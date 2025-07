El problema no es que el aire acondicionado del coche se averíe más en verano. El problema es que el resto del año no lo miramos

Junio de 2025, Valencia. Una ola de calor horrible . Es el peor momento para que se estropee el aire acondicionado del coche y eso es justo lo que me ha pasado. Busco un taller especializado y me dicen que tardarán dos semanas en poder ver qué le pasa. Además me advierten: como sea algo más complejo, “hasta agosto como mínimo no lo voy a poder reparar”. No es un caso aislado, otros talleres especializados están igual. ¿Por qué se estropean más los aires en verano?

Talleres saturados. Hemos contactado con varios talleres especializados en aire acondicionado: talleres Vilata en Valencia, Climcar en Madrid y Auto-frío Genil en Granada. Todos nos han dado la misma respuesta: si quieres reparar el aire acondicionado del coche ahora mismo, vas a tener que esperar. Todos tienen, como mínimo, dos semanas de espera para el diagnóstico y algunos advierten que la reparación se puede demorar un mes. También coinciden en que es el escenario habitual en verano, especialmente cuando hay olas de calor como la que hemos sufrido en junio .

La culpa no es del calor, aunque influye. Los especialistas son claros: el calor en sí no rompe el sistema, pero su llegada es lo que hace que nos demos cuenta de que algo va mal. “La mayoría de averías ya estaban antes de que llegase el calor”, nos cuenta Luis, mecánico en Valencia. “Pasamos todo el invierno sin encender el aire y cuando llega el calor nos damos cuenta”, afirma. Con la llegada del verano, no sólo encendemos el aire más a menudo, sino que le exigimos que enfríe más y el sistema tiene que trabajar más. No es lo mismo pedirle que enfríe a 20 grados cuando fuera tenemos 25, que si hay 37.

Las averías más comunes. Las fugas del gas refrigerante son la avería más habitual y puede aparecer en cualquier parte del circuito, dónde se encuentre determinará el coste de la reparación. Los tubos del aire son de aluminio, pero también hay juntas de goma; “la simple vibración del motor o los cambios de temperatura puede hacer que se cuarteen”, cuenta Luis. Una de las averías más comunes y más costosas es el fallo del compresor. Si hay que sustituirlo, puede costarnos 800 y hasta 1.000 euros. En el caso del evaporador aún más: puede llegar a los 1.500 euros.

Estamos usando el aire mal. Aunque sólo nos acordemos de él cuando empieza el calor, es recomendable llevar un mantenimiento del aire acondicionado del coche si no queremos llevarnos una desagradable sorpresa en verano. Luis recomienda encender el aire frío alguna vez durante el invierno No hace falta ponerlo demasiado frío, sólo un poco para que el gas circule y el compresor no pase tanto tiempo parado.

Otros vicios. También nos “riñe” por algunas cosas que solemos hacer mal, como arrancar y parar el coche con el aire puesto, una práctica habitual y que “desgasta el equipo eléctrico, especialmente el compresor”. Tampoco es recomendable poner el aire a tope cuando el coche está ardiendo. Primero hay que arrancar el coche, poner el aire en modo ventilador (sin frío) y abrir puertas y ventanas para que salga el calor . “Cuando baje un poco la temperatura ya podemos poner el aire frío, pero no a tope. Primero temperatura media y poco a poco la vamos bajando”, advierte Luis.

Imagen | Pixabay