Al streaming se le está poniendo cara de tele por cable: Max resume todos los vicios de las nuevas plataformas

No paramos de repetir que el streaming es la nueva forma de ver televisión. Pero a veces parece que la no-linealidad nos ha abrumado con sus posibilidades hasta tal punto que olvidamos no solo que los gustos del telespectador no cambian tanto como creemos, sino que la televisión tradicional (tanto la lineal que hemos visto siempre como las, al final, no menos vetustas opciones de cable y satélite) tiene otras caras. Y esas caras se han visto inesperadamente reflejadas en la nueva propuesta de Warner: Max, la unión de HBO Max y Discovery+ que acabará, para empezar, con la primera de esas plataformas

Empiezan las rebajas. Hemos analizado la oferta de esta nueva oferta de Warner Discovery y hemos matizado su llamativa y muy publicitada promesa de que no van a subir los precios, y que la transición de uno a otro servicio va a ser prácticamente indolora. Y es cierto, no van a subirlos de momento, pero a cambio quitan algunas características que hasta este momento estaban incluidas en el precio básico de HBO Max sin anuncios, como el contenido presente y futuro en 4K HDR y el número de emisiones simultáneas que se permite a cada cuenta.

Este es solo una de las estrategias que Max está copiando, en parte, de la televisión por cable, y que parecían parcialmente abandonadas con la masificación del streaming: más catálogo y mejor calidad de imagen y sonido por un precio más alto. De momento, Warner promete algo que es solo una verdad a medias: el mismo precio para la misma oferta de contenidos. La reacción a esta propuesta en Estados Unidos será, sin duda, clave para ver si se mantiene o, por el contrario, mejora cuando a principios de 2024 la plataforma llegue a Europa.

La baza del deporte y las noticias. En la presentación, Warner dejó claro que viene con una avalancha de nueva programación para Max. 40 títulos y temporadas al mes es la cifra que propone la plataforma, con títulos tan llamativos como el reboot de 'Harry Potter', la precuela de 'Juego de Tronos', la nueva serie de 'Big Bang Theory', la nueva temporada de 'True Detective' o la secuela en formato serie de 'The Batman', 'The Penguin'.

Pero Warner dejó caer que no descarta ir más allá de las películas, series y documentales (un espacio que ahora va a tener más que cubierto con el material procedente de Discovery+), e incluir deportes, eventos en directo y noticias. Es otro paso que le acerca a la televisión por cable, donde el deporte y los eventos (de conciertos a galas de premios) son literalmente la gran baza para resistir al streaming. Prime Video y Apple TV ya lo han intentado antes, pero Warner Discovery y su poderosísima red de canales puede ser la que dé un volantazo en esa dirección.

De todo para todos. Si algo quedó claro en la presentación de Max es que HBO Max no resultaba lo suficientemente amplia en su oferta, independientemente de que incluyera una parte de programación infantil y series para todos los gustos. Warner hizo un especial hincapié en la llegada de un buen cargamento de producto dirigido a los pequeños y que el material más adulto de HBO quedaría restringido a un canal propio.

Y en esto también es un poco televisión generalista de siempre, el cable de toda la vida, ese que permite acceder a distintas tarifas según si lleva incluido el paquete de deportes, de cine o infantil. Solo que aquí los paquetes están todos incluidos. Hace un tiempo vivimos la idea de que cada cual, según lo que buscara en la programación, encontraría su plataforma: cine clásico y de autor, cine de género, productos familiares, series actuales... ahora la especialización se deja a un lado. Lo primordial es abarcar cuanto más mejor, hasta el punto que Warner considera HBO un subsello de Max (prestigioso y respetable, pero en la misma categoría que un canal de realities de cocina).

Se busca crecer. Los planes de Warner son los de llegar a 130 millones de suscriptores globales en 2025 y generar mil millones de dólares de beneficios. Ahora que han concluido los recortes, arranca la expansión, y para ello se pone a la altura de Netflix en términos de "cuanto más, mejor" y "cuanta más variedad de público se alcance, mucho mejor". Las cuentas lo necesitan, aunque de momento la bolsa ha reaccionado con cierta suspicacia.

La impresión es de que Warner no solo está vendiendo un enfoque más generalista, sino que está reorganizando todo el material que tiene sobre la mesa. Está gestando una especie de plataforma-embudo por el que va a salir todo tipo de material, y van a quedar atrás los tiempos en los que producía casi exclusivamente series cuya única meta era arrasar en la temporada de premios y aportar prestigio a la marca. Pueden salir peor o mejor, pero la reformulación del Universo DC, la recuperación de la franquicia de 'Harry Potter' y el rodaje de más material de 'Juego de Tronos', sin duda, va por ese camino.