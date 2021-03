'El Señor de los Anillos: Gollum' estrena tráiler con gameplay: lo nuevo del universo de Tolkien es todo un videojuego de sigilo

Uno de los videojuegos basados en el gigantesco universo de 'Tolkien' más anticipados es 'El Señor de los Anillos: Golum'. Sabemos de su existencia desde marzo de 2019 y, hasta ahora, lo único que habíamos visto de él era un breve teaser que nos mostraba parte del mundo en el que se desarrollará. También sabemos que saldrá en las consolas de nueva y antigua generación y que se ha retrasado hasta 2022.

Tocará esperar un poquito para tenerlo en nuestras manos, pero para hacer más amena la espera los chicos de Daedalic, el estudio a cargo de su desarrollo, y PlayStation han publicado un tráiler con gameplay en el que podemos ver cómo será el juego y algunos de los escenarios en los que estará basado. Veamos qué es lo que promete 'El Señor de los Anillos: Gollum'.

El sigilo por bandera

Por lo que podemos ver en el tráiler, Daedalic ha conseguido mantener la esencia de Gollum: un personaje que se vale del sigilo y las triquiñuelas para desenvolverse en entornos peligrosos. La cámara siempre está colocada a la espalda, en lo que parece una vista en tercera persona bastante alejada, algo que tiene sentido dado el tamaño de Gollum.

Nuestros compañeros de 3DJuegos han podido ver gameplay de la mano del productor del juego y cuentan que su jugabilidad recuerda a "una mezcla de 'Assassin's Creed' y 'Uncharted'", en el sentido que el diseño de niveles es muy vertical, nos obligará a "tener que estudiar muy bien el nivel" y nos hará usar el sigilo. Es más, 'El Señor de los Anillos: Gollum' está basado por completo en el sigilo, y no tanto en la acción o en los combates.

De hecho, Gollum no tiene árbol de habilidades ni se puede mejorar. Tampoco se puede elegir no ser sigiloso. Cada movimiento de Gollum hace ruido y si los enemigos nos detectan y alcanzan, nos matarán. La única opción que tiene Gollum es atacar por la espalda (algo que no mata al instante) o escabullirse entre las sombras. Sigilo puro y duro.

Será un juego centrado en la historia y en el que asistiremos a constantes conversaciones entre Gollum y Smeagol, que relatarán los sucesos por los que ha pasado el protagonista. También tendremos que decidir qué personalidad gobierna a nuestro personaje, algo que tendrá cierto efecto en lo que sucederá a lo largo en el juego, pero que todavía no sabemos sí afectará al final de la historia.

Como decíamos anteriormente, 'El Señor de los Anillos: Gollum' llegará a las consolas de anterior generación, a las consolas next-gen, a Nintendo Switch y a PC. Se ha retrasado hasta 2022, así que tocará esperar. Otro juego que se ha retrasado al año que viene es 'Hogwarts Legacy', el RPG de mundo abierto del universo Harry Potter.