Comprar o no comprar una vídeoconsola en 2020: la opinión de los expertos de Xataka

Este 2020 promete ser movidito en el territorio gaming: a las previsibles llegadas de Xbox Series X y PS5 en formato tradicional se une el albor y desarrollo de nuevos formatos como Google Stadia.

Pero este 2020 habrá que jugar también, ¿no? Si te encuentras valorando si comprar una consola este año o no, hemos preguntado a los editores más especializados en gaming de Xataka para que nos den su visión. ¿Merece la pena comprar una consola en 2020?

Para repasar el estado del arte actual de las consolas y lo que se espera a finales de este año hemos contado con Juan Carlos López, editor senior de Xataka especializado en imagen y sonido; John Tones, editor de Xataka especializado en series, cine y videojuegos; José García Nieto, gamer y editor senior de Xataka; María González, gamer y directora de Xataka y los editores de Vidaextra Rubén Márquez y Frankie MB.

Lo que está por llegar...

A nivel de hardware

Llevamos semanas hablando sobre los datos que se van filtrando sobre las nuevas consolas de Microsoft y Sony y, como es lógico, muchas de las nuevas características nos ponen los dientes largos.

John Tones nos cuenta que "de forma superficial, el salto a una nueva generación de consolas presenta lo mismo de siempre: una escalada en la potencia. Hemos llegado a un punto en el que las subidas de potencia ya no son tan espectaculares como el salto de los 16 a los 32 bits, por ejemplo, pero tanto Sony como Microsoft siguen usando las mejoras gráficas (el ray-tracing es el nuevo latiguillo que hay-que-poner-sobre-la-mesa), la mayor velocidad y otras mejoras tecnológicas para intentar aventajar a su competidor en dos propuestas muy similares".

Juan Carlos López aka Juanky comparte esa relativización en cuanto al salto que representa una nueva generación, si bien la promesa que más le emociona tiene que ver con la imagen:

"Y es que aunque una nueva consola ya no representa el salto tecnológico frente a su predecesora al que estábamos acostumbrados entre los años 80 y la década pasada conlleva un avance significativo que debería poner a nuestro alcance experiencias inéditas hasta la fecha. Esto es lo que, en mi opinión, realmente les da sentido. Me apasiona el hardware, y por esta razón me ilusiona especialmente saber que las nuevas PlayStation y Xbox serán capaces, si cumplen lo que nos han prometido Sony y Microsoft, de mover gráficos 4K UHD nativos a 60 FPS estables. Y también de renderizar escenas utilizando ray tracing para poner delante de nuestros ojos unos entornos mucho más realistas que los que nos ofrecen las máquinas de la actual generación. "

Frankie matiza que sus expectativas se traducen en el resultado de esa subida de la potencia: "El principal objetivo de las nuevas Playstation y Xbox debe ser evitar el traspiés generacional que vimos en los primeros modelos de PS4 y Xbox One: el software que alcanzó su techo técnico demasiado rápido y obligó a sacar revisiones. Quizás por ello Microsoft y Sony no se van a andar con chiquitas en su hardware, no solo con el objetivo de garantizar y elevar la resolución que ya deseábamos ver en esta década en sobremesas (y encontramos en PC) y un rendimiento estable, sino que buscan eliminar los tiempos de carga y la latencia."

José García Nieto también subraya la reducción de los tiempos de carga como el salto más radical, algo que será posible gracias a la llegada de las unidades de estado sólido a las nuevas consolas de Sony y Microsoft: "Es uno de los grandes males de las consolas actuales y estoy seguro de que los discos SSD harán su trabajo a la hora de reducirlos al mínimo. Evidentemente, habrá un avance importante en los gráficos, pero tampoco considero que sea algo para ilusionarse, porque la promesa del 8K está muy bien, pero muy poca gente tiene una tele 8K en casa. Como usuario de PS4, a título personal, me ilusiona la retrocompatibilidad y la implementación del Ray Tracing, pero son de esas cosas que prefiero poder palpar antes de subirme al tren del hype."

"La promesa del 8K está muy bien, pero muy poca gente tiene una tele 8K en casa", José García Nieto

María González nos habla de la consecuencia inevitable de estas mejoras en potencia y resolución, y muestra la cara B de la compatibilidad: "Espero mejores gráficos, como siempre, aunque seguramente a costa de subir el precio respecto a las anteriores. Al final el salto a la nueva generación acaba siendo casi obligado en cuanto dejan de lanzar los juegos para consolas antiguas pero siempre hay un periodo de convivencia entre ambas generaciones."

...y de software

Juan Carlos matiza que todo lo hablado sobre hardware solo tiene sentido si va acompañado del software: "En realidad, el hardware está al servicio del software. De los juegos. De poco sirven todas las innovaciones si las experiencias que nos propondrán los juegos de las consolas de nueva generación no aportan valor frente a las de las actuales consolas. Cruzo los dedos y confío en que sí lo hagan."

Tanto es así, que a Rubén Márquez no le emocionan las mejoras gráficas o tiempos de carga menores:

"Mis ganas de next-gen vienen más por los movimientos de fichas en el tablero de la industria. Quiero ver cómo de rentable resulta ser a la larga Xbox Game Pass para Microsoft y, si tal y como parece finalmente lo necesita, qué movimientos hace Sony para intentar contrarrestarlo. Pero más allá de todo ese lado de negocio y venta de elixir de lagartija del Salvaje Oeste que resulta ser a veces este sector, tengo ganas de ver qué ocurre con los juegos. Recientemente ha habido mucho cambio de cromos y compras por parte de las grandes compañías y eso sólo puede significar grandes lanzamientos. Hay muchísimas ganas de ver qué tienen entre manos."

John Tones afina más el tiro y apunta directamente a los servicios e incluso se atreve a vaticinar un perdedor – con el estado del arte actual –: "las diferencias las marcará el catálogo, pero también por primera vez, los servicios. Playstation Now y Xbox Game Pass es lo que realmente va a marcar la diferencia entre las dos consolas, y en ese sentido Sony lleva ahora mismo las de perder, porque en la comparativa, en términos de lo que ofrece cada una, la balanza se decanta hacia Microsoft."

Frankie habla de este as en la manga y de situación ventajosa actual de los de Redmond: "el juego en nube permitirá llegar allá donde el hardware flaquee, y si bien ya es posible jugar sin descargas en PS Now, el proyecto de Microsoft promete ser su verdadero caballo de batalla junto con su Game Pass. Todos hemos escuchado eso de que el límite está en el cielo y, en lo referente al futuro de los videojuegos, esa frase se hace más patente que nunca con un nuevo matiz: el límite lo pondrá la nube."

Qué ventajas aporta comprarse una consola en este momento

Ahora que ya nos hacemos a la idea de todo lo que podemos esperar de las consolas de siguiente generación que previsiblemente llegarán este año, les ponemos encima de la mesa nuestra propuesta inicial: ¿qué pasa si queremos comprarnos una consola ahora mismo?

José García Nieto lo tiene claro: "La principal ventaja de comprarse una consola es poder jugar a una enorme cantidad de juegos exclusivos a un precio reducido.

Consolas como la PS4 Pro (299,99 euros) o la Xbox One X (249,99 euros) están bastante bien de precio ahora mismo y los grandes títulos se pueden encontrar rebajados o, en algunos casos, de segunda mano. La decisión de optar por una u otra depende de los juegos exclusivos a los que quieras acceder.

Por otro lado, no deja de ser interesante el tema económico, y es que la inversión inicial de una consola de salón es mucho más baja que la de un PC enfocado al juego, aunque dependerá de qué tipo de jugador seas."

Rubén Márquez añade una ventaja más al catálogo consolidado y su precio: "Es el momento perfecto para tirar a matar e ir a por aquellos juegos que sabes que no te van a defraudar, y todo sin comerte los marrones y problemas que normalmente engloban este sector custodiado por el FoMo –fear of missing something –".

Juan Carlos comparte este pensamiento y nos ofrece un escenario a tener en cuenta cuando lleguen los nuevos modelos:

"Este es un buen momento para hacerte con ellas por el atractivo precio de la consola, el bajo coste de muchos de sus juegos, y también por la madurez de su catálogo. Cuando aterricen PS5 y Xbox Series X los propietarios de una PS4 o una Xbox One podremos decidir si queremos conservar nuestra «antigua» máquina para seguir disfrutando sus juegos en el hardware original, o simplemente por coleccionismo, o preferimos deshacernos de ella y recuperar una parte de la inversión para comprar una consola de nueva generación. Estas opciones son igualmente razonables y respetables. En cualquier caso, los jugones no debemos olvidar que la llegada de las nuevas consolas no condena ipso facto a las anteriores al destierro. Durante 2020 y 2021 seguirán saliendo juegos para PS4 y Xbox One con total seguridad, y posiblemente en 2022 también llegarán títulos interesantes, por lo que ambas generaciones se solaparán al menos durante dos años."

"La llegada de las nuevas consolas no condena ipso facto a las anteriores al destierro", Juan Carlos López

John nos recuerda que la "guerra" estos meses entre Sony y Microsoft es el software, y es algo que se puede disfrutar en las consolas actuales. "Si no estás necesitado de jugar a lo último de lo último, es tan buen momento como cualquier otro. Las consolas actuales tienen catálogos muy potentes y no vale la pena esperar casi un año solo para poder jugar a las ultimísimas novedades. También es de esperar que en los próximos meses los catálogos de las plataformas digitales de Sony y Xbox vayan a más y presenten aún mejor servicio.

Frankie deja otra razón más para invertir en las consolas actuales:

"La apuesta por la retrocompatibilidad es la clave a la hora de plantearse adquirir una nueva consola de Microsoft y Sony. Todo lo que juguemos y adquiramos en una consola PS4 y Xbox One lo podremos seguir disfrutando en las consolas de next gen que llegarán en 2020. PS5 ofrecerá emulación total con el enorme y generoso catálogo de la actual sobremesa de Sony, y Microsoft quiere que, de lanzamiento, puedas jugar a todo su legado jugable, lo cual incluye títulos de sus sistemas pasados."

Más pesimista es María González, al menos en cuanto a las consolas de Sony y Microsoft: "A no ser que seas un gamer muy dedicado y vayas a sacarle mucho partido a la consola durante estos meses – y en cuyo caso seguramente tengas ya consola... – o si no tienes pensado dar el salto a la nueva generación durante el primer año, que también es otra posibilidad. Pero mi sensación es que, a diferencia de lo que ocurrió en casos anteriores, creo que en este caso la actual generación no ha bajado demasiado de precio y ahora mismo no es demasiado chollo. Recuerdo en vísperas de la PS4 que la PS3 sí que estaba a un precio más atractivo."

Si no vas a esperar, ¿qué consola comprar ahora?

Aunque las características "prometidas" de la Xbox Series X y la PS5 suenan tentadoras, ya hemos visto que apostar por las Xbox One o la PlayStation 4 ahora mismo sigue teniendo sus bazas, tanto a presente como a medio plazo. Pero además, aparece el tercer actor en discordia: Nintendo y sus Switch. Si tuvieras que comprar una consola ahora mismo, ¿cuál sería?

John Tones no tiene dudas: "Posiblemente mi apuesta iría para la Nintendo Switch (314 euros). No hay en perspectiva nuevo hardware, salvo una posible Nintendo Switch Pro para hacer la competencia las próximas navidades a Xbox y Playstation, pero si la tecnología punta no es una prioridad, Switch tiene un catálogo extraordinario y no va a ser sustituida por una consola completamente nueva en breve."

José aprovecharía los precios actuales e iría a por: "la Playstation 4 Pro para el salón y la Nintendo Switch para juego portátil. No por nada en especial, no tanto por potencia o por diseño, sino por el simple hecho de que me gustan mucho más los juegos exclusivos de Sony. Nunca me han terminado de llamar la atención juegos como 'Halo' o 'Gears of War', mientras que 'The Last of Us', 'God of War' y 'Horizon Zero Dawn' me han encantado. Dependerá de qué juegos le gusten al usuario. Ahora bien, con Xbox Game Pass, la Xbox se antoja como una opción de lo más jugosona."

Juanky destaca que el verdadero factor diferencial entre las consolas de Sony y Microsoft es su catálogo:

"Ambas máquinas comparten una infinidad de títulos multiplataforma que nos ofrecen esencialmente la misma experiencia en PlayStation y Xbox, por lo que estos juegos no me parecen un factor diferencial. Si tuviese que decantarme por una de estas dos plataformas me ceñiría a sus títulos exclusivos. Si te van los 'Uncharted', 'God of war', 'The last of us' o 'Yakuza', entre muchos otros, hazte con una PS4. Y si prefieres la saga 'Halo', los 'Forza Motorsport' o 'Forza Horizon', la saga 'Gears of war' o los 'Crackdown', entre muchos otros, no dudes en comprar una Xbox One."

Como gamer, Juanky también apuesta por combinar la Switch con otra consola más clásica conceptualmente hablando: "Las consolas de Sony y Microsoft compiten de forma directa porque nos proponen experiencias similares a través de títulos con una ambición técnica muy parecida, pero Switch va por otros derroteros. En mi opinión es una plataforma tan apetecible como las otras dos, pero es muy diferente a ambas, y por esta razón me parece un complemento perfecto tanto de Xbox como de PlayStation. Al fin y al cabo muchos de los juegos exclusivos de Nintendo son auténticas joyas, y es estupendo disfrutarlos aunque ya tengamos una consola de Microsoft o Sony."

Además remarca las escasas fluctuaciones de precio de la propuesta de Nintendo: "A diferencia de los productos de estas dos últimas compañías, los de Nintendo apenas varían de precio durante toda su vida comercial. El precio de las consolas varía muy poco, y los juegos de Nintendo apenas bajan de precio. Por esta razón ahora es tan buen momento para comprar una Switch como lo fue hace unos meses. O como lo será a finales de 2020. Además, la posibilidad de jugar tanto en la tele como en modo portátil (si te haces con el modelo clásico y no con la versión Lite) es una característica diferencial con la que no cuentan ni PlayStation ni Xbox."

María González nos aporta modelos concretos e incluso fechas de compra ideales: "Yo optaría por la Xbox One S All Digital (149 euros). Sí, el no tener lector limita un poco (especialmente si además quieres usar la consola como reproductor), pero cada poco hay ofertas y la puedes conseguir por 100 -125 euros. Es un buen precio y tienes consola para rato. La Nintendo Switch porque para mí es un caso totalmente diferente: su ciclo todavía no está terminándose y es una buena compra en general. Eso sí: si no te corre prisa para Reyes, posiblemente a finales de enero, con las tradicionales ofertas sin IVA y similares que suelen llegar a finales de mes, posiblente la podrás encontrar a un mejor precio."

La Nintendo Switch es un caso totalmente diferente: su ciclo todavía no está terminándose y es una buena compra en general" María González

Frankie comparte las recomendaciones de María: "La Switch. Su diseño no solo ofrece algo a todo el mundo, sino que su apuesta portátil ha conseguido que deje de adaptar mi tiempo de juego a los ratos libres que tengo para permitirme echar una o dos partidas en cualquier pequeño momento que tengo repartido a lo largo del día. Un santuario más en el 'Zelda: Breath of the Wild'. Un combate más a 'Street Fighter'. Una fase más a Mario. Improvisar sesiones de juegos está bien, reunirnos entre varios en torno a la consola para jugar a 'Mario Party', 'Just Dance' o 'Mario Kart' es todavía mejor.

En caso de que nuestro presupuesto sea algo más limitado y prefiramos jugar en sofá en largas sesiones de juego, la Xbox One S All-Digital es una solución fantástica. Un modelo muy económico y la puerta hacia un Game Pass en el que encontraremos 'The Witcher 3', 'Forza Horizon 4', 'Gears 5', la colección de juegos de 'Halo 'o el incombustible 'Minecraft'. Con el extra añadido de que la transición hacia la próxima Xbox será un proceso sencillo, natural y sin dejar nada atrás. Ni un avance, ni un logro. Todos las horas de juego que echemos serán continuadas en la siguiente consola"

Rubén Márquez también apuesta por la consola de Microsoft y sus servicios: "Aunque PS4 y Switch me parecen máquinas y catálogos igual de válidos, Xbox me parece la opción más lógica por una simple razón: Xbox Game Pass. Saber que ahí vas a tener grandes lanzamientos third party y todos los juegos de Microsoft por una modesta suscripción es un valor seguro. Uno a tener muy en cuenta si además el precio es un factor a tener en cuenta. Por una de las ofertas de Xbox y la suma de una suscripción del servicio anual a unos 120 euros, tienes todo un año de juegos más que cubierto por una porción de lo que costarán las nuevas consolas."

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.