Wars: Galaxy of Heroes' lanzado en noviembre 2015.

Un juego para aficionados está en camino

La compañía explica en un comunicado de prensa que 'The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth' "llevará la fantasía y la aventura de 'El Señor de los Anillos' a los fanáticos existentes y a nuevas audiencias por igual". Estamos hablando de un título que promete una historia inmersiva, un sistema de coleccionables y combates por turnos.

Es decir, a lo largo del juego, según explican, nos encontraremos con algunos de los personajes más icónicos de la franquicia, así como también viviremos acontecimientos y batallas relacionadas a erradicar los grandes males de la Tierra Media.

A pesar de que se tratará de un título para dispositivos móviles, Electronics Arts dice que este tendrá gráficos de alta calidad, animaciones cinematográficas y arte estilizado que ayudarán a ofrecer esa experiencia inmersiva de la que hablan.

Lo cierto es que aún tendremos que esperar para echarle un primer vistazo. El juego se encuentra en pleno desarrollo y no tenemos imágenes oficiales del mismo. No obstante, se espera que en algún momento de este verano se libere en algunos países la primera beta.

Cabe señalar que 'Heroes of Middle-earth' no será el primer juego ambientado en el universo de El Señor de los Anillos para dispositivos iOS y Android. Los aficionados pueden jugar actualmente a títulos como 'The Hobbit Kingdoms of Middle-Earth', 'Middle-earth: Shadow of War', 'The Lord of the Rings: Legends of Middle-earth' y 'The Lord of the Rings Rise to War'.

Recordemos que Middle-earth Enterprises también está involucrada en otro juego. Se trata de 'El Señor de los Anillos: Gollum'. Este título, a diferencia del que se anunció hoy, estará enfocado en consolas de videojuegos y ordenadores. Fue anunciado en marzo de 2019 y su lanzamiento estaba programado para 2021, pero se retrasó hasta 2022.

