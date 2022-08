La Tierra Media tiene nuevo dueño: Embracer Group ha comprado los derechos de las obras de Tolkien

Hace unos meses hablábamos de que Middle Earth Enterprises, propiedad de los herederos del productor Saul Zaentz y dueña de la inmensa mayoría de los derechos de la obra de Tolkien buscaba comprador, en una operación que Variety cifraba en unos 2000 millones de dólares. Finalmente, Embracer Group, que recientemente adquirió Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal, se ha llevado el gato al agua.

Esto convierte a la empresa en la dueña efectiva de casi todos los derechos de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', y teniendo en cuenta la voluminosa ramificación en estudios de todo tipo que posee Embracer, sin duda veremos muy pronto las aplicaciones prácticas de estas licencias. De momento, presumen en el anuncio oficial de que Tolkien, en estos momentos, está siendo adaptado en la serie de Amazon 'Los Anillos de Poder', la película de animación 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' y el juego para móviles 'The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth'. Del juego de Gollum no dicen nada porque Warner mantiene los derechos de explotación de las películas de Peter Jackson.

Los derechos de la obra de Tolkien son un laberinto legal que implica no solo a Middle Earth Enterprises, sino a Warner y la que hasta hoy es la adaptación más querida del autor, y Tolkien State, propietaria original de los derechos. Además, Middle Earth Enterprises no posee los derechos de la absoluta totalidad de la obra de Tolkien: por ejemplo, 'Los Anillos de Poder' se ha beneficiado de una cláusula legal que hace que los derechos de las series de ocho episodios o menos no los gestione Middle Earth Enterprises. Eso sí, la práctica totalidad de nombres, lugares y sutuaciones de la trilogía original y 'El Hobbit' son de su propiedad.

Embracer Enterprises no solo ha adquirido recientemente los derechos de Tolkien. También ha anunciado la compra de varias compañías vinculadas a los videojuegos: Limited Run Games, Singtrix (dueña de una tecnología de procesado de voces), Tuxedo Labs ('Teardown') y Tripwire Interactive ('Killing Floor'). La compañía afirma que tiene 220 proyectos en desarrollo (25 de ellos son Triple A), que tiene un anuncio previsto acerca de un juego perteneciente a una franquicia muy querida, que ha comprado un estudio especializado en PC de muy alto nivel y que va a desvelar muchos de estos detalles en la Gamescom.