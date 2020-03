Estos son todos los juegos para Playstation 5 que han sido confirmados hasta ahora

El tornado del coronavirus ya levanta pequeñas dudas acerca de si Sony será capaz de llegar al lanzamiento en la fecha prometida, finales de año, ya que muchas fabricas de componentes que necesita la consola están en China. Pero de momento debemos confiar en que queda algo menos de un año para tener en nuestras manos la futura Playstation 5. Pero con el E3 cancelado, lo cierto es que se despliega ante nosotros un 2020 en el que es muy posible que recibamos a trompicones las novedades sobre especificaciones técnicas y anuncios de nuevos juegos.

De momento, pocos detalles se conocen sobre la nueva consola. Hay algún aspecto revelado sobre sus tripas (AMD Ryzen de tercera generación, chip de ocho núcleos...) y se sabe que integrará la tecnología ray-tracing y tendrá unidad SSD que pretende acortar los tiempos de carga. También hay detalles ya confirmados sobre el mando: vibración háptica y nuevos gatillos adaptativos.

En cuanto a los juegos, de momento la retrocompatibilidad está sin definir al detalle, se sabe que el soporte físico será un Blu-ray Ultra HD, y que hay unos cuantos exclusivos en cartera. Vamos a revisar algunos de ellos: estos son todos los juegos para Playstation 5 de los que se tiene noticia. No son demasiados, no todos son exclusivos, pero suponen un avance interesante antes de que Sony desvele el aspecto de la consola, que hace no demasiado se preveía que veríamos en el pasado mes de marzo.

Dying Light 2

La acción transcurre quince años después de aquella extraordinaria epopeya post-apocalíptica de parkour gore y zombis de Techland, que ya se adentraron en el tema con 'Dead Island'. Esta vez el juego es mucho más ambicioso: la humanidad ha sido prácticamente devastada, hay dos grandes grupos de supervivientes enfrentados, y continuamente el jugador tendrá que elegir entre distintas opciones que inclinarán la historia hacia distintos derroteros, muy diferentes entre sí. Como tantos otros de esta lista, estaba previsto solo para PS4 y Xbox One, pero se ha retrasado para participar también de la nueva generación.

Godfall

Pocos, muy pocos detalles hasta la fecha de este looter-slasher de fantasía en tercera persona con brutal acción y peleas. Fue uno de los primeros exclusivos en asomar la patita y hay altas probabilidades de que sea un título de salida de la consola. Tendrá multijugador cooperativo hasta para tres personas y también estará disponible para PC a través de la Epic Games Store. Desarrolla Gearbox ('Battleborn').

Gods and Monsters

Ubisoft plantea una historia que parece tener mucho en común con 'Legend of Zelda: Breath of the Wild'. Sus responsables son, muy adecuadamente, el equipo detrás de 'Assassin’s Creed Odyssey', y como aquella, tiene una ambientación mitológica, esta vez como una especie de versión suave de 'God of War'. De estética amable y cartoon, Ubisoft afirma que buena parte del peso del juego estará en la exploración y la mejora del personaje, al estilo de los últimos 'Assassin's Creed'. Saldrá en PC, PS4, Switch, Xbox One y Google Stadia.

Gothic

El no especialmente bien recordado 'Gothic', action RPG de principios de siglo que publicó THQ, tendrá una nueva versión a manos de un estudio de la compañía afincado en Barcelona. Será un juego solo de nueva generación, aunque la decisión de publicarlo vino de una demo distribuida por la compañía y que, tras su conclusión, hacía unas cuantas preguntas a los jugadores para saber qué tipo de aventura querían encontrarse. Con esos datos THQ pondrá en pie esta revitalización de su franquicia.

The Lord of the Rings: Gollum

Aún no hay imágenes de este juego, pero posiblemente diferirán mucho del aspecto del mítico personaje de 'El Señor de los Anillos' al que nos han acostumbrado las películas. Es una aventura de acción que están desarrollando los expertos alemanes en aventuras gráficas Daedalic ('Dead Synchronicity'). El juego propone puntos de vista nunca antes experimentados (¿quizás una narración en primera persona con este eterno secundario como protagonista?) y si funciona, habrá más colaboraciones entre Daedalic y Middle-Earth Enterprises.

Outriders

Producido por Square Enix y desarrollado por People Can Fly, responsables de uno de los grandes tapados de la generación PS3, 'Bulletstorm', 'Outriders' exhibirá su potencial como título-puente entre generaciones y plataformas, ya que además de en PC, lo veremos en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series X. Una brutalidad de acción y looteo en tercera persona, con acción inspirada en 'Gears of War' y configuración de personajes que bebe de 'Destiny' y otros juegos más roleros. Hay incluso cuatro clases para los personajes y multitud de poderes mejorables.

Rainbow Six Quarantine

Después de unos cuantos retrasos, parece que finalmente este FPS táctico de la franquicia creada por Tom Clancy será inter-generacional. En él los jugadores lucharán por el futuro de la humanidad contra un parásito alienígena que ha llevado a la génesis de unos monstruos horribles, lo que nos manda directamente a una ambientación fantástica poco habitual en la saga. Se espera información e imágenes del juego en breve, porque de momento todo lo que sabe pertenece a sus orígenes para PS4 y Xbox One.

Watch Dogs: Legion

Anunciado en el pasado E3, esta nueva entrega de la famosa saga de hackeo y acción se centra en Londres pero no tiene continuidad con los otros dos juegos de la serie. Uno de los elementos más llamativos es el de poder utilizar a todos los NPCs de juego, que pasarán a ser reclutas del protagonista. También es relativamente nueva la idea de la permamuerte, que sobrevendrá tras fallar un par de veces en las misiones. Estaba previsto para marzo de este año, pero se retrasará para incorporarse a la nueva generación de consolas.

El juego de Bluepoint y otros rumores

Uno de los rumores más consistentes (más que nada, porque lo han confirmado) de cara al futuro catálogo de PS5 es que Bluepoint, responsable de la remasterización de 'Shadow of the Colossus' y 'Uncharted: Nathan Drake Collection' están haciendo un remake para PS5. No está claro de qué se trata, pero desde el primer día se está hablando de una posible nueva versión de 'Demon's Souls' .

Avalanche Software ('Disney Infinity') está preparando un RPG de Harry Potter. Se habla de un juego ambientado en una Hogwarts de tamaño real, un poco al estilo 'Arkham Asylum', y últimamente han publicado anuncios pidiendo programadores para un futuro título. ¿Será este rumoreado título de salida de PS5?

Nada funcionaría tan bien para el catálogo de salida de PS5 que el regreso de una vieja franquicia de éxito. Se dice que antes de la llegada de una nueva entrega de 'Spider-Man', Insomniac podría hacerse cargo de renovar 'Ratchet & Clank' .

Un obvio lanzamiento futuro para PS5 es 'God of War 2'. Los rumores de su desarrollo se dispararon cuando Sony Santa Monica pidió programadores para un título AAA indeterminado.

Y además, por supuesto, una buena cantidad de juegos que no han sido anunciados expresamente para PS5, pero que por fechas o por sentido común se sospecha que aparecerán en algún momento para la nueva consola de Sony.