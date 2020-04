Estos son todos los juegos para Xbox Series X que han sido confirmados hasta ahora

Aunque los sucesos que estamos viviendo durante la primavera de 2020 nos están haciendo pensar que ya no hay fechas grabadas a fuego en la industria del entretenimiento y que todo es susceptible de ser retrasado, confiamos en que la llegada de la próxima generación de consolas se siga produciendo a finales de este año. Y con ella, un nuevo catálogo de juegos a los que mirar con ojos de ternerillo y el deseo de invertir horas en ellos.

Hace unas semanas hablamos de los juegos confirmados para Playstation 5 y ahora es el turno de la Xbox Series X, así que vamos a revisar todos los juegos confirmados para la plataforma. Muchos de ellos, como sucedió con la consola de Sony, son multiplataforma, pero hay unos cuantos exclusivos, lo que quizás la pone, de momento, unos pasos por delante de su competidora más directa. Esto es lo que sabemos hasta ahora del catálogo de Xbox Series X.

Halo Infinite

El nuevo capítulo de uno de los abanderados indiscutibles de Xbox llegará a toda la familia de dispositivos de juego de Microsoft, lo que sin duda incluye Xbox One, pero también Windows. El motor será completamente nuevo -el Slipspace Engine-, y se trata de una continuación en toda regla (aunque la gente de 343 lo ha calificado de "reboot espiritual") de 'Halo 5'. Una secuela de las aventuras del Jefe Maestro donde conoceremos a nuevos personajes, como el Piloto.

Everwild

El nuevo juego de Rare no está confirmado oficialmente para Xbox Series X, pero fue anunciado a finales del año pasado en sus fases iniciales de desarrollo, así que sería raro que saliera solo para Xbox One, más teniendo en cuenta el carácter de abanderado para Microsoft que tiene el estudio británico. De momento solo hay un trailer con criaturas fantásticas interactuando con humanos en un entorno altamente agreste y estilizado. De momento, poco más (incluyendo cualquier tipo de mecánica) se puede deducir del invento.

Senua's Saga: Hellblade II

Lo nuevo de Ninja Theory no ha sido confirmado como un exclusivo de Xbox Series X, pero dado que la compañía fue adquirida hace tiempo por Microsoft, parece lógico pensarlo. El fantástico trailer presentado a finales del año pasado corre enteramente en el motor del juego, y conserva el tono siniestro y oscuro de la aventura original. Melina Juergens interpreta a Senua en esta nueva entrega que parece que pondrá toda la carne en el asador para estar a la altura de su predecesor.

Dying Light 2

Aquella brutalidad de parkour, zombis y post-apocalipsis tiene secuela, pese a que el juego original ha sido alimentado sin descanso con extras y DLCs por Techland durante este tiempo. Nos trasladamos 15 años en el futuro, con la sociedad ya definitivamente sumida en la oscuridad y con grupos de humanos combatiendo entre sí por ganar territorio, aparte de contra los zombis. Las mecánicas de parkour y combate han sido renovadas, así que el espectáculo está garantizado.

Gods & Monsters

Los responsables de 'Assassin's Creed Odyssey' se encargan de suavizar las aristas y la violencia pero mantener la ambientación de aquel juego, proponiendo una visión de la mitología griega más cercana a un cuento de hadas. De hecho, el juego tiene aires a lo 'Legend of Zelda: Breath of the Wild' y Ubisoft ya avisa que, más que en la acción, el acento se pondrá en la aventura, la exploración y en ir construyendo al personaje. Previsto para PC, PS4, Switch, Xbox One y Google Stadia.

Gothic

Después de un teaser jugable que fue recibido con notable expectación, THQ Nordic anunció que reharía su juego de culto de 2001 para la nueva generación de consolas. El estudio afirma que intentará acercarse a la experiencia original de juego modernizando la mecánica, pero que el nuevo mundo que prepara será mucho menos colorido y alegre que el original. El desarrollo está aún en una fase muy temprana.

The Lord of the Rings: Gollum

Aún sin imágenes y con una fecha de lanzamiento que se va a un indeterminado 2021, en este juego encarnaremos a Gollum, que empieza siendo prisionero en Barad-dûr, una fortaleza de Mordor. Habrá viejos amigos de la saga literaria que se pasarán por esta adaptación fiel de los libros de Tolkien y no tanto de las películas de Jackson, de las que posiblemente se distancie. Desarrolla Daedelic, que lo ha definido como una aventura de acción y sigilo, aderezada con mecánicas de doble personalidad.

Outriders

Más de uno recordará aquel 'Bulletstorm' que con el tiempo ha acabado siendo uno de los grandes juegos olvidados de PS3: la gente detrás de aquel titulazo, People Can Fly, se encarga en este título-puente entre generaciones (Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X y PC) de recordar sus hallazgos, aunque por lo que se ha visto se echará de menos su humor socarrón. Pero la acción brutal persiste, ahora con más looteo, estilo visual en tercera persona a lo 'Gears of War' y una profunda configuración de personajes, incluidas clases.

Rainbow Six Quarantine

Apenas hay novedades, desde el pasado E3, de este juego de Ubi Soft que acumula ya unos cuantos retrasos y que finalmente cabalgará entre dos generaciones. Ambientado varios años en el futuro, la franquicia da un giro distanciándose del popularísimo 'Siege' y enfrentando al jugador a unos parásitos alienígenas que han empezado a infectar a la raza humana. La mecánica es de cooperativo para tres jugadores, y sus responsables prometen partidas rápidas y caóticas.

Starfield

Nada menos que la primera nueva franquicia de Bethesda en 25 años, y de la que aún se sabe apenas nada, ya que la compañía dice que no enseñará detalles hasta que el juego esté bastante avanzado. Sí se sabe que tendrá versión para Xbox Series X y que su primer y brevísimo teaser apunta a ambientación espacial, con una luz que devora una estación. Ah, y un 'The Elder Scrolls 6' del que lo unico que se sabe es que está en desarrollo también está prácticamente garantizado para la consola.

Watch Dogs Legion

Una Londres distópica que, tal y como andan las cosas, posiblemente acabe resultando más realista en el mundo post-Brexit de lo que sus autores esperaban en un principio es el escenario de esta secuela en la que controlaremos a un grupo de hackers que construiremos escogiendo entre todos los habitantes de la ciudad. La corporación DedSec vuelve a ser la villana a derrotar, habrá permamuerte y en principio se esperaba para el pasado marzo, pero se retrasa para llegar a Xbox Series X (y Playstation 5).

Rematamos este repaso con una lista de juegos que no han sido anunciados expresamente para Xbox Series X, pero que aparecerán casi con total seguridad en la consola de Microsoft, bien por fechas, bien por sentido común.