Embracer compra por 300 millones Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal con un catálogo de más de 50 títulos que incluye Tomb Raider

Embracer Group se hará con los estudios Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal y un amplio catálogo con más de medio centenar de títulos entre los que se incluyen sagas del tirón de Tomb Raider, Deus Ex, Thief y Legacy of Kain. La compañía acaba de anunciar un acuerdo para cerrar la operación por 300 millones de dólares, cantidad que abonará una vez haya recibido el "OK" definitivo de las autoridades regulatorias, lo que espera que ocurra entre julio y septiembre.

Además del catálogo de franquicias, la operación de Embracer afecta a alrededor de 1.100 empleados de tres estudios repartidos por ocho ubicaciones distintas.

“Aporta una atractiva cartera de nuevas entregas de franquicias muy queridas e IPs originales, incluyendo un nuevo juego de Tomb Raider. La adquisición se basa en la misión de Embracer de crear un ecosistema global de juegos y entretenimiento independiente. La compañía ha quedado especialmente impresionada por la rica cartera de IP originales de los estudios, que albergan marcas con un potencial global probado como Tomb Raider y Deus Ex, además de demostrar la capacidad de crear juegos AAA con grandes y crecientes bases de fans”, señala la firma.

Más de 30 años de experiencia

Crystal Dynamics se fundó hace 30 años, suma casi 300 empleados repartidos por EEUU y está centrado en los juegos de acción y aventuras. Entre sus lanzamientos se incluyen Rise of the Tomb Raider y Legacy of Kain Defiance. En el caso de Eidos Montreal, incorpora unos 500 empleados y está detrás de Deus Ex Human Revolution y Shadow of the Tomb Raider. El tercero, Square Enix Montreal, es el más joven, con 150 empleados, y se asocia a Hitman, Tomb Raider y Deus Ex.

Embracer es un viejo conocido de los fichajes en el sector. A día de hoy posee ya grandes grupos de estudios, como THQ Nordic, Gearbox o Koch Media. “Estamos entusiasmados por dar la bienvenida a estos estudios en Embracer Group. Reconocemos las fantásticas IP, el talento creativo de primera clase y el camino récord de excelencia que han demostrado una vez tras otra durante las últimas décadas”, comenta Mars Wingefours, cofundador director ejecutivo del grupo.