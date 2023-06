El streaming es definitivamente la nueva TV: el paso de 'Sálvame' a Netflix es el sorpasso final

Las plataformas de streaming son la nueva "tele". La tendencia no es en una novedad y lleva cocinándose ya desde hace tiempo, pero eso no quita que de tanto en tanto surjan noticias que confirman esa revolución con una claridad meridiana. Eso es precisamente lo que acaba de suceder en España. Y con dos protagonistas de peso: Netflix y 'Sálvame', un peso pesado de la pequeña pantalla patria que tras despedirse de Mediaset España ha decidido encara una segunda vida en la popular plataforma de streaming. No con el mismo formato y puede que ni siquiera con el mismo título, pero sí con idéntico espíritu y buena parte de su elenco central.

La noticia confirma también otra tendencia igual de relevante: el peso rotundo e innegable que han logrado los realities en las plataformas de streaming.

Un 'Sálvame' a lo Netflix. Los detalles de la noticia los avanzaba El Confidencial Digital y confirma El País: Netflix será el nuevo hogar de una parte importante del plantel de 'Sálvame', el popular magacín al que Mediaset España ha decidido decir adiós tras acumular 14 años en antena y más de 3.600 entregas en Telecinco. Su productora, La Fábrica de la Tele, ha alcanzado un acuerdo con la plataforma de streaming para elaborar un reality con ocho de los rostros más populares del programa: Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño. Netflix contará también con el director del magacín, David Valldeperas.

Pero… ¿Y en qué consistirá? He ahí el gran cambio. Lo que La Fábrica de la Tele y Netflix han puesto sobre la mesa es un reality, uno aún sin título y del que se desconoce por ejemplo cuántas entregas tendrá. Lo que sí ha trascendido es su dinámica: el espacio nos mostrará a algunos de los rostros icónicos de 'Sálvame' haciendo las Américas, recorriendo EEUU y América Latina mientras buscan nuevos proyectos profesionales en los que embarcarse. En su tour pasarán por sedes de compañías destacadas del sector, con oficinas en Miami o México.

Para ir abriendo apetito Netflix España ha divulgado un vídeo en el que podemos ver a los ocho integrantes de 'Sálvame' llegando a sus instalaciones. El título que lo acompaña: "Ahora me toca a mí". Hace días La Fábrica de la Tele ya había lanzado en las redes sociales una serie de grabaciones con algunos de los protagonistas del reality, como Belén Esteban o Víctor Sandoval, que acababan con un mensaje igual de sugerente: “No estaba muerto, estaba de parranda”. El adelanto de Netflix ayuda también a hacerse una idea de cuál será su tono y espíritu.

¿Sabemos algo más del proyecto? Algunas pinceladas. No muchas, de momento. Que acaba de iniciar la fase de preproducción y que los capítulos se rodarán, si todo va según lo previsto, entre julio y agosto de cara a su emisión en otoño. Las grabaciones mostrarán a los ocho protagonistas entrevistándose con agentes y productores americanos y visitando por ejemplo platós de televisión.

El País desliza que el proyecto abre la posibilidad a futuras colaboraciones entre Netflix y el universo de 'Sálvame', que en cuestión de unas semanas, el 14 de julio, cerrará ciclo con la despedida de de su formato nocturno, el 'Salvame Deluxe'.

Una fórmula que funciona. La apuesta de Netflix tiene en realidad poco de sorprendente. Si bien hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la compañía creía que los realities eran contenidos no especialmente valiosos y el mismísimo Ted Sarandos apuntaba su "naturaleza desechable", lo que complicaba que pudieran tener un recorrido largo, las cosas se ven hoy de forma distinta en la plataforma. En su intento por ampliar su catálogo y dar la batalla ante nuevos competidores, durante los últimos años ha apostado de forma decidida por el formato.

…Y está bien rodada. La plataforma ha lanzado algunos realities que han funcionado, como 'Jugando con fuego', 'The Circle' o 'Love is Blind'. En España también se estrenó hace años con 'Insiders', su primer reality en el país y en el que fichó a la actriz Najwa Nimri como maestra de ceremonias. Hace poco probó a emitir incluso un reality show en directo con resultado francamente mejorable y durante el pasado Tudum, el festival de Sao Paulo en el que desgranó algunas de sus grandes novedades, avanzó que 'El Juego del calamar: El desafío', llegará a la plataforma ya en noviembre. La apuesta es ambiciosa: contará con 456 jugadores que competirán por un jugoso premio de unos 4,56 millones de dólares.

Netflix no es la única plataforma que ha apostado por los realities. En una prueba de cómo el streaming se está transformando en la nueva televisión, Prime Video se ha hecho también con otro clásico de la pequeña pantalla: 'Operación Triunfo'. Al igual que ocurre con 'Sálvame' el fichaje muestra los esfuerzos de las plataformas por incorporar o reciclar formatos que han funcionado en la tele tradicional.

Imagen de portada: Netflix

