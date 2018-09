Es oficial: Henry Cavill será Geralt de Rivia en la serie de television de 'The Witcher' de Netflix

Después de varios rumores, donde incluso el mismo Cavill declaró que le gustaría interpretar a Geralt de Rivia, hoy Lauren S. Hissrich, la showrunner de la serie, confirmó que Henry Cavill será el protagonista de su adaptación televisiva para 'The Witcher', una de las sagas de fantasía más importantes de la historia y que será exclusiva de Netflix.

He was my first meeting. I didn’t have writers or scripts yet – just a greenlight and a lot of passion. That was four months ago, and I’ve never forgotten the passion he brought. He IS Geralt. He always has been. I’m so thrilled to welcome HENRY CAVILL to the #Witcher family.