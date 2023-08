YouTube se ha anticipado a la Ley de Servicios Digitales. El resultado: una página principal en blanco

Nuevo cambio en YouTube (y van unos cuantos en 2023). La plataforma está en constante evolución, pero estos últimos meses ha pisado el acelerador con nuevas funciones experimentales que mejoran ligeramente la experiencia en la aplicación. Sin embargo, también hay cambios significativos como las medidas si bloqueamos la publicidad, el nuevo modo 1.080p Premium y el servicio que está preparando para competir en el mundo del streaming.

Un lienzo en blanco. Ahora, YouTube ha publicado un mensaje en el blog de soporte que anuncia una revolución en la plataforma: si lo deseamos, la página principal estará prácticamente en blanco, sin recomendaciones teniendo en cuenta nuestros gustos y será una mera extensión de la pestaña 'Suscripciones'.

Experiencia sustentada en recomendaciones. Una de las características importantes de YouTube es, precisamente, conocer al espectador. Dependiendo del historial, los gustos, las suscripciones y los 'Me gusta', la plataforma recomienda contenido personalizado. Estas recomendaciones nos permiten descubrir nuevos canales y, de vez en cuando, intenta colar una temática nueva, pero si no nos interesa no es que insista demasiado.

Una revolución. Sin embargo, la nueva función que se implementa hoy y se irá desplegando gradualmente a lo largo de los próximos meses permite que desactivemos nuestro historial para que el algoritmo deje de conocernos y, de ese modo, no nos recomendará nada nuevo.

Concretamente, veremos la barra de búsqueda, el menú lateral, no tendremos un feed de vídeos recomendados y el objetivo es que naveguemos más fácilmente entre los canales a los que nos hemos suscrito. Será una experiencia más limpia, pero veremos si demasiado parecida a la que ya existe si nos vamos a la pestaña en la que se encuentran los canales a los que nos hemos suscrito.

Panel de control del historial de YouTube.

Historial bajo control. De momento, parece que esta será una opción personal y tendremos que desactivar manualmente el historial si queremos que el algoritmo deje de conocernos. Es algo que se puede hacer en el apartado 'Mi actividad' de Google y al que puedes acceder a través de este enlace.

Ahí tienes el control de todo el historial y actividad en los servicios de Google, incluido un panel específico para el historial de YouTube. Puedes programar la eliminación automática, elegir qué incluir, gestionar el historial y desactivar el mismo para aplicar los cambios que YouTube va a implementar.

¿Menos alcance de los creadores? Al ser una acción voluntaria, somos los usuarios los que vamos a decidir si queremos seguir alimentando el algoritmo o no, pero los afectados involuntariamente podrían ser los creadores de contenido. Si se limita la recomendación de canales, el alcance también se ve afectado al dejar de aparecer en la sección de recomendaciones.

Las redes sociales van a cambiar. Podríamos pensar que estos cambios tienen que ver con lo que la Ley de Servicios Digitales dicta para las redes sociales y que ciertas empresas tienen que cumplir antes del 28 de agosto de este año.

Entre los muchos cambios, las plataformas deben hacer públicos los criterios del algoritmo y, además, deben permitir que el usuario elija qué datos conocen dichas plataformas para ofrecer contenido personalizado. Sin embargo, YouTube no ha especificado que sea algo a nivel europeo (donde deben cumplir estas medidas impuestas por la DSA).

No es sólo YouTube. Sea una medida que responde a la regulación europea o no, YouTube está en la lista de 19 plataformas que deben cambiar sus algoritmos para ajustarse a lo que dicta la DSA. Hay implicadas varias apps y servicios de Google como Google Maps, Play y hasta el buscador, y también todas las redes sociales grandes.

Plataformas como FaceBook, Instagram o X son tres de ellas, así como una TikTok que hace unos días comentó sus planes para adaptarse a la ley al ofrecer una nueva pestaña que no mostrará contenido personalizado, simplemente lo más viral de la plataforma sin atender a tus gustos (siempre que elijas que así sea, claro).

Imagen | Xataka

En Xataka | Los vídeos cortos están destruyendo nuestra paciencia... y transformando películas y series para siempre