La Nintendo Switch no ha bajado de precio tras casi cuatro años: aunque sorprenda, tiene sentido siendo Nintendo

Si ayer hablábamos de cómo bajan de precio históricamente las PlayStation y las Xbox, hoy es el turno de Nintendo. La compañía japonesa va por libre en lo que a sus consolas se refiere, tanto en precio como en etapa de lanzamiento, y si en algo supera a Sony y a Microsoft es en los largos períodos en los que sus consolas no bajan de precio.

Tras casi cuatro años de su lanzamiento (que se cumplen en marzo), como nos recuerda Álex Barredo, Nintendo no ha bajado los precios de su consola estrella, la Nintendo Switch. 319 euros que se han mantenido intactos con el paso del tiempo y con la pequeña revisión de 2019. El hecho de que el paso del tiempo no haga mella en el valor de la Switch puede sorprender, pero lo cierto es que algo totalmente normal en Nintendo.

Veamos la trayectoria en precios de consolas recientes de la compañía, junto a las razones que les pueden llevar a ser tan conservadores con ello.

Nintendo Switch, una historia que se repite

Después de tres años y nueve meses, la Nintendo Switch no ha bajado de precio. Teniendo en cuenta que su chip X1 de NVIDIA es de 2015, es algo increíblemente sorprendente. Pero hay un precedente parecido, como veremos en la siguiente tabla.

En el caso de la Nintendo Switch hemos puesto un asterisco, porque han pasado 3,84 años (o 1.398 días) y el precio aún no ha bajado desde su lanzamiento. Existen casos anómalos como el de la GameCube, que bajó incluso antes de ser lanzada, porque antes de llegar a Europa, fue un desastre en lanzamiento en Japón y Estados Unidos.

Así, de los 249 euros a los que tenía pensado venderla Nintendo por aquí, finalmente salió a 199 euros. Aun así, no se vendieron muchas por aquí, y en año y medio, Nintendo lanzó una promoción oficial de bajada a 99 euros.

El caso de la Wii es donde de verdad comenzamos a ver la idiosincrasia Nintendo, que recogemos en estas viejas declaraciones de Satoru Iwata:

"Es mi opinión personal, pero cuando el precio del modelo baja pasado cierto tiempo, los fabricantes le están diciendo a los consumidores que es mejor esperar, y siempre he pensado que eso es un error".

Tras lanzarse ajustada de precio a 250 euros, la compañía tardó casi tres años en bajarla de precio, algo que ocurrió en septiembre de 2009, ante la presión que comenzaban a generar las ventas de PS3 y Xbox 360.

Una consola tan exitosa como la PS4 estaba al 50% de su precio de lanzamiento cuando la Nintendo Switch ni ha bajado por primera vez

En el caso de la Wii U, Nintendo bajó de precio antes de que cumpliera un año, ante sus problemas de ventas. Aun así, fue una consola conocida por bajar poquísimo durante su vida, y sobre ello hay mucho escrito en Internet. Nintendo perdía con cada consola vendida, pero su precio tampoco hacía apetecible lanzarse a por una frente a la nueva generación de PS4 y Xbox One.

Finalmente, llegamos a la Switch, que tras casi cuatro años sigue a su precio original. Sí, es cierto que hay ofertas puntuales en distribuidores muy concretos, pero no por política de Nintendo. El único matiz que se puede hacer a la política de Nintendo es la existencia de la Switch Lite, pero en el fondo no es una bajada de precio per se, porque no deja de ser un enfoque distinto, y que en ningún caso es lo mismo, porque rompe la dualidad de poder ser usada como consola portátil y de sobremesa.

Qué hay detrás de las bajadas de precio tardías

En el caso de la Nintendo Switch y de la Wii original, no hace falta elucubrar mucho para entender por qué tardaron y tardan tanto en bajar de precio: su éxito. Este año, la portátil-sobremesa de Nintendo ha superado las ventas conjuntas de Nintendo 64 y Gamecube. Recientemente, ha superado a la mítica NES, y aunque va muy bien en ritmo de ventas, al final de su tercer año, la Wii había vendido más.

Nintendo Switch es la consola más vendida de 2020, y cada vez vende a mayor ritmo: una bajada de precios no tiene sentido desde el punto de vista financiero

Ese dato de la Wii vale para entender por qué tardó tanto en bajar de 250 euros a 200 euros. Cuando hay demanda alta de un bien, bajar no tiene demasiado sentido si se puede exprimir. El caso opuesto a esto es la GameCube, y en menor medida la Wii U, porque como decíamos, no bajó apenas en toda su vida, dado que Nintendo vendía a pérdidas y no tiene una historia de estrategia como la de Sony (sólo hay que leer lo que decía Iwata en el apartado anterior).

VGAChartz

Según VGAChartz, la Nintendo Switch es la consola más vendida de 2020, repitiendo lo conseguido en 2019. Pero la cosa no queda ahí. En casi su cuarto año, Switch vende cada año más que el anterior, algo para lo que otras consolas han necesitados modelos Slim y bajadas de precio.

Lo mismo ocurre con los juegos de Nintendo. Los títulos estandarte de la consola, como son 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', 'Mario Kart 8 Deluxe' o 'Super Mario Odyssey' mantienen su precio espectacularmente bien con el paso del tiempo, porque son juegos atemporales y que cualquier persona que llegue a la consola va a querer tener. Nintendo siendo Nintendo, y dando lecciones, a su manera.