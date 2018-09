Soy fanático de 'Juego de Tronos' y tengo el mono por las nubes, esto es lo que estoy haciendo

Ya hace más de un año que terminó la séptima temporada de 'Juego de Tronos' y todavía faltan varios meses hasta que en algún momento de 2019 llegue a las pantallas de todo el mundo la octava (y última) tanda de capítulos. La espera es larga y alberga nervios y mucho mono entre los fans, los yonkis del universo creado por George R. R. Martin. ¿Qué podemos hacer estos fans para paliar este mono y hacer más amena la espera hasta la octava temporada? Las opciones son variadas.

Disclaimer: Es más que conveniente llevar al día la serie 'Juego de Tronos' y si has leído los libros de 'Canción de Hielo y Fuego', mejor que mejor.

Revisionar las temporadas anteriores

Volver a ver las siete temporadas anteriores de 'Juego de Tronos' está bastante al alcance: las tenemos disponibles online en HBO España y también editadas, en diversas versiones y con jugosos extras (este pack, por ejemplo, viene cargadito), en formato físico, tanto blu-ray como DVD. Si llegas al día del estreno de la octava temporada sin saberte de pe a pa todos los diálogos y el árbol genealógico de todos los personajes, es que no eres tan fan como vas diciendo por Twitter.

Leer el siguiente libro de Martin

Si eres fan de 'Juego de Tronos', también es muy posible que lo seas de su base literaria, la 'Canción de Hielo y Fuego'. Por lo tanto el nuevo libro de George R. R. Martin, que se publica este otoño en todo el mundo, debe ser un must.

Espera, ¿qué? ¿Por fin llega 'Vientos de Inverno'? No, no, tranquilidad, lamentablemente 'Vientos de Invierno' sigue sin tener fecha de publicación, lo que se va a publicar es 'Fuego y Sangre', la esperada enciclopedia de la familia Targaryen. Vale, no es lo mismo, pero apunta a metadona de la buena y ya lo puedes reservar en tu librería física y/o digital habitual.

Además, a principios de 2019, llegará 'Starport', que no pertenece al universo 'Canción de Hielo y Fuego' sino que es un cómic basado en una de los múltiples guiones televisivos que escribió el bueno de George en los 90 y que no consiguieron financiación para convertirse en serie. Para un completista martiniano, es otro must.

Leer los episodios liberados de 'Vientos de Invierno'

Lo dicho, 'Vientos de Invierno' sigue sin tener fecha de publicación pero el bueno de Martin, como ha sido habitual en las anteriores entregas, ha ido liberando, bien en su web, bien en diversos congresos y conferencias, hasta once capítulos completos de la esperada sexta entrega de 'Canción de Hielo y Fuego'.

En Los Siete Reinos, una de las webs de referencia en español sobre 'Juego de Tronos' y 'Canción de Hielo y Fuego', los puedes encontrar traducidos al castellano. Si estás leyendo la saga en el idioma de Shakespeare (yo tengo que reconocer que la minuciosa prosa de Martin es superior a mis conocimientos del idioma), los puedes encontrar ordenados y comentados aquí.

Teorizar en Internet

Mirar las temporadas y leer los libros once more time nos gusta, pero lo que de verdad nos encanta a los fans son las teorías y cuanto más descabelladas mejor. ¿Es Tyrion un Targaryen? ¿Es Bran el Señor de la Noche? ¿Es Jon Snow Jesucristo? ¿Están todos muertos? ¿Es un sueño de Resines?

El mejor lugar para estas teorías locas es, claro está, Reddit y en particular el subreddit Game of Thrones Theories donde cientos de cabezas pensantes (y algo perturbadas) se unen para analizar cada detalle de cada frame y/o página y desarrollar teorías sobre como terminará la historia. Si entras, no sales. Yo lo advierto, que el que avisa no es traidor.

Stalkear a las estrellas en redes sociales

Kit Harington y Peter Dinklage siguen alejados del mundo pero el resto del amplío, talentoso y carismático reparto de actrices y actores de 'Juego de Tronos' son bastante activos en redes sociales.

Del rodaje parecen tener prohibido compartir cualquier instantánea (lógico) pero, como en el fondo todos tenemos una maruja dentro (incluso los nerds), nos gusta pasearnos por los perfiles de Emilia Clarke, Lena Heady, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, Nathalie Emmanuel o John Bradley-West y ver que es de sus vidas... y si hay alguna pista del sino de sus personajes, claro está.

También disfrutamos de lo lindo cuando se juntan muchos de ellos, cosa que este año ha pasado, por ejemplo, en un partido del Sevilla en el Pizjuan o en la boda de Kit Harington con la besada por el fuego Rose Leslie. Lo sentimos Harry y Meghan pero la boda de Jon Snow e Ygritte ha sido la verdadera boda estrella del 2018.

Hacer cosplay e ir alguna convención

Otro buen sustitutivo hasta que llegue la última temporada es el de fabricar disfraces de tus personajes favoritos de 'Juego de Tronos' e ir a lucirlos a variopintas convenciones y conferencias. Vamos, lo que viene siendo hacer cosplay. Claro que hace falta tener tiempo libre, talento y maña para que tu disfraz no luzca más para Halloween que para la Heroes Comic Con, la Eurocon o la Comic Con de Nueva York.

Tampoco es necesario que os fabriquéis atuendos de todos los personajes como Kristen Bell y Dax Shepard en el vídeo sobre estas líneas, ellos le añaden a la ecuación de tiempo libre, talento y maña una variable extra muy importante: dinero.

Sacar tu lado jugón

Si eres un jugón, puedes recurrir a tu vicio videojueguil para superar o por lo menos paliar este otro vicio del que estamos hablando en este artículo. Si ya te pasaste en su momento el juego de Telltale basado en la serie de hace unos años, el mes que viene tendremos una versión 'Juego de Tronos' del popular Reigns para PC y dispositivos móviles. Apunta a mandanga de la buena.

Si, por contra, te van más los juegos de mesa, seguro que ya estás echándole horas al exitoso y adictivo juego de tablero de 'Juego de Tronos' de Edge Entertainment... y si no, ya estás tardando, de verdad.

Y también tienes un Risk de 'Juego de Tronos', un Cluedo, un juego de cartas (también de Edge), incluso un Monopoly... las opciones son muchas y variadas. Vamos, es que sólo falta que saquen un Tragabolas con los dragones Rhaegal, Viserion y Drogon.

Engancharte a alguna otra saga de fantasía

Una de las más obvias opciones para pasar el mono de 'Juego de Tronos' es engancharse a otras series de fantasía... pero no es tan fácil. Sí, Netflix prepara serie de 'The Witcher' (con Henry Cavill como Geralt de Rivia), Amazon ha adquirido los derechos televisivos de 'El señor de los anillos' y que hay planes para adaptar 'El nombre del viento' (de otro tardón como Patrick Rothfuss) con Lin-Manuel Miranda al frente. Pero todo son proyectos a largo plazo que veremos después de finalizada 'Juego de Tronos'.

Pero algo habrá que echarse a la boca, ¿no? Hombre, algo hay: 'Emerald City', 'Shadowhunters' o 'Las crónicas de Shannara', por ejemplo. Entre el nah y el meh. Casi que la mejor opción es 'Nightflyers', que no es fantasía si no ciencia ficción pero está basada en uno de los mejores trabajos de George R. R. Martin. Se estrena este otoño en Syfy en USA y en Netflix en el resto del mundo.

Y más...

Otros se decantan por hacer tours turísticos por las localizaciones de la serie (de Irlanda del Norte a Extremadura pasando por Euskadi, Croacia o Islandia), algunos simplemente se dan a la bebida como Cersei o Tyrion Lannister, realmente hay tantas maneras de sobrellevar esta eterna espera como fans existen.

Valar morghulis.