Cada verano España es más un horno. Este mapa de récords de AEMET lo demuestra estación por estación

El cambio climático está trayendo unos veranos cada vez más cálidos y un consuelo bastante desesperanzador: cada vez cuesta más recordar un verano fresco y la sensación de que este verano tórrido será el más fresco de nuestras vidas (esto aplica igual este verano que el anterior o el verano que viene). Y no son solo sensaciones: hay datos.

Sin ir más lejos y según datos de AEMET, el estado español acaba de pasar la ola de calor más extrema jamás registrada en el mes de junio con unos días, 22 y 23 de junio de 2026, que fueron los más cálidos de ese mes en España desde al menos 1950. +7,1 °C sobre los valores habituales. Ante esa realidad, a alguien se le ha ocurrido marcar los máximos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología española en un mapa que desvela que la frecuencia y la severidad con la que la temperatura bate récords pasa cada vez más a menudo. Y si el patrón se mantiene, este junio histórico podría ser, dentro de unos años, simplemente un junio normal.

El dev y analista de datos Adrián Maqueda ha desarrollado un mapa interactivo de España que muestra cada estación de la red de AEMET y el último récord de calor que ha batido. ¿Que hay un nuevo récord? (porque desgraciadamente este verano seguro que volverá a suceder) Pues el mapa se actualiza automáticamente. Este sistema funciona tanto con temperaturas máximas como con mínimas.

Los datos de lecturas actualizadas y los registros históricos proceden del OpenData de AEMET. A partir de aquí se cruzan las lecturas para, en caso de nuevo récord, señalarlo. Cuanto más reciente es el hito, más llamativo es el color y cuanto más veterano, más tenue. De ese modo resulta intuitivo detectar los récords térmicos del mapa a simple vista. Eso sí, no es lo mismo que una estación centenaria marque un récord a que lo haga una que tenga pocos años de vida.

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España, en temperaturas máximas

Precisamente lo que hace que este mapa sea tan valioso es lo visual que resulta para comprobar que no son fenómenos aislados aplicables a una zona concreta, sino un patrón que cubre todo el territorio. Y que cada vez pasa con más frecuencia: según el Informe sobre el Estado del Clima de España 2025 de AEMET, en España en la última década se han batido 221 récords de días cálidos y solo 7 de días fríos.

Visto con perspectiva, la temperatura media en España ha subido 1,75 °C desde 1961 y los 12 años más cálidos de la serie histórica son todos del siglo XXI. El aumento generalizado y sostenido de las temperaturas tiene consecuencias directas para la salud. De hecho, el calor ya nos mata más que el frío. Esta tendencia no es exclusiva de España: según la Organización Meteorológica Mundial, las olas de calor en Europa son cada vez más frecuentes, más intensas y se extienden hasta regiones que antes apenas las sufrían. Y ojo porque además Europa es el continente que sale peor parado.

La estación de Tama (Cantabria), acaba de renovar su máximo

Volviendo al mapa, la ola de calor de la semana pasada tocó renovar unos cuantos de esos círculos coloreados en naranja para marcar récords porque de la red de 828 estaciones de AEMET, se registraron 13 nuevos registros de temperatura máxima. Es por ejemplo el caso de la estación de Tama (Liébana), en Cantabria: alcanzó 43,7 grados el pasado 23 de junio, la temperatura más alta registrada en esa comunidad en cualquier mes del año. Los días fueron un horno, pero las noches se tornaron en tropicales: en ciudades del sur como Jaén o Segovia, las mínimas nocturnas superaron los 28 grados.

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Portada | Adrián Maqueda



