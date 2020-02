Todo lo que sabemos sobre la serie de 'El Señor de los Anillos', la franquicia que Amazon quiere convertir en su Juego de Tronos

A finales de 2017, Amazon anunció que había adquirido los derechos de 'El Señor de los Anillos' para hacer una serie de televisión. Después del éxito de las películas, el gigante del ecommerce se hace con una franquicia de enorme tirón. Y por lo que conocemos hasta ahora, Amazon es consciente del interés que genera esta serie y la inversión va a ser enorme.

Amazon logró superar a Netflix y HBO por los derechos de la obra de J.R.R. Tolkien. ¿El objetivo? Lograr una serie suficiente atractiva como para aumentar el número de suscriptores de Amazon Prime Vídeo. Del mismo modo que HBO tuvo 'Juego de Tronos', Amazon buscará convertir a la serie de 'El Señor de los Anillos' en su gran éxito.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora (o creemos saber) de la serie que prepara Amazon basada en el universo fantástico de la Tierra Media. Una serie para la que se han firmado cinco temporadas y aunque faltan muchos detalles por conocer, ya empezamos a tener una idea aproximada de lo que veremos.

¿Cuánto han costado los derechos de 'El Señor de los Anillos?

Según los datos de The Hollywood Reporter, Amazon Studios consiguió superar a Netflix con una oferta de 250 millones de dólares. Unos derechos en manos de los herederos de Tolkien, la editora HarperCollins y New Line Cinema.

En la cesión se incluye la realización de hasta 5 temporadas basadas en el mundo de 'El Señor de los Anillos', pudiendo utilizar material de las películas y la ambientación creada a su alrededor. Matt Galsor, representante de el grupo que poseía los derechos, explicaba a THR que "estamos encantados con Amazon y su apuesta de larga duración por la literatura, hogar de la que será la primera serie de televisión con múltiples temporadas basado en El Señor de los Anillos." Un acuerdo que según relata, ha sido "uno de los más difíciles, pero fue resuelto relativamente rápido porque las distintas partes han establecido una relación cercana."

Sharon Tal Yguado, directora de guiones en Amazon, ha explicado a THR que la serie tendrá un guión propio y no estará ambientado en la misma época que las películas. "Disponemos de ideas excepcionales para traer a la pantalla historias pasadas inexploradas basadas en los escritos originales de J.R.R. Tolkien." Unas historias para la que son conscientes de la magnitud; "'El Señor de los Anillos' es un fenómeno cultural que ha capturado la imaginación de generaciones de fans a través de libros y la gran pantalla".

¿Superará el coste de producción de 'Juego de Tronos?

Uno de los referentes en el sector de los servicios de streaming y las grandes producciones de televisión es 'Juego de Tronos'. La serie de HBO dispone de ocho temporadas y su coste se ha estipulado en unos 800 millones de dólares, a razón de unos 10-15 millones de dólares por episodio según los datos de la CNBC.

Para la serie de 'El Señor de los Anillos' que inicialmente dispondrá de cinco temporadas, se han preparado, según Reuters, hasta 500 millones de dólares para las primeras temporadas. Un presupuesto que englobaría todo, desde el casting, productores y efectos especiales. Un coste total que, como apuntan desde ScreenRant, podría alcanzar los 1.000 millones de dólares, convirtiéndose así en la serie más cara de la historia de la televisión. Una inversión enorme y al alcance de muy pocas empresas.

¿Cuándo prevé Amazon que llegará la serie?

Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, explica a THR que la producción debería estar lista en un par de años. "Esperamos que esté lista en 2021, aunque hay otra gente que desea que esté para 2020". Teniendo en cuenta el tamaño de la producción y lo poco que se conoce hasta ahora, la fecha de 2021 parece la más probable.

J.A Bayona, el director elegido por Amazon para los primeros episodios

Juan Antonio Bayona, director barcelonés de grandes producciones como 'Jurassic World: El reino caído" o premiadas películas como 'Lo imposible' es la persona elegida por los productores de la serie para dirigir sus primeros capítulos. Jennifer Salke lo describe así:

"El alcance y la amplitud de la capacidad de creación de J.A. Bayona encaja perfectamente con nuestros ambiciosos planes para The Lord of the Rings. Es apasionado y colaborador, un visionario que ha creado emocionantes historias originales junto a su increíble compañera de producción, Belén Atienza. Estamos todos muy emocionados de que se unan a nuestros guionistas J.D. Payne y Patrick McKay, no podemos imaginar una forma mejor de comenzar este viaje a la Tierra Media".

Por su parte, el director explica que "J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como gran fan del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo. No puedo esperar para llevar al público de todo mundo hasta la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista".

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

¿Quién se encarga del guión y la producción?

Para la realización y producción de la serie se contará con JD Payne y Patrick McKay, un dúo que previamente trabajó como escritores para 'Godzilla vs Kong’ y 'Star Trek 4'.

Así es cómo describen los propios productores a Variety su tarea con la serie:

"El profundo mundo que J.R.R Tolkien creó está plagado de maestría, emoción, sabiduría y complejidad. Estamos absolutamente encantados de trabajar con Amazon para darle vida de nuevo. Nos sentimos como Frodo, partiendo de la Comarca, con una gran responsabilidad a nuestro cuidado, es el comienzo de la aventura de toda una vida."

Entre los productores ejecutivos y escritores encontramos a Lindsey Weber ('10 Cloverfield Lane'), Bruce Richmond ('Juego de Tronos'), Gene Kelly ('Boardwalk Empire') y Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison ('Breaking Bad'), Jason Cahill ('Los Soprano'), Justin Doble ('Stranger Things'), Bryan Cogman ('Juego de Tronos'), Stephany Folsom ('Toy Story 4'), Ron Ames ('The Aviator'), Helen Shang ('Hannibal') y a Glenise Mullins ('Gray').

El equipo creativo también incluye a diseñadores como Kate Hawley ('Suicide Squad)', Rick Heinrichs ('Star Wars: El último Jedi'), Jason Smith ('El Renacido'), Tom Shippey ('El Señor de los Anillos') y al artista e ilustrador John Howe.

¿Estará involucrado Peter Jackson?

Los derechos de los libros de Tolkien tienen una historia complicada y su traslado a la pantalla no es tarea fácil. Uno de quienes mejor conoce la obra y los secretos para su producción es Peter Jackson, director de las dos trilogías que han conseguir más de 6.000 millones de dólares en taquilla.

A través de Peter Nelson, abogado de Peter Jackson, se comunicó que el director no fue parte de las negociaciones por los derechos. Sin embargo también confirmaba que recientemente ha habido un diálogo entre Amazon y Jackson. Las conversaciones se describen como "amigables" por el propio Peter Nelson, pero todavía no se especifica hasta qué punto estará implicado.

En una reciente entrevista al periódico ABC, el propio Peter Jackson respondía así a la pregunta sobre su implicación en la serie:

"Me llamaron, pero no tengo experiencia en el medio de la televisión. Ofrecí mi ayuda para desarrollar los guiones, por si la necesitaban en algún momento, pero rechacé la responsabilidad de tener el control de algo que nunca antes había hecho. Les he ayudado con el guion, pero una serie de esas características necesita una persona experimentada. Yo estoy entusiasmado con la serie y, desde luego, no he cerrado la puerta a Amazon. Estoy agradecido porque quieran hacer la serie y que la hayan desarrollado en el mismo mundo que las películas."

¿En qué época se situará?

Esta es la parte más importante y es el gran detalle que está claro, sin embargo no hay muchos más detalles al respecto. De entre las múltiples posibilidades, una de las que más fuerza tenía era la de basarse en 'El Silmarillion', sin embargo tal y como explica Variety, en la compra de derechos de Amazon no se incluye 'El Silmarillion', el tercer gran trabajo de Tolkien ubicado en la Tierra Media y publicado después de la muerte del autor. Durante un tiempo, se interpretaron (erróneamente) pistas incluidas n un mapa de la Tierra Media vinculado oficialmente a la serie que hacía pensar en la Tercera Edad.

Jennifer Salke confirma a Variety que el acuerdo cubre gran parte pero no todo el material conectado con la saga de 'El Señor de los Anillos'. La propia directora de Amazon Studios explica que todavía es pronto para definir cuándo tendrá lugar la serie pero añade: "Es algo nuevo. Es algo entre medias. No es "oh, es El Señor de los Anillos" pero diferente. Será algo familiar y original." Semanas después de esas declaraciones, desde la cuenta oficial de la serie publicaban un tuit dejando bien claro la época en la que se situará: "Bienvenidos a la Segunda Edad".

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019

Previamente al anuncio, la web especializada The One Ring explicó que la serie de Amazon se centrará en el joven Aragorn. Preguntado al propio Viggo Mortensen sobre cómo sería este joven Aragorn, el actor explicó a Collider que pese a no haber visto ninguno de los scripts, el futurible actor debería "no solo leer el libro, ya sabes, profundamente. También leer alguna de las sagas nórdicas. Allí tendrá algunas claves de dónde Tolkien consiguió su información. Por ejemplo, Sigfrido el MataDragones y la Saga de los Volsungos". Sin embargo esta línea argumental ha dejado de tener fuerza una vez aclarado que la serie se situará entorno a la Segunda Edad.

Qué ocurre durante La Segunda Edad

"Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo, Siete para los Señores Enanos en palacios de piedra y Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir.”

En la mitología creada por Tolkien, la Segunda Edad del Sol, conocida también como la Edad Oscura, fue la época en la que Sauron ordenó la forja de los Anillos de Poder, la que vio la caída de Númenor (que tiene muchos números para centrar la acción de la serie) y la fundación de Arnor y Gondor. También fue el periodo histórico en el que se creó la Última Alianza entre elfos y hombres para luchar contra el Señor Oscuro, terminando con la victoria sobre Sauron.

Todo parece indicar que Sauron será un personaje principal en la serie, con la habilidad de tomar forma corpórea, habitualmente parecida a la de un Elfo. Su participación en los eventos de la Segunda Edad es muy activa, así que posiblemente se necesitará de un actor que le otorgue presencia física.

¿Aparecerán los actores originales de las películas?

Como es de esperar, cuando se anunció la serie de 'El Señor de los Anillos' se empezó a preguntar a los actores de las películas sobre su posición respecto a esta serie y si estarían interesados en participar. Por su presencia en todas las películas y la importancia de su personaje de Gandalf en el universo de Tolkien, Ian Mckellen fue uno de los primeros en opinar. Además, el actor británico es de los pocos que ha dejado la puerta abierta a volver a retomar su personaje de Gandalf. Un personaje que como explica el actor de 79 años a Variety: "Gandalf tiene 7.000 años, por lo que todavía no soy tan viejo".

Sean Astin, actor que interpretó a Sam, ha explicado a Entertainment Week que llevaba casi 12 o 15 años esperando una versión en serie de televisión, pero que no se ve participando en ella por el momento. Sí deja caer su predilección por las Minas de Moria y la cultura de los enanos.

Andy Serkis, el actor que da vida a Gollum, explica a Cinema Blend que la clave para el éxito de la serie es "hacer algo nuevo y fresco". Algo para lo que se deben eliminar las referencias y deudas con el pasado, incluyendo a actores como él.

John Rhys Davies, actor que interpretó a Gimli, comenta en una sincera y explosiva entrevista con Den of Geek que lo que buscan en Amazon es simplemente el dinero. "Quiero decir, el pobre Tolkien tiene que estar revolviéndose en su tumba".

Sin confirmar ni opinar sobre su presencia en la nueva serie de televisión, Orlando Bloom ha estado publicando en Instagram sus múltiples reuniones con actores que participaron en 'El Señor de los Anillos'. No es indicativo de su presencia en la futura serie, pero sí de la nostalgia presente en algunos de sus actores.

¿Qué otros actores están confirmados para el reparto?

'The Lord of the Rings' has found its fellowship!



Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, Joseph Mawle, Owain Arthur, Ismael Cruz Cordova + more make up the cast of the upcoming Amazon series: pic.twitter.com/UtA9VpGtk6 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) January 14, 2020

El pasado 14 de enero, con motivo de la gira de prensa de invierno de la Television Critics Association se anunciaron quince actores y actrices que estarán presentes en el reparto de la serie. En el orden en el que aparecen en el tuit oficial sobre estas líneas, son: Robert Aramayo ('Juego de tronos'), Nazanin Boniadi ('Homeland'), Joseph Mawle ('Juego de tronos'), Owain Arthur ('The Palace), Ismael Cruz Córdova ('Venganza - In the Blood'), Sophia Nomvete ('El Señor de los Anillos'), Tyroe Muhafidin ('El Señor de los Anillos'), Tom Budge ('La propuesta'), Charlie Vickers ('Los Medici: Señores de Florencia'), Morfydd Clark ('Orgullo + Prejuicio + Zombis', posiblemente interpretando a una joven Galadriel), Ema Horvath ('The Gallows Act II'), Daniel Weyman ('Gentleman Jack'), Markella Kavenagh ('El misterio de Hanging Rock'), Dylan Smith ('El corredor del laberinto: La cura mortal') y Megan Richards ('El Señor de los Anillos')

Hace unos meses, según Variety, Will Poulter ('Bandersnatch') se rumoreaba como parte del reparto de la serie. Finalmente, se ha desmentido su participación debido a conflictos de agenda, y ha sido sustituido por Aramayo.

¿Quién se encargará de la banda sonora?

Howard Shore fue el compositor de la épica BSO de 'El Señor de los Anillos'. Sin duda una de las mejores bandas sonoras del mundo fantástico y claramente asociadas al universo de la Tierra Media. Sin saber todavía quién será el compositor, en las redes sociales ha aparecido un interesante candidato.

Se trata de Jeremy Soule, conocido por ser el compositor de la BSO de 'Skyrim', 'Oblivion' y 'Morrowind', además de haber participado en la de otros juegos como 'Star Wars KOTOR' o algunos de Harry Potter. El artista preguntó en su cuenta personal de Twitter sobre si sería una buena idea participar y recibió un 95% de respuestas afirmativas. Una encuesta que después reafirmó publicando un enlace a un artículo donde se ofrecía para trabajar en la serie de Amazon.

¿En qué localizaciones se rodará?

Nueva Zelanda fue el lugar fetiche para Peter Jackson en el rodaje de las películas de 'El Señor de los Anillos'. Como informa The One Ring, Amazon está en conversaciones con el gobierno de Nueva Zelanda para conseguir mejores condiciones en impuestos y tasas, además de construir un lugar adecuado para la grabación y post-producción en Auckland.

Pero una segunda localización ha salido a la luz después que Daily Record reportase que varios observadores de Amazon Studios están considerando Escocia como uno de los lugares para grabar la nueva serie. En concreto se habla de Portree, en la isla de Skye, el Castillo Dunskey, Portpatrick y Scourie. También zonas alrededor de Callander en Perthshire y el Balloch Castle Country Park, cerca de Lock Lomond.

🇳🇿 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 17, 2019

A mediados de septiembre, Amazon confirmaba Nueva Zelanda como lugar para el rodaje de la serie de 'El Señor de los Anillos', volviendo así al lugar de grabación que ayudó a las películas a conseguir su éxito. El inicio del rodaje ha sido en febrero de 2020.

Actualizado en febrero de 2020 con todas las novedades.