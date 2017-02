'Resident Evil 7', el terror puede ser el primer gran género de juegos en realidad virtual

¿Alguna vez os han preguntado por qué jugáis a videojuegos? A mí sí. Ha habido alguna ocasión que alguien ha querido saber por qué es mi afición favorita y es simple: porque más allá del entretenimiento que puedan llegar a ofrecer en general, me hacen sentir emociones. A veces me divierten, otras he entrado en cólera, también he llorado de emoción y no han faltado los momentos en los que he pasado un miedo terrible.

Podría poner infinidad de ejemplo para cada una de esas situaciones, pero sin lugar a dudas uno de los títulos que más me ha impactado psicológicamente en los últimos meses ha sido 'Resident Evil 7'. La mítica y afamada saga de Capcom no solo ha regresado por la puerta grande, sino que encima lo ha hecho con una entrega que hace sentir temor del de verdad.

Nuestros compañeros de VidaExtra tuvieron la oportunidad de analizarlo días atrás, asegurando que será uno de los imprescindibles de este año y de esta generación y, personalmente, no podía estar más de acuerdo. Esa vuelta a la sensación que transmitían los episodios originales de la serie se llevaba pidiendo a gritos desde hace años.

Esto se ha logrado principalemente gracias a esa ambientación tan impresionante, por la temible familia Baker o por la persistente sensación de estar en peligro por falta de munición y objetos curativos en algún que otro momento. Pero sin lugar a dudas, uno de los elementos que más ha tenido que ver ha sido la realidad virtual, siendo la versión de PlayStation 4 la única que cuenta con esta opción gracias al dispositivo PlayStation VR.

¿Es mejor con las gafas de Sony?

He de decir que las veces que he probado un dispositivo de realidad las puedo contar con los dedos de las dos manos, pero me ha resultado más que suficiente para darme cuenta que es una experiencia totalmente diferente a cualquier otra. Es algo que te hace vivir todo de una forma más directa, más personal, ya que al tratarse de juegos en primera persona te sientes como que eres tú quien realmente está ahí.

En su momento cuando jugué la demo "Linterna" de 'Resident Evil 7' ya iba un poco con el miedo por dentro, porque me avisaron que esta entrega de la saga sería una vuelta a los orígenes, con esa tensión que te invadía el cuerpo entero. Además, yo ya había probado anteriormente algún juego de terror con las gafas de realidad virtual, así que no parecia que me fuese a encontrar con algo muy agradable...

La experiencia es tan realista que parece que estamos recorriendo la casa con nuestros propios pies.

En menos de un minuto ya estaba deseando llegar al final de la demo, que se acabase, porque realmente tenía la sensación de ser yo mismo el que estaba en la casa de los Baker, de estar recorriéndola con mis propios pies con la idea de que me iba a ocurrir algo terrible de un momento a otro. No quería que Marguerite, la madre de la familia, me encontrase y cuando lo hacía no podía evitar dar un salto de la silla.

Así fue durante los 15 minutos que me costó finalizarla. La cosa es que PlayStation VR se puede utilizar para completar el juego entero y, tras haberlo visto de principio a fin sin utilizar las gafas, he de reconocer que no sería capaz de pasármelo con ellas y es por dos motivos: el primero porque si ya lo pasé mal con una demo, no me quiero ni imaginar como tiene que ser así durante horas; y el segundo son los mareos.

Si hay un gran punto negativo que me he encontrado con la realidad virtual, y que varios compañeros del medio con los que he hablado han compartido también, es que si juegas sentado a un título en el que te mueves libremente en todas las direcciones en 3D, acabas con una sensación de malestar enorme. Por suerte no le sucede a algunos, algo que para mi desgracia personal, no es así.

Se podría decir que 'Resident Evil 7' con PlayStation VR es el juego perfecto para sacar partido de esta tecnología, pero el tener que pasar tantas horas con el dispositivo en la cabeza no considero que sea la mejor de las ideas. En cambio, para sesiones cortas, como la de la demo, sí merece más la pena, porque no acabas tan agotado mentalmente.

En cualquier caso, al tratarse de algo totalmente opcional y en ningún caso obligatorio de utilizar, no deja de ser un gran añadido para todos aquellos que no sufran mareos y estén dispuestos a vivir una experiencia tremendamente realista. Eso sí, no es apta para cardiacos. Avisados estáis.

El género perfecto para la realidad virtual

Al principio del artículo indicaba que me encanta jugar a videojuegos que me hagan sentir toda clase de sensaciones y la realidad virtual es una gran ayuda para que este hecho ocurra, pero, ¿por qué los juegos de terror son los que más encajan con estos dispositivos? Precisamente por el motivo que acabo de indicar, porque son los que nos meten más de lleno dentro todo lo que aparece en pantalla.

En un juego de acción, como puede ser 'RIGS: Mechanized Combat League', llama la atención el hecho de subirte en tu propio robot mecha gigante, al igual que también resulta entretenido visitar la mansión de Lara Croft en 'Rise of the Tomb Raider' como si estuviésemos realmente dentro de ella. Sin embargo, son experiencias que no terminan de impactar tanto y que tampoco son tan diferentes a jugarlas sin las gafas.

Todo lo contrario a lo que ocurre en 'Resident Evil 7' o el ganador de los Premios PlayStation Talents 2016, el videojuego desarrollado en España 'Intruders: Hide and Seek', dos excelentes juegos que conocen a la perfección el significado de palabras como "terror" o "miedo". Con ellos te sientes participe de todo lo que sucede y, dependiendo de la valentía de cada uno, habrá quienes lo pasen muy mal y otros no tanto.

Por ejemplo, en los dos títulos que acabo de mencionar, es inevitable tener ese miedo a que te atrapen, a que te ocurra algo de verdad. Por mucho que sepas que es ficción, la experiencia es tan realista que tu mente te hace creer que unas criaturas van a acabar contigo o que un grupo de delincuentes va a secuestrarte. Son precisamente esas emociones las que te hacen vivir una experiencia más allá del propio videojuego.

Aunque seas consciente de que es un videojuego, tu mente te hace creer que te va ocurrir algo terrible de verdad.

No son pocos los casos que he visto también de gente dando gritos o entrando en pánico con estos dispositivos, como en una demo de HTC Vive en la que el personaje estaba quieto en una zona abandonada y a oscuras, equipado únicamente con una linterna y una pistola. El objetivo era el de dar giros de 360º aniquilando a todos los zombis que tratasen de acabar con nosotros, con la tensión de que si se acercaban demasiado te iban a hacer picadillo, hasta el punto que a veces nada más girarte te topabas con uno de frente, algo que si fuese real, que lo parecía, os podéis imaginar el susto que os llevaríais.

La realidad virtual es una tecnología que aún es pronto para dictaminar si será el futuro de los videojuegos o no. Lo que no cabe duda es que si una compañía desarrolla un título de terror es prácticamente una apuesta segura de que no dejará a nadie indiferente. Por supuesto luego dependerá de que se trate de un buen juego o no, pero cuando los que más han dado de qué hablar son aquellos del género de terror, por algo será.

Personalmente, no se si me atreveré a completar algún día 'Resident Evil 7' con PlayStation VR. Desearía lograrlo porque me encanta disfrutar de juegos que me dejen recuerdos imborrables, aunque me llevará su tiempo reunir el suficiente valor, pero si alguno de vosotros puede jactarse de ello tenéis mi más sincera enhorabuena.