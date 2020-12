Así han bajado de precio las Xbox y PlayStation a lo largo de la historia: con PS5 y Series X tendremos que armarnos de paciencia

Ahora que se ha lanzado la nueva generación de consolas, con la PlayStation 5 y la Xbox Series X como máximas representantes, muchas personas se preguntan si es buen momento para comprar (si se logra encontrar stock) al mejor precio, o si por el contrario es mejor esperar a una bajada de precio.

Ante el tamaño de las nuevas consolas, sobre todo de la PlayStation 5, también hay quien se pregunta cuánto habrá que esperar para un modelo slim o de dimensiones más contenidas. Responder a estas dudas es imposible, porque no conocemos las estrategias actuales de Sony y Microsoft.

Sin embargo, sí podemos echar la vista atrás y ver cuánto tardan en bajar de precio por primera vez sus consolas desde hace dos generaciones, cuánto tardan en rebajarse al 50% y cuánto tardan en ser sustituidas por modelos más finos. Y eso hemos hecho, tomando siempre bajadas de precio oficiales sobre los modelos de referencia. Es decir, nada de modelos de muy poco almacenamiento o mucho.

Cuánto tiempo hay que esperar para que llegue un modelo slim

Si eres de las personas que se pregunta cuánto tiempo puede pasar hasta que Sony lance una PS5 slim, te digo lo mismo que hace unas líneas: no conocemos sus planes y no podemos asegurar nada. Sin embargo, si lo que te interesa es saber en qué franjas temporales se han movido otras veces, este gráfico puede ser revelador:

En ella podemos ver que, de media, Sony ha tardado unos 3 años y medio en lanzar los modelos slim si contabilizamos desde PS1. Sin embargo, desde aquello ha llovido mucho, y si solamente tenemos en cuenta PS3 y PS4, la media es de dos años y medio. Si esto se cumpliera esta generación, podríamos ver una PS5 Slim en algún momento de 2023. Para ese año, es muy probable que Sony y AMD pudieran fabricar el SoC de la PS5 en un proceso litográfico más avanzada de TSMC, que permitiera que la cantidad de calor a disipar fuera menor y, por tanto, el tamaño de la consola fuera relativamente fácil de reducir.

En cuanto a Xbox, la media de las últimas dos consolas nos dice que hay que esperar más de tres años y medio para obtener un modelo más pequeño, aunque esta vez la Series S ya lo sea. Si atendemos solamente a la Xbox One, en poco más de dos años y medio podríamos tenerla con nosotros.

Cuánto tiempo hay que esperar para que bajen de precio

Como en el caso anterior, podemos analizar cuánto han tardado Sony y Microsoft en realizar la primera bajada oficial de precio en sus consolas de cara a tratar de intuir cuándo podría llegar una bajada a PS5 y Xbox Series X. Con oficial nos referimos a que sean bajadas propuestas por los fabricantes, no por grandes superficies haciendo promociones limitadas y muy localizadas en el tiempo.

Como podemos ver, las cifras son muy dispares entre las cuatro consolas. Sin embargo, existe cierto patrón. PS3 y Xbox One, las menos exitosas y más caras de las cuatro, tardaron menos de un año en bajar ante las pocas ventas que estaban logrando ambas. Sin embargo, tanto PS4 como Xbox 360, las dos más exitosas y ajustadas de precio en lanzamiento, estuvieron muy cerca de no bajar en dos años.

En el caso de PS5 y Xbox Series X, estando agotadas a precios de lanzamiento relativamente altos, cosechando muy buenas críticas en general, y sabiendo que se venden a pérdidas, cuesta mucho imaginar en una bajada de precio temprana si ambas funcionan en ventas cuando haya más oferta.

Cuánto tiempo hay que esperar para que bajen a la mitad de precio

Esta gráfica nos ayuda a imaginar cuándo podemos esperar una bajada oficial de precios que logre que las consolas estén al 50% de su valor original. En el caso de Sony, la media nos dice que las PlayStation alcanzan ese 50% (aunque sea con promociones temporales) al final del segundo año, aunque PS4 Slim solamente se había rebajado de forma permanente 100€ respecto al precio original de PS4 tras seis años. Esto lo veremos en mayor profundidad en el siguiente apartado

En el caso de las dos Xbox analizadas, la media está en casi cuatro años, porque oficialmente, Microsoft tardó mucho en rebajar la Xbox 360 al 50%. Sin embargo, ya hubo ofertas temporales no oficiales en 199€ a finales de 2008, tres años después de salir al mercado. Para ver las mejores consolas de esta generación a 250€ quizá haya que esperar a finales de 2023, si se cumplen las medias de las anteriores. La espera es larga, pero puede merecer la pena para quien quiera dar el salto de generación con un catálogo muy sólido.

La historia de Sony con las últimas PlayStation

PlayStation 3: una bajada de precio salvaje el primer año que tiene explicación

La PlayStation 3 es la más cara de las consolas analizadas en su precio de salida al mercado, incluso sin tener en cuenta la inflación. Llegó a Europa el 23 de marzo de 2007 por 599 euros, un precio que muchos consideraban disparatado, pero con el que Sony no ganaba dinero (de hecho, perdía unos 240 dólares por consola vendida). Había que tener en cuenta que a lo caro que ya era de por sí el chip Cell, y había que sumar el coste extra de la retrocompatibilidad con PS2, el lector Blu-Ray y el chip Wi-Fi, elementos que de los que no disponían las versiones de Xbox 360 lanzadas en 2005.

Los comienzos de PS3 no fueron buenos, y seis meses después, Sony rápidamente actuó recortando la consola, descontinuando la versión de lanzamiento y lanzando una con 40 GB y sin retrocompatibilidad con juegos de PS2. Desde de ese momento, la PlayStation ya contó con un precio más acorde al de la competencia, pero Sony no logró ganar dinero con la venta de cada consola hasta 2010

Consola Fecha Precio PlayStation 3 Marzo de 2007 599 euros PlayStation 3 40 GB Octubre de 2007 399 euros PlayStation 3 Slim Septiembre de 2009 299 euros PlayStation 3 Slim Agosto de 2011 249,99 euros PlayStation 3 Super Slim 500 GB Septiembre 2012 299 euros PlayStation 3 Super Slim 12 GB Noviembre de 2013 179 euros

Oficialmente, y es importante mencionarlo, porque serán los datos en que nos basemos, la PS3 no bajó de precio desde ese momento hasta que en septiembre de 2009, la compañía nipona lanzó la PlayStation 3 Slim a 299 euros. Es decir, Sony actualizó "radicalmente" su consola por primera vez tras dos años y cinco meses de PS3 en el mercado. Este momento también es muy relevante, pues marcó el hito de ser la primera vez que PS3 bajaba oficialmente hasta la mitad de precio de lanzamiento.

A partir de ahí, hubo bajadas de precio que, de nuevo, tardaron en llegar. Casi dos años más tarde de llegar el modelo más fino, la PS3 Slim de 160 GB bajaba a 249,99 euros. Tres años después de lanzar la Slim, Sony lanzó la Super Slim con disco duro de 500 GB por un precio de 299 euros, aunque más tarde la acompañó con un modelo de 12 GB por 229,99 euros. Ese modelo bajaría a 179 euros el 15 de noviembre de 2013, como despedida ante la llegada de su sucesora, la PlayStation 4.

PlayStation 4: un modelo mucho más barato y exitoso

El 29 de noviembre de 2013, Sony lanzó al mercado la PlayStation 4, que superó los problemas de costes de su predecesora, y aunque se volvió a lanzar casi a pérdidas, como es costumbre, llegó a un precio de 399 euros, invirtiendo lo que había pasado la anterior generación y llegando 100 euros más barata que su principal competidora, la Xbox One.

Dado su precio y éxito desde el primer momento, Sony no bajó la PS4 hasta el 21 de octubre de 2015, cuando redujo 50 euros su precio. El 28 de diciembre de 2015, Sony bajó su precio temporalmente a 299 euros.

La PS4 es la consola de mayor éxito reciente de Sony, y la compañía apenas ha tenido que bajar su precio en sus siete años de vida

Precisamente ese, 299 euros, fue el precio elegido por Sony para la PS4 Slim cuando la lanzó en septiembre de 2016. Habían pasado dos años y nueve meses desde el lanzamiento del modelo original. Sony tardó cuatro meses más en lanzar el modelo fino que en PS3, con el añadido de que ahora llegaba junto a la PS4 Pro, lanzada por 399 euros. Al no ser el modelo base, no nos centraremos en ella.

Consola Fecha Precio PlayStation 4 Noviembre de 2013 399 euros PlayStation 4 Octubre de 2015 349,99 PlayStation 4 Diciembre de 2015 299 euros (temporal) PlayStation 4 Slim Septiembre de 2016 299 euros PlayStation 4 Slim Marzo de 2017 199 euros (temporal) PlayStation 4 Slim Diciembre de 2018 199 euros (temporal)

En marzo de 2017, coincidiendo con el lanzamiento de Nintendo Switch, Sony decidió realizar una oferta temporal de la PS4, dejándola a 199 euros. Así, se llegó al hito: poco más de tres años después de su lanzamiento, PS4 se rebajaba al 50% de su precio.

En abril de 2018, la PS4 Slim bajó temporalmente a 250 euros, por lo que siguió lejos de establecerse ese 50% de descuento de forma definitiva. No llegó en 2018, aunque sí una oferta de navidad que volvía a establecerla en 2018. Lo mismo ocurrió en 2019. Curiosamente, y ante sus grandes ventas, PS4 Slim seguía teniendo, seis años después de su lanzamiento, un coste de 299€, solamente 100 euros menos que el modelo original en el momento de llegar al mercado. Eso sí, por el camino Sony y los distribuidores dieron muchas oportunidades para comprarla más tarde.

El caso de Microsoft con las Xbox

Xbox 360: la gran oportunidad para ponerse por delante de Sony

Ante la llegada tardía de la Xbox original respecto a la PlayStation 2, una de las consolas más vendidas y exitosas de la historia, Microsoft debía mover ficha y adelantarse a Sony. Y lo hizo tanto en plazo, lanzado la Xbox 360 en Europa más de un año antes, el 2 de diciembre de 2005.

El otro gran punto del lanzamiento de la Xbox 360 fueron sus precios, 299 euros para el modelo sin disco duro y mando con cable y 399 euros para el modelo con mando inalámbrico y disco duro de 20 GB. Este será el modelo en que nos centraremos, por ser el modelo más vendido y el comparable a PS3 en características.

Consola Fecha Precio Xbox 360 Diciembre de 2005 399 euros Xbox 360 Agosto de 2007 349 euros Xbox 360 Marzo de 2008 269,99 euros Xbox 360 239,99 euros 239,99 euros Xbox 360 Abril 2010 199 euros Xbox 360 Slim Junio 2010 249 euros Xbox 360 Slim Abril 2011 199 euros

Microsoft no bajó su precio hasta agosto de 2007, cuando PS3 ya apretaba, bajando 50 euros hasta 349 euros. Más tarde en marzo de 2008, con la PS3 a 399 euros, la Xbox 360 se situó en 269,99 euros.

En septiembre de 2009, Microsoft la bajó a 239,99 euros, pero no fue hasta finales de abril de 2010 que tocaría el ansiado precio de 199 euros, la mitad por lo que se había lanzado. En ese momento, el modelo con disco duro ya era el Élite, mientras que la Arcade, que ya tenía mando inalámbrico, pero no disco duro, estaba a 169 euros. Hay que recordar que hablamos de precios oficiales, pues ya en octubre de 2008, tiendas como El Corte Inglés la vendieron a 199€.

El modelo Slim de Xbox 360, que no se llamó así sino Xbox 360 a secas, llegó en junio de 2010 con un disco duro de 250 GB al precio de 249 euros. En abril de 2011, Microsoft la bajaba de precio a 199, quedando de nuevo a mitad de precio del modelo original. Eso sí, desde entonces, además de ver reducido su tamaño, recibió un disco duro mucho mayor, conectividad Wi-Fi y una refrigeración mejor.

Xbox One: una consola cuyo precio subió por Kinect

Xbox One fue una consola que se lanzó el 22 de noviembre envuelta en polémica por una política de comunicación de Microsoft que hizo que mucho de lo ganado con Xbox 360 se esfumara. Uno de sus grandes problemas fue su precio de partida: 499 euros. PS3 había acabado superando a Xbox 360 pese a sus precios más altos y su flojo catálogo inicial, y Microsoft tomó la decisión de incluir obligatoriamente Kinect, lo que encarecía 100 euros su precio sobre PS4, que resultaba de por sí más atractiva que PS3.

Esta imposición no se entendía muy bien, y en mayo de 2013, Microsoft dijo adiós a ella lanzando por 399 una versión sin Kinect. Ahora sí, todo estaba igualado a Sony, menos las ventas y el catálogo.

Consola Fecha Precio Xbox One Noviembre de 2013 499 euros Xbox One Octubre 2015 399 euros Xbox One Mayo de 2016 349,99 euros Xbox One S Junio de 2016 299 euros Xbox One Julio de 2016 269 euros Xbox One Diciembre de 2016 199 euros (temporal) Xbox One S Junio 2017 249 euros Xbox One S Junio 2018 (E3) 199 euros (temporal) Xbox One S Digital 1 TB Noviembre de 2019 129 euros (temporal)

Microsoft volvió a bajar el precio 50 euros en octubre de 2015, quedando el modelo de 500 GB a 349,99 euros. En mayo de 2016 volvió a hacer lo propio, quedando en 299. Como promoción, en diciembre de 2016 bajaba hasta los 199 euros. Se tocaba así el 50% de precio respecto al lanzamiento oficial, tres años y un mes después del lanzamiento de la consola.

Ahora que son tan potentes respecto a sus predecesoras en su momento, una gran duda que nos queda es qué pasará con los modelos "Pro" en esta generación, tras PS4 Pro y Xbox One X

Previamente, en junio de 2016, Microsoft había lanzamdo la Xbox One S, considerada el modelo slim y con más capacidades, por 299 euros, aunque el modelo normal se continuaba venviendo a 269 euros. Tras un año en el mercado, en junio de 2017, Xbox One S bajó a 249 euros, y en junio de 2018, como oferta temporal por el E3, bajó a 199.

Es reseñable mencionar que aunque no fuera sucesora directa de la One de 2013, la One S Digital llegó a estar a 129 euros en oferta de Microsoft por el Black Friday 2019. Fuera de Microsoft, llegó a estar a 99 euros.