Ubisoft en el E3 2019: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers

La compañía ha empezado su conferencia en el E3 2019 por todo lo alto con un homenaje -concierto incluido- a su saga más importante de la última década: Assassin's Creed. Para decepción de sus fans más puristas, la presentación de Ubisoft no la ha abierto un baile coral, algo habitual desde hace años, para anunciar el enésimo Just Dance, aunque no ha faltado a la cita.

A pesar de las numerosas filtraciones -se anunció Watch Dogs Legion cinco días antes de la conferencia, y se pudieron ver varios avances de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint- y algunas ausencias sonadas, como Skull & Bones o la saga Assassin’s Creed, la presentación de Ubisoft no ha tenido un nivel brillante, pero no ha sido tan bajo sobre todo teniendo en cuenta algunas de las anteriores. Además, no ha faltado la sorpresa final y la posibilidad de pagar cada 31 días para jugar a todo el catálogo de Ubisoft.

Uplay +

Una de las principales novedades ha sido la publicación de Uplay +. La plataforma de videojuegos en PC de Ubisoft se ha sumado a la corriente iniciada por Origin de una suscripción mensual por 14,99 euros para poder disfrutar de todo el catálogo de la compañía. Como concepto no está nada mal, pero -para poder hacer frente a la feroz competencia - va a necesitar conseguir el apoyo de buenos juegos de terceros. El servicio arrancará el 3 de septiembre y te puedes registrar antes del 15 de agosto para probar casi un mes entero gratis.

Watch Dogs Legion

Como si no tuvieran tiempo que perder, Ubisoft ha empezado a enseñar su catálogo de juegos con la tercera entrega de la saga Watch Dogs. La acción se ha centrado rápidamente en el gameplay del juego que nos ha llevado a las calles de la capital londinense -donde tendrá lugar el juego- para mostrar las primeras mecánicas de este Watch Dogs Legion.

Entre las novedades anunciadas, una de las más importantes apunta a la posibilidad de poder utilizar a todos los NPCs del juego. Y así va a ser, han explicado que no habrá un protagonista muy definido y se podrá reclutar a cualquier persona del mundo creado. Si el gameplay ha comenzado con un personaje calvo que ha acabado muriendo, le ha relevado una señora septuagenaria -por lo menos- que ha sido dificil que no haya cautivado a la mayoría del público.

Según lo que se ha podido ver habrá una doble oportunidad, por lo menos de mantener con vida a nuestros personajes favoritos, pero si muere dos veces seguidas en poco tiempo se le aplicará el estado de muerte permanente (permadeath) que obligará al jugador a cambiar. Desde luego, el concepto apunta muchas maneras, veremos en qué acaba todo, no hay que olvidar el primer gameplay de Watch Dogs de 2013. El 6 de marzo saldremos de dudas.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

De cazador a presa, de perseguidor a perseguido. En teoria, esta será la premisa de la nueva entrega de la saga Ghost Recon, un giro radical de concepto después de un Wildlands en el que dejaban al jugador experimentar y afrontar las misiones desde un amplio abanico de posibilidades en la selva de Colombia.

El juego se publicará el 4 de octubre, pero la beta se abrirá este 5 de septiembre, y volverá a contar con un marcado componente cooperativo. La presencia de algunos actores famosos, al menos en el trailer, podría derivar en una apuesta por la narrativa más profunda. No obstante, parece poco probable que el gameplay no vaya a ser el eje central de la experiencia.

Gods & Monsters

La conferencia no podría haberse cerrado sin un clásico one more thing que, paradójicamente, en esta ocasión no ha existido como tal. Sin embargo, sí que ha habido un último anuncio inesperado del que no se sabía nada hasta la publicación del vídeo en la conferencia. Gods & Monsters se ha mostrado brevemente y ha dejado dudas, pero también ha respondido preguntas.

En realidad, es muy dificil saber qué va a ofrecer un juego con apenas 60 segundos de imágenes y nada de gameplay. Por lo menos, lo que sí sabemos es que se publicará el 25 de febrero de 2020 y está realizado por el estudio encargado de Assassin's Creed: Oddysey, creadores de uno de las mejores entregas de la saga.

The Division 2

Uno de los anuncios menos esperados de la conferencia ha sido la película oficial del juego con Jake Gyllenhall y Jessica Chastain, que contará con la colaboración de Netflix. Lo cierto es que ya se sabía que la película avanzaba a buen nivel, pero el anuncio podría significar que está más cerca de lo que estaba previsto. A tenor de los implicados, tanto actores, como el director -David Leitch (Deadpool 2)- la película puede resultar un buen producto.

Centrando la mirada en el propio juego, se han anunciado tres episodios gratuitos con misiones para el modo historia que, según dicen, llevarán a los agente a donde "empezó todo". Con estos añadidos se incluirán nuevas zonas, modos y recompensas para The Division 2.

Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine

Esta revisión del juego original, creado por un nuevo equipo de Ubisoft Montreal, nos situará en un cooperativo para tres jugadores con el objetivo de sobrevivir a una cepa mutada "muy letal". El juego se publicará a principios de 2020, pero no se ha concretado si estará estructurado en misiones con una historia de por medio, o será algo más similar a un modo horda.

Roller Champions

Este fue una de las pocas filtraciones que ha tenido la conferencia de Ubisoft como tal, si no tenemos en cuenta los anuncios oficiales previos a la conferencia. Con una estética que no ha podido evitar recordar al sobresaliente Rocket League, este Roller Champions puede ser una experiencia muy disfrutable tanto online como cooperativa. La demo arranca este 10 de junio y durará hasta el 14 del mismo mes.

Mythic Quest Raven's Banquet

Uno de los anuncios más desconcertantes, y divertidos, de la conferencia de Ubisoft en este E3 2019 ha sido la publicación de Mythic Quest Raven's Banquet, con Robert McElhenney -actor de la serie 'It's Always Sunny in Philadelphia'. Por lo visto, se tratará de una serie de humor centrada en la industria de los videojuegos que se publicará en Apple TV. Una presentación original para un producto que puede mostrar una imagen cómica y crítica del sector.

Tom Clancy's Elite Squad

Con un planteamiento jugable que recuerda inevitablemente a los notables Xcom, la mezcolanza de universos de Ubisoft se unirá en este en algunos Tom Clancy's Elite Squad, un juego para móviles. Los personajes más icónicos de cada uno de los juegos se darán cita en él, sin faltar a ella Sam Fisher, el más reconocible de los presentados.

Just Dance

Como decíamos, la franquicia de baile más rentable de la historia, posiblemente, no ha faltado a su cita en la conferencia del E3 2019 de Ubisoft. Con toda la parafernalia propia del evento, con varios bailarines por medio, ya se ha convertido casi en una seña de identidad para la compañía gala y una forma diferente de empezar sus presentaciones en Los Ángeles.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido invitable no tener la sensación de que se ha optado por una conferencia más seria, quizás menos alocada que en años anteriores, y han optado por mantener la performance pero recortarla bastante. Sea como fuere, Just Dance 2020 llegará a casi todas las plataformas existentes en el mundo, no en vano el 2019 también se publicó en Wii, una consola con 13 años de edad. El juego de baile estará disponible el 5 de noviembre de este año.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

El incombustible juego de disparos de Ubisoft, y máximo exponente de su apuesta por los esports, ha presentado una nueva operación, Phantom Sight, que traerá dos nuevos agentes al juego: Nøkk y Warden, así como la remodelación del mapa de Café Dostoyevsky. El contenido adicional estará disponible a partir del 11 de junio.

For Honor

Durante el Pre-Show, al compañía ha presentado el tráiler del Modo Espectador para el juego, pero el anuncio importante se lo han reservado para la conferencia. Japón será la base de un modo de juego por tiempo limitado en For Honor, titulado Shadows of the Hitokiri. Estará disponible desde el 10 al 27 de junio.

Brawlhalla y Hora de Aventuras

El juego de Ubisoft se ha aliado con los encargados de las aventuras Finn y Jake para transportarlos al mundo de Brawlhalla. Un añadido no muy importante pero que puede motivar a los aficionados de la serie animada a probar el juego de peleas de la compañía gala. También estará la Princesa Chicle como personaje jugable.