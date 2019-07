La serie de 'El Señor de los Anillos' ya tiene director: J. A. Bayona es el escogido por Amazon para los episodios iniciales

Amazon Studios ya tiene director para su serie de 'El Señor de los Anillos', la que se espera que sea la mayor superproducción de la historia estará dirigida por el barcelonés J. A. Bayona en sus dos primeros episodios. La obra de J.R.R. Tolkien llegará al formato serie de la mano de Amazon para su plataforma de streaming, con J. A. Bayona como director inicial.

Según ha podido averiguar Deadline, Amazon Studios ha escogido a Juan Antonio Bayona para encargarse de la dirección de la serie. Previamente el director español ha dirigido grandes producciones como 'Jurassic World: El reino caído', que se estrenó el año pasado. Si bien no se ha llevado ningún Oscar, sí que ha estado nominado por 'Lo imposible' en 2012. Película por la cual tiene un Goya como mejor director, premio que también ha obtenido por otras dos películas.

La serie de televisión que prepara Amazon Studios estará ubicada en la Segunda Edad de la Tierra Media, el mismo universo fantástico que los libros de J.R.R. Tolkien. Tratará hechos previos a los acontecidos en 'La comunidad del anillo', por lo tanto es una precuela de la trilogía que dirigió Peter Jackson hace unos años. Según ha indicado el director:

El guión de la serie corre a cargo de J.D. Payne y Patrick McKay, que dirigen a un grupo de guionistas entre los que presumiblemente también se encuentran algunos guionistas de 'Breaking Bad' y 'Juego de Tronos'. Además de dirigir los primeros episodios, Juan Antonio Bayona también será productor ejecutivo junto a Belén Atienza.

Hay expectativas altas con esta serie de Amazon. Después de que las tres películas dirigidas por Peter Jackson se llevasen hasta 17 Premios Óscar, todos los ojos van a estar puestos en lo que es capaz de conseguir Amazon con la serie. Se sabe que se han gastado un total de 250 millones de dólares por los derechos de la serie, pero no se conoce exactamente cuánto se van a gastar en la producción en sí.

Amazon tiene los derechos de producción de hasta cinco temporadas de la serie. Algunos rumores apuntan a que tienen pensado gastarse hasta 1.000 millones de dólares en estas cinco temporadas. Efectivamente eso la convertiría en la serie más cara de la historia, por encima de 'Juego de Tronos' que se gastó alrededor de 800 millones de dólares.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD