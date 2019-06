Estos son todos los juegos disponibles en el Xbox Game Pass for PC

El anuncio del Xbox Game Pass for PC era un secreto anunciado de antemano, pero no por ello resulta menos importante para la industria de los videojuegos. La posibilidad de pagar una mensualidad concreta y tener a mano, o a golpe de descarga, un gran catálogo de videojuegos era algo impensable hace unos años.

Sin embargo, desde ya mismo es una realidad también para los usuarios de ordenadores que tendrán disponible una colección de más de 60 juegos, por el momento. Desde Microsoft prometieron, en su conferencia del E3 2019, que para finales de año la cifra estimada por la compañía será de 100 juegos en su catálogo.

Una selección amplia

Entre los incluidos dentro de esta primera hornada no podían faltar los exclusivos de Microsoft más importantes, que ya habían dado el salto a ordenadores a excepción de los juegos del Jefe Maestro. Las entregas principales de la saga Halo se siguen resistiendo de momento, pero han dicho que formarán parte del catálogo. Hasta ahora, estos son todos los juegos disponibles del Xbox Game Pass for PC:

'ABZU'

'ACA NEOGEO METAL SLUG X'

'ARK: Survival Evolved'

'Astroneer'

'Bridge Constructor Portal'

'Book of Demons'

'CrossCode'

'Disneyland Adventures'

'Die for Valhalla!'

'Everspace'* 'Apocalipsis'

'Forza Horizon 4'

'Football Manager 2019'

'Full Metal Furies'

'Gears of War: Ultimate Edition'

'Guacamelee! 2'

'Halo Wars 2: Standar Edition'

'Halo: Spartan Strike'

'Halo: Spartan Assault'

'Halo Wars: Definitive Edition (PC)'

'Hello Neighbor'

'Hellblade: Senua's Sacrifice'

'Hollow Knight'

'Imperator: Romer'

'In to the Breach'

'Lichtspeer: Double Speerd Edition'

'Marvel vs. Capcom: Infinite'

'Metro Exodus'

'Moonlighter'

'Momodora: Reverie Under the Moonlight'

'Mutant Year Zero: Road to Eden'

'Neon Chrome'

'Ori and the Will of the Wisps'

'Ori and the Blind Forest'

'Old Man's Journey'

'Operencia: The Stolen Sun'

'Oxenfree'

'Rise of the Tomb Rider'

'ReCore'

'Rush: A Disney - Pixar Adventure

'Riverbond'

'Riptide GP: Renegade'

'RiME: Windows Edition'

'Ruiner'

'Samorost 3'

'Sea of Thieves'

'Slay the Spire'

'State of Decay 2'

'Superhot'

'Super Lucky's Tale'

'Supermarket Shriek'

'Sunset Overdrive'

'Surviving Mars'

'Snake Pass'

'SteamWorld Dig 2'

'Silence - The Whispered World 2'

'Stealth Inc 2'

'Tacoma'

'Thimbleweed Park'

'The Last Door: Season 2 Collectors Edition'

'The Gardens Between'

'The Messenger'

'The Turing Test'

'Thumper'

'Titan Quest Anniversary Edition'

'Vampyr'

'Void Bastards'

'Wasteland 2: Director's Cut'

'Wargroove'

'We Happy Few'

'Wolfenstein II: The New Colosus'

'Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection'

Como decíamos aún faltan algunos de los juegos que Microsoft dijo que iban a incluir en el Xbox Game Pass for PC, por ejemplo el excelente 'Prey'; además, entre las futuras incorporaciones también se ha dicho que saldrán de lanzamiento la quinta entrega de la saga 'Gears of War' y también 'Ori and the Will of the Whisp'. Si se cumplen las promesas, esto puede terminar siendo muy atractivo para todo aficionado a los videojuegos en PC.