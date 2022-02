Los derechos de 'El Señor de los Anillos' salen a la venta por 2.000 millones de dólares, según Variety

El estreno en Prime Video el 2 de septiembre de una nueva serie basada en la obra de Tolkien, 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', parece haber azuzado a los legítimos propietarios de los derechos. Según Variety, Saul Zaentz Co., dueños de 'El Señor de los Anillos', 'El Hobbit' y otras obras, van a subastar la propiedad de los mismos para cine, videojuegos, merchandising y eventos en vivo.

Ahora los derechos buscan propietario se puede desencadenar una auténtica carrera para hacerse con una colección de historias tan jugosas. Según cálculos de Variety, esos derechos podrían alcanzar un valor de 2.000 millones de dólares, aunque tienen un "pero": no incluyen series de televisión de más de ocho episodios. Es ahí donde Amazon ha podido aprovechar para negociar directamente con los herederos de Tolkien, que también tienen derechos parciales sobre El Silmarillion y otras recopilaciones de historias publicadas tras la muerte de Tolkien.

Más películas, más videojuegos, más de todo

Quien mantiene también sus derechos es Warner sobre su trilogía de películas de 'El Señor de los Anillos' dirigidas por Peter Jackson. Esto es lo que le ha permitido anunciar un anime, 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim', basado en esas películas. En cualquier caso, Warner y Zaentz Co. llevan de pleitos desde hace años y no está del todo claro qué derechos mantiene exactamente Warner (que estaba obligada a desarrollar productos basados en la propiedad para no perderlos) y cuáles Zaentz Co.

Aunque debido a la envergadura de las historias de Tolkien y la ambición que se precisa para poner en pie nuevas adaptaciones no se han llevado a cabo demasiadas adaptaciones, cabría preguntarse qué sucedería si una compañía como Disney comprara los derechos. La comparación con 'Star Wars', la figura de George Lucas y su actitud con la franquicia antes de la venta a Disney y la deriva en múltiples productos puede hacer temblar a más de un fan fatal de los libros originales.