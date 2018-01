La preproducción de 'The Witcher' ha comenzado, y la showrunner de la serie nos da los primeros detalles

La saga de 'Geralt de Rivia', de Andrzej Sapkowski, es una de las sagas de fantasía más importantes de la historia, una base de la que incluso han nacido también auténticos referentes del mundo de los videojuegos como 'The Witcher'. Netflix anunció el año pasado que va a crear una serie basada en la saga, y desde entonces todos los fans esperan ansiosos la información que llega a cuentagotas.

El pasado diciembre se hizo oficial que la showrunner elegida para el proyecto era Lauren Schmidt Hissrih, guionista de 'Daredevil' y 'The Defenders' entre otras series. Lejos de ser hermética y querer mantener en secreto el proceso de preproducción de la serie, la guionista está utilizando su cuenta de Twitter para mantenernos al día sobre su desarrollo, y ya conocemos algunos detalles sobre cómo será la serie de 'The Witcher'.

Siendo una obra tan importante, es lógico que algunos usuarios estén preocupados por la posibilidad de que no se sea fiel a la obra original. Sin embargo, Hissrich ha resultado ser una amante de la saga de Sapkowski, y se muestra entusiasmada con el reto que tiene por delante. El siguiente tuit resume a la perfección lo muy involucrada que está en hacer las cosas bien.

"Esta es la mejor manera de resumirlo: He leído los libros, he escuchado los libros, he jugado a los videojuegos, he visto a otros jugar a los videojuegos, he leído reddits, páginas de fans y todo Internet de arriba a abajo. Me he sumergido completamente, y aun hay veces en las que no se qué deberían hacer, sentir o pensar Geralt, Ciri o Yen en algunas situaciones. Cambio de opiniones. Lo veo desde la otra perspectiva. O más a menudo, lo veo en ambos sentidos. Como escritora esto es aterrador, desgarrador y LA MEJOR PARTE"

'The Witcher' apunta a ser el título de la serie

Hey, main title. How lovely to see you there. pic.twitter.com/S6uSz3AmKC — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 12 de enero de 2018

Teniendo una saga de videojuegos basada en los libros que ya utilizaba el título 'The Witcher', había bastante curiosidad por ver si la serie de Netflix mantendría este título o buscaría otro utilizando los títulos de los libros. Esto último sería algo como lo que hizo HBO llamar 'Juego de Tronos' a la adaptación delevisiba de 'Canción de Hielo y Fuego'. utilizando el título del primer libro.

Sin embargo, parece que el título acabará siendo 'The Witcher', ya que Hissrich publicó una foto del título del guión y en esta se utilizaba esta fórmula. Todavía cabe la posibilidad de que el título cambie, ya que estamos en la fase inicial del desarrollo de la serie, pero de momento todo apunta a que se titulará igual que la saga de videojuegos.

La historia se basará en los libros

Aunque desde el principio se sabía que el propio autor de los libros iba a estar involucrado en la serie, algo que ya era una declaración de intenciones, Hissrih ha dado a entender que la historia de la serie se basará en los libros. Por lo tanto, es de esperar que no incluyan tramas de los videojuegos más allá de algún guiño ocasional.

Some fans want the short stories featured, others want me to to dive straight into the saga. And reading through responses yesterday (and I read them all!), many have insisted that Ciri is the window into the universe, while others staunchly carry the banner of Geralt. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 12 de enero de 2018

Pero los libros en sí también representan todo un reto, ya que los dos primeros contienen historias cortas, y el resto forman la historia principal. Sobre este problema ha dicho que algunos fans le han pedido que respete el formato de historias cortas, y otros todo lo contrario, aunque no ha desvelado cual de las dos opciones elegirá al final. Por lo tanto, esta sigue siendo una de las grandes incógnitas del guión de la serie.

Una creadora que quiere la opinión de los fans

#TheWitcher fans: what's your favorite line from the books? I have many, about big things like destiny & power & magic but the one sticking with me tonight is a simple one. Sapkowski at his best: "As usual, cats and children noticed him first."[The Last Wish, English translation] — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 3 de enero de 2018

Una de las cosas que más están destacando del proyecto de creación de la serie es lo abierta y cercana que se está mostrando su creadora con los fans de la saga. Se siente parte de la comunidad de fans, y parece decidida a contar con el resto. Por ejemplo, ha pedido ayuda para cosas como buscar las mejores citas de la obra. También ha expresado su interés en tener bien cerrados los caracteres de todos los personajes, incluso los secundarios, así como su manera de ver el mundo.

I've thought a lot about this, because you're right: I'm American. The culture and spirit innate to my upbringing is different. But. This is what writers do. We embody things that are foreign to us. We embrace them. We breathe them and live them... https://t.co/7Xoq07wgfo — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 4 de enero de 2018

Precisamente por esa cercanía, también se está teniendo que enfrentar a muchas críticas injustas por su género, su procedencia o sus puntos de vista políticos. Ella se lo toma con buen talante, insistiendo en que sus puntos de vista no van a influir en el resultado final. También ha asegurado que no está intimidada por la magnitud del proyecto, sino emocionada y con ganas de sacar adelante esta serie.

Uno de los temas recurrentes por los que le preguntan los fans es el del feminismo. Hissrich mantiene que en la fantasía televisiva faltan puntos de vista como los de mujeres fuertes. Con eso no quiere decir esté buscando inyectar una perspectiva feminista que choque con la obra original, pero sí quiere que las espectadoras puedan reconocerse en su género favorito.

"Estas mujeres son fuertes, problemáticas, complejas, asustadas, valientes, reales, sexuales, divertidas y oscuras como el infierno", ha dicho refiriéndose a los personajes femeninos de los libros de Sapkowski. "Son todas mujeres que conozco". Buenas noticias por lo tanto para los amantes de los libros, ya que podemos esperar que personajes como Yennefer mantengan todo su caracter.

Se mantendrá el mundo hostil de los libros

There will be no watering down. I give you my word. https://t.co/el9MRL6PBE — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 29 de diciembre de 2017

El mundo que nos presenta Sapkowski en sus novelas no es el mundo feliz donde todos encajan que suele presentarnos la fantasía convencional. Es un mundo oscuro lleno de violencia, racismo, sexismo y todo tipo de desigualdades e injusticias, que no se corta a la hora de hablar de las religiones ni las familias.

En este aspecto, ante las peticiones de los fans, Hissrih ha prometido que no rebajará la crueldad del mundo de la saga. Si cumple su promesa nos encontraremos con una serie adulta sin buenos buenísimos ni malos malísimos, y con un mundo en el que a veces no hay buenos caminos, y hay que conformarse con el mal menor.

La serie no dejará a todos satisfechos, y eso es bueno

I can't make everyone happy. It's unrealistic, and more importantly, it's a bad idea. The product would be watered down, boring, milquetoast. But please know: my culture, my gender, my personal politics, they don't matter here. What matters is I'm invested in this series. I'm in. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 4 de enero de 2018

Cada persona interpreta los libros a su manera personal, y este es el mayor problema al que se va a enfrentar cualquier persona que adapte una saga literaria a la televisión. Lauren S. Hissrich‏ ya ha advertido que no puede hacer felices a todos, lo que no deja de ser un punto positivo para evitar que al querer contentarlos a todos acabe quedando una versión rebajada y aburrida de la saga.

Lo que sí ha pedido es que los fans intenten tener en cuenta que todos tenemos un punto de vista, y que hay que respetar el de los demás. "La razón por la que hago tantas preguntas a los fans es porque quiero aprender más. Quiero ver más. Y os animo a todos a que hagáis lo mismo", ha dicho en un tuit. Mucho me temo que pese a sus intentos, cada nuevo dato que sepamos sobre la serie acabará traduciéndose en un acalorado debate. Sobre todo con las decisiones que quedan pendientes.

Todavía nos queda mucha preproducción por delante

Como hemos dicho desde el principio, la serie todavía se encuentra en una fase embrionaria, y lo que se está haciendo ahora es trabajar en poner en papel todos los datos de la saga, los mapas, los personajes y el guión del piloto. Pero todo esto, en términos televisivos según la autora, sigue siendo todavía muy pronto.

So many questions about #TheWitcher so here’s what I can say: in TV time, it’s really early. There’s a long path ahead of casting and locations and world-building. Right now, it’s me, the books, lots of great and knowledgeable partners, and my well-loved computer. We’re doing it. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 30 de diciembre de 2017

Por delante todavía queda mucho trabajo importante, como por ejemplo el de buscar las localizaciones perfectas para ambientar la serie. Y también queda enfrentarse al casting, uno de los momentos más temidos y esperados, y que será cuando sepamos quienes van a ser los encargados de encarnar a Geralt, Yennefer, Ciri y compañía.

30 pages in, and with that -- I'm taking the weekend off of writing and tweeting! I'll be poolside with my family and my red solo cup of slushy vodka, and will come back refreshed and ready for more. It's only just beginning, #TheWitcher fans! So much fun to come. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 12 de enero de 2018

Por lo tanto, a día de hoy, la serie 'The Witcher' se reduce a un escrito de treinta páginas que la showrunner ha estado desarrollando en las últimas semanas. Una biblia de lo que está por venir. Estaremos atentos para cuando empiecen a llegar los anuncios más potentes, pero de momento parece que todo va por buen camino.

