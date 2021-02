Los mejores juegos de 2021 hasta ahora y los más esperados que están por venir

La ansiada llegada de 2021 ya está entre nosotros y trae bajo el brazo la revolución de la nueva generación que se nos quedó a medias el año pasado. Toca sacarle brillo a todas las plataformas, viejas y nuevas, con todos los juegos que este año llegarán a PC y consolas.

Juegazos capaces de entregar el salto que merecen PS5 y Xbox Series se suman al retorno de grandes sagas que también se dejarán caer en plataformas como Stadia y Switch. Sin duda promete ser un gran año para los jugones, y esto es todo lo que ya hemos marcado en nuestro calendario.

Los mejores juegos de 2021

'Hitman 3'

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y Stadia

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y Stadia Precio: 59,99 euros

La formidable experiencia de sigilo y asesinatos de IO Interactive entrega su edición más grande y ambiciosa. 'Hitman 3' nos devuelve al Agente 47 para invitarnos a dar con las formas más elucubradas de acabar con nuestros objetivos. Un juego de acción que bien podría catalogarse como puzle.

'The Medium'

Plataformas: PC y Xbox Series

PC y Xbox Series Precio: 49,99 euros

Los fanáticos del terror tienen una cita con Bloober Team y su particular visión del miedo. Tras encandilarnos con 'Layers of Fear' vuelven a jugar con la dualidad de dos mundos, el real y el de los muertos, para meternos de lleno en 'The Medium' una aventura no apta para cardíacos.

'Little Nightmares 2'

Plataformas: PC, PS4, Xbox One y Switch

PC, PS4, Xbox One y Switch Precio: 32,46 euros

El primer 'Little Nightmares' fue un juegazo en el que su particular estética, algo así como si Tim Burton hiciese un juego de terror, se llevó todas las miradas. Ahora, sin el factor sorpresa, 'Little Nightmares 2' demuestra que también puede ganarse toda nuestra atención en lo jugable. Una oportunidad en la que sólo flaqueó en el pasado por exceso de facilidad.

'Super Mario 3D World + Bowser’s Fury'

Tras convertirse en uno de los plataformas más celebrados del fontanero de Nintendo y caer en cierta medida en el olvido por la maldición de Wii U, 'Super Mario 3D World' vuelve a la vida para demostrar todo su potencial a quienes no le echasen el guante en el pasado. Además lo hace con 'Bowser's Fury' una nueva aventura para facilitar aún más -si cabe- el trago a quienes ya lo jugaron.

Los juegos más esperados de 2021

'Returnal'

Fecha: 19 de marzo

19 de marzo Plataformas: PS5

Housemarque se ha convertido en uno de esos estudios que se dejan ver en contadas ocasiones, pero cuando lo hacen es para sentar cátedra. Los reyes de los tiros estilo matamarcianos vuelven a la carga con la que probablemente sea su marcianada más extrema.

'It Takes Two'

Fecha: 26 de marzo

26 de marzo Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

Si alguien se quedó con ganas de más Josef Fares tras 'Brothers' y 'A Way Out', It Takes Two viene a demostrar la grandísima idea que son las aventuras cooperativas de sofá. Un juego de plataformas en el que acompañar a una pareja que no pasa por su mejor momento y que promete toneladas de sonrisas.

'Monster Hunter Rise'

Fecha: 26 de marzo

26 de marzo Plataformas: Switch

Tras triunfar en casas ajenas con 'Monster Hunter World', la caza de bichos gigantes a base de grindeo y efectos elementales vuelve a la que ha sido su casa durante los últimos años. 'Monster Hunter Rise' tiene un reto difícil por delante, pero que nos aspen si no tenemos unas ganas locas de perdernos en él.

'Resident Evil Village'

Fecha: 7 de mayo 2021

7 de mayo 2021 Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series

Otro de los grandes títulos de 2021 será el retorno de la primera persona a 'Resident Evil'. Funcionó de perlas en 'Resident Evil VII' y aquí promete una entrega aún más oscura y descerebrada, así que estamos deseando echarle el guante y poder comprobar qué tal le sienta eso de sumar hombres lobo a los clásicos zombis.

'Deathloop'

Fecha: 21 mayo

21 mayo Plataformas: PC y PS5

Con Arkane al fin del mundo y, viendo el potencial de esta magnífica idea publicada por la Bethesda recientemente adquirida por Microsoft, sería de locos no prestarle la atención que merece. Un día de la marmota con asesinos entrenados como protagonistas y el difícil reto de acabar con tu objetivo mientras él intenta hacer lo propio.

'Ratchet & Clank: Rift Apart'

Fecha: 11 de junio 2021

11 de junio 2021 Plataformas: PS5

Otro que probablemente marque el inicio del año será 'Ratchet & Clank: Rift Apart', un plataformas anclado a las posibilidades del SSD de PS5 y uno de los títulos estrella de Sony para este año. Veremos si los posibles retrasos de otro proyectos lo convierten también en el rey absoluto de la consola.

'Back 4 Blood'

Fecha: 22 de junio

22 de junio Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

Con un nombre que no deja hueco a demasiadas interpretaciones, los creadores de 'Left 4 Dead' vuelven a la carga con una nueva sobredosis de zombis y acción cooperativa. El listón está increíblemente alto y no tener el paraguas de Valve puede llegar a asustar, pero si hay alguien capaz de sacar esto adelante son ellos.

'Kena: Bridge of Spirits'

Fecha: 1a mitad 2021

1a mitad 2021 Plataformas: PC, PS4 y PS5

A 'Kena' le tenemos un cariño especial porque fue uno de los primeros juegos en demostrarnos el potencial de la nueva generación. Tras retrasar su llegada para estar a la altura de las expectativas, esta aventura con aroma a Pixar será una de las grandes bazas de PS5 durante la primera mitad de año.

'Halo Infinite'

Fecha: 2a mitad 2021

2a mitad 2021 Plataformas: PC, Xbox One y Xbox Series

No empezó con el mejor pie, pero si hay alguien capaz de levantarse tras cualquier batallas es el Jefe Maestro. Su objetivo es convertirse en el primer gran abanderado de la nueva generación de Xbox, así que para enfrentarse a ese hito probablemente espere bastante a volver a asomar la patita.

'Horizon Forbidden West'

Fecha: 2a mitad 2021

2a mitad 2021 Plataformas: PS4 y PS5

Nadie tenía grandes esperanzas en los creadores de 'Killzone' tras los últimos tropiezos, pero la aventura de Aloy consiguió triunfar allí donde Sony parecía no acabar de encontrar su hueco. El mundo abierto de 'Horizon Forbidden West' promete ser aún más rico y espectacular, así que lo único que nos queda es cruzar bien fuerte los dedos para que aterrice en 2021 tal y como se ha prometido.

'Hogwarts Legacy'

Fecha: 2021

2021 Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

El retorno a Hogwarts se hará en otra época distinta a la de Potter, pero eso no le resta ni un ápice de importancia al juego de Warner. Con 'Hogwarts Legacy' estamos ante uno de los juegos más prometedores y ambiciosos del año. Una de esas mezclas de aventura y RPG a la que tocará acercarse seas o no fan de la saga.

'Far Cry 6'

Fecha: 2021

2021 Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Stadia

Ubisoft ha tenido una de cal y otra de arena con sus últimos lanzamientos, así que hay muchas miradas puestas en 'Far Cry 6' y su salto a la nueva generación. Los fans de la saga tenemos por delante otro mapa lleno de marcas a despejar, y eso suele ser más que suficiente para ganarse nuestro entusiasmo.

'God of War Ragnarok'

Fecha: 2021

2021 Plataformas: PS5

Puede que al final nos quedemos con las ganas, pero Sony ha prometido que este año volveremos a pegar hachazos con Kratos y su hijo. De 'God of War Ragnarok' se sabe lo justo, que buscará repetir la hazaña del primero mezclando acción y narrativa de forma magistral. Turno para descubrir si puede rizar el rizo.

'Gotham Knights'

Fecha: 2021

2021 Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

Batman ha muerto y le toca a sus fieles pupilos continuar con su particular obra. De aquí podemos esperar un mundo abierto bastante continuista respecto a lo visto en la saga 'Arkham', pero habrá que ver qué tal le sienta el cambio y el paso de los años. En cualquier caso es un juego muy a tener en cuenta por los fans del murciélago.

'Gran Turismo 7'

Fecha: 2021 Plataformas: PS5

2021

Será difícil que Sony se acabe tirando a la piscina con semejante catálogo para 2021, pero de momento 'Gran Turismo 7' aparece listado como uno de los lanzamientos estrella de PlayStation 5. Los fans de la simulación de Yamauchi pueden esperar aquí la entrega más ambiciosa de la saga. Su creador ya ha dejado caer que, como John Hammond, no han reparado en gastos.