Hemos probado el servicio GeForce NOW con RTX 4080 y es un puñetazo de NVIDIA sobre la mesa

Nuestra primera toma de contacto con el servicio de streaming de videojuegos que nos propone NVIDIA llegó hace más de cuatro años. A finales de 2018 GeForce NOW nos permitía disfrutar unos 50 títulos a 1080p y 60 FPS, pero desde entonces ha evolucionado mucho. Hace algo más de un año volvimos a probarlo, pero esta vez utilizando la infraestructura de renderizado de GeForce RTX 3080 a 1440p y 120 FPS. Y sí, nos gustó.

Es evidente que para NVIDIA esta plataforma es muy importante, por lo que durante el CES que acaba de celebrarse en Las Vegas (Estados Unidos) anunció una nueva modalidad de servicio aún más ambiciosa que lleva a cabo el renderizado de nuestros juegos utilizando una red de servidores con tarjetas gráficas GeForce RTX 4080. Durante nuestra visita a esta feria pudimos probarla brevemente, y os aseguramos que es una experiencia que deja huella.

GeForce NOW Ultimate está más cerca que nunca de la experiencia del juego local

Actualmente la tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 es la segunda más potente del catálogo de NVIDIA. Solo es más ambiciosa la GeForce RTX 4090, y, tal y como comprobamos durante nuestros análisis de estas dos soluciones gráficas, ambas nos entregan un rendimiento fabuloso cuando jugamos a 2160p con el trazado de rayos activado y la mejor calidad gráfica posible. Hay algo de lo que no cabe duda: esta marca quiere que nuestra experiencia al utilizar el servicio GeForce NOW sea lo más parecida posible a jugar en local.

GeForce NOW Ultimate ahora nos promete que podemos jugar a 4K a 120 FPS, e, incluso, a 240 FPS

De hecho, la modalidad de servicio GeForce NOW Ultimate, que es la que nos propone disfrutar el renderizado con el rig de RTX 4080, nos promete que podemos jugar a 4K a 120 FPS, e, incluso, a 240 FPS, utilizando la tecnología Reflex. Y con el trazado de rayos activado. No obstante, hay algo más que no debemos pasar por alto: uno de los ingredientes más importantes de esta receta es la estrategia de reconstrucción de la imagen empleando la tecnología DLSS 3.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) llegó junto a la primera generación de tarjetas gráficas GeForce RTX de esta marca, pero solo las nuevas GeForce RTX 40 son capaces de trabajar con la tercera gran revisión de esta estrategia de reconstrucción de la imagen mediante inteligencia artificial. Su propósito es, en definitiva, liberar a la GPU de una parte del esfuerzo que conlleva el renderizado de las imágenes para incrementar la cadencia de fotogramas por segundo sin que se resienta la calidad gráfica.

Todo lo que hemos visto hasta ahora suena muy bien, pero a veces la teoría y la práctica no están alineadas. Afortunadamente, durante el CES hemos participado en una sesión técnica exclusiva durante la que hemos podido probar el streaming de videojuegos de NVIDIA utilizando la infraestructura de servidores equipados con tarjetas gráficas GeForce RTX 4080. Antes de llevar a cabo esta prueba teníamos dos dudas. ¿Su calidad gráfica a 2160p estará realmente a la altura? ¿Y su latencia? ¿Será similar a la del juego local?

La combinación de las tecnologías Reflex y DLSS 3 funciona tan bien que el retardo es imperceptible

Los técnicos de NVIDIA plantearon bien esta demostración porque nos permitieron comparar el rendimiento del juego en modo local con una tarjeta gráfica RTX de última generación y el servicio GeForce NOW Ultimate que recurre a la infraestructura de servidores GeForce RTX 4080. Esta prueba es solo una primera toma de contacto, por lo que nuestra valoración definitiva llegará cuando tengamos la oportunidad de analizar este servicio en nuestras propias instalaciones.

En cualquier caso, el rendimiento de la infraestructura que está montando NVIDIA es sorprendente. La calidad gráfica del streaming a 2160p que nos entregan los servidores con RTX 4080 es fabulosa, y está muy cerca de la que conseguimos con el juego local. Pero lo más impactante es que la latencia es mínima. Y es que la combinación de las tecnologías Reflex y DLSS 3 funciona tan bien que el retardo es imperceptible. Tanto, de hecho, que rivaliza con la latencia global que nos entrega un PC ambicioso durante el juego local.

Confiamos en poder poner a prueba la nueva modalidad de servicio por nuestra cuenta y utilizando una conexión de fibra óptica doméstica estándar, pero, desde luego, nuestras primeras sensaciones son muy positivas. Actualmente GeForce NOW nos propone más de 1.500 juegos, y la modalidad Ultimate cuesta 19,99 euros al mes. NVIDIA está desplegando actualmente los servidores con hardware GeForce RTX 4080, por lo que presumiblemente en pocas semanas esta modalidad de servicio estará lista para que los usuarios podamos utilizarla.

