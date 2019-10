Hemos jugado a Minecraft con ray tracing y parece un videojuego completamente nuevo con unos gráficos alucinantes

Por mucho que 'Minecraft' lleve más de diez años en activo, nunca me han dado las suficientes ganas de ponerme con el mando o con el teclado y ratón para construir cualquier cosa en el aclamado título de Mojang. Sin embargo, cuando Nvidia mostró en la última Gamescom cómo se vería el juego al sacar partido de la tecnología ray tracing, mi cabeza cambió el chip por completo.

El vídeo que se presentó en la feria alemana de videojuegos fue más que suficiente, la excusa perfecta, para que quisiera de recorrer ese mundo abierto formado por cubos. Aun así, este tipo de experiencias es mejor que las compruebe uno mismo, así que recientemente hemos tenido la ocasión de adentrarnos en una versión de 'Minecraft' con soporte para RTX y os aseguramos que nos hemos quedado boquiabiertos.

El 'Minecraft' más realista

Hasta el momento hemos observado a multitud de juegos que sacan partido de la tecnología ray tracing y cada vez son más compañías las que se animan a implantarla en sus trabajos. Estamos hablando de algo que ha venido para quedarse, ya que PS5 también será compatible con este trazado de rayos en tiempo real que le otorga un mayor realismo al apartado visual.

'Battlefield V', 'Control' o 'Metro Exodus' son tan solo unos pocos ejemplos de ello. No obstante, Nvidia y Microsoft también quisieron probar cómo le sentaría a un juego que lleva tantos años en el mercado como 'Minecraft' y desde el primer segundo parece que estás frente a una nueva creación de Mojang. Los escenarios no tienen absolutamente nada que ver con los que conocíamos hasta la fecha.

RTX activado

RTX desactivado

Para comparar mejor el resultado disponíamos de una tecla que nos permitía activar o desactivar al instante este efecto visual y ahí es cuando aprecias de verdad la inmensa diferencia que existe. El escenario que recorrimos estaba diseñado a conciencia para apreciar mejor esta tecnología y, principalmente, donde más se notaba fue en las sombras y en cómo la luz se reflejaba en todo de una forma natural a como lo haría en la realidad.

De repente te adentrabas en una cueva y no veías prácticamente nada al estar a oscuras, mientras que en la versión original se veía todo de color gris y sí sabías por dónde ibas. En este mismo lugar pasamos por una zona de lava y el calor y la luz que desprendía el fuego lograba que la habitación se iluminara con unos colores rojizos, algo que por el contrario en el 'Minecraft' normal no sucede.

RTX activado

RTX desactivado

Uno de los hechos que también nos impactó bastante fue cuando salimos de la cueva. La transición de pasar de un lugar a oscuras a uno muy iluminado causó que prácticamente no pudiéramos ver nada durante un par de segundos, como nos pasaría a nosotros de verdad al dejarnos un poco cegados la luz del sol. Además, la iluminación de los rayos es increíble y consigue que la madera parezca madera de verdad, al igual que con el acero y el agua.

De hecho, esto último fue lo que más fascinados nos dejó de todo. Sin el ray tracing el agua se ve plana y de un color azul que cubre todo. Por el contrario, con el RTX activado, el agua pasa a ser transparente del todo con un comportamiento idéntico a como sería en la realidad, pudiendo observar lo que hay dentro o incluso apreciar cómo todos los elementos que tenemos situados a nuestro alrededor se reflejan en ella.

RTX activado

RTX desactivado

Algo parecido ocurrió también en una caverna de hielo y también nos encantó pasar por el interior de un bosque rodeado de árboles gigantescos. En este último lugar era todo un espectáculo visual el poder visualizar el juego de luces y sombras con las hojas y las enredaderas y sobre todo cómo el escenario vas cambiando a medida que vas colocando los bloques. Era todo instantáneo y con un rendimiento excelente en todo momento.

Visitando una casa de ensueño

La segunda parte de la demo que pudimos disfrutar pretendía mostrarnos cómo lucía el juego con un pack de texturas en alta definición, similar al Super Duper Graphics Pack que fue cancelado en agosto, aunque este nuevo se espera que sea publicado más adelante, ya entrando en 2020 como muy pronto.

En este caso, en general, el recorrido que hicimos fue similar al de la primera demo, cuya finalidad era demostrar la tecnología de Nvidia y cómo afectaban los focos de luz a todos los elementos del entorno. Si a eso le sumas que con este pack de texturas todos los cubos parecían de lo más realistas, el resultado era que a veces olvidabas por completo que estabas en un mundo de 'Minecraft'.

RTX activado

RTX desactivado

Por lo tanto, esta vez nos adentramos en el interior de una casa de lo más lujosa, repleta de focos de luz, plantas o piscinas. Algunos de los cubos emitían unas luces de colores y que al rebotar en unos espejos y en el agua daba la impresión de que había más de las que estaban presentes en realidad. Esto nos invitó a colocar cubos transparentes de todo tipo para así presenciar el efecto que causaba la luz en ellos y cómo rebotaba por todas partes del escenario reflejándose en el techo, las paredes o el suelo.

Naturalmente, sin el RTX activado no se podía apreciar nada de todo esto. Asimismo, hemos de insistir en el hecho de que todo ocurre de forma instantánea y la tecnología detecta automáticamente qué hay en el entorno para que los rayos de luz se comporten acorde a lo que estamos viendo en pantalla. De este modo se encarga de realizar los ajustes necesarios a medida que vamos situando o rompiendo cubos.

RTX activado

RTX desactivado

Tan solo tenéis que echar un ojo a las imágenes que acompañan a estas líneas para comprobar que parece en todo momento que se tratan de capturas de dos juegos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Sin duda lo que se ha logrado con este pack junto con el ray-tracing es una auténtica pasada y, personalmente, he de reconocer que, si algún día me animo a jugar a 'Minecraft' en plan en serio, desearé con todas mis ganas que sea de esta forma porque me encantaría perderme por el escenario y construir lo que sea con este juego de luces y efectos tan extraordinarios.