'Hades' se convierte en el primer videojuego de la historia en ganar un Premio Hugo

Los Premios Hugo son una serie de premios que se entregan anualmente a las mejores obras de ciencia ficción y fantasía. Llevan entregándose desde 1953 y comenzaron con una categoría, "Mejor novela", aunque con el paso de los años se han añadido nuevas, como "Mejor fanzine", y eliminado otras tantas, como "Mejor revista profesional".

2021 ha sido un año especial para los premios. Y es que, por (casi) primera vez en la historia, los videojuegos han tenido la ocasión de competir por uno de estos galardones. ¿Y cuál ha sido el juego premiado? Ni más ni menos que 'Hades', un roguelike de 2020 que ha ganado infinida de premios desde su lanzamiento y que ahora suma uno más a su mochila.

La categoría de "Mejor videojuego" no parece que vaya a llegar para quedarse, al menos por ahora. De hecho, cuando el comité de la DisCon III dio a conocer la categoría señaló que "esta categoría especial [es] sólo para el año 2021, tal y como establece el reglamento de la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción".

En palabras del comité, "no existe una categoría permanente del Premio Hugo para reconocer esta forma interactiva de narración con la que tantos fanáticos del género crean y se involucran". Sin embargo, afirmó que "también está considerando "Mejor Juego" o "Experiencia Interactiva" como una potencial categoría permanente". Habrá que esperar.

Según la especificación de los Premios Hugo, los videojuegos elegibles para aspirar al premio eran cualquier juego o modificación sustancial de un juego lanzado por primera vez al público en una plataforma de juegos importante en el año natural anterior en los campos de la ciencia ficción, la fantasía o temas relacionados. De acuerdo a la organización:

Atendiendo a estas definiciones, cualquier videojuego relacionado con la ciencia ficción o la fantasía podía, con independencia de la plataforma, optar al premio. Los nominados fueron 'Hades', 'Animal Crossing: New Horizons', 'Spiritfarer', 'Final Fantasy VII Remake', 'The Last of Us: Part II' y 'Blaseball'.

Congratulations to @thehugoawards winner for Best Video Game, Hades by Supergiant Games!@SupergiantGames#Worldcon2021 #Worldcon #DisConIII #Hugos pic.twitter.com/FP9b6wxdn4