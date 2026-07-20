España acaba de ganar su segundo Mundial. Es el momento perfecto para pedirle a tu jefe un aumento de sueldo

Si llevas tiempo dándole vueltas a plantarte en el despacho de tu jefe para pedirle un aumento de sueldo, tenemos buenas noticias: ese momento es hoy. Al menos si tu jefe es futbolero y seguidor de la Selección española. No lo decimos nosotros, lo dice un estudio elaborado por economistas de EEUU que han constatado una relación clara entre la felicidad que provocan los éxitos del equipo de una persona y su predisposición a ser más generosa o arriesgada a la hora de hacer gastos.

Al fin y al cabo, el deporte quizás sea pasional (desde luego el fútbol lo es), pero las pasiones también se cuelan a menudo en los negocios.

¿Por qué decides lo que decides? Suena raro, lo sé; pero esa es la pregunta que se hicieron hace unos años un grupo de economistas de EEUU entre los que se incluyen Judd Kessler, de la Universidad de Pensilvania, o Andrew McClellan, de la Universidad de Chicago. Para ser más precisos, el equipo intentó aclara la relación entre el estado de ánimo de una persona y sus decisiones económicas.

"Si bien a las personas enfadadas se les aconseja 'reflexionar sobre ello' antes de tomar decisiones movidas por la ira, rara vez se les aconseja considerar cómo la felicidad incidental influye en sus comportamientos o donaciones", deslizan.

¿Qué tiene que ver con el deporte? Mucho. Si algo sabe España hoy es que un éxito deportivo puede llevar al éxtasis a cientos de miles de personas y elevar el estado de ánimo general de un país. Que tu equipo alcance una victoria dispara tus niveles de dopamina y eso es algo que Kessler y sus colegas sabían bien, así que en 2013 se fueron a un bar del Upper Esat Side, Nueva York, con un grupo de aficionados al fútbol americano y, una vez allí, se pusieron a ver partidos.

¿Y eso, para qué? Para hacer ciencia… aunque de una forma poco convencional. Lo que hicieron los economistas fue poner a sus 'conejillos de Indoas? dos partidos de la NFL en directo. En el primero, disputado en diciembre de 2013, los Dallas Cowboys se enfrentaron a Philadelphia Eagles. En el segundo, en enero de 2014, se midieron los New Orleans Saints y Philadelphia Eagles.

Durante las pausas publicitarias los economistas les pasaron cuestionarios para valorar cómo les afectaba el partido a nivel emocional (básicamente si se sentían más o menos felices) y luego una serie de preguntas relacionadas con su mayor o menor disposición a hacer donaciones, compras de artículos o realizar apuestas. No era un simple ejercicio teórico. En juego había dólares reales con los que los investigadores compensaban a los sujetos del experimento por su tiempo.

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¿Qué descubrieron? Más o menos lo que dicta el sentido común: cuando la persona entrevistada estaba exultante porque las cosas le iban bien a su equipo mostraba bastantes menos reparos a la hora de donar o gastar dinero. Tal vez parezca obvio, pero como reivindican los investigadores, una cosa es tener una intuición basada en la experiencia y otra un estudio con parámetros académicos que lo demuestre. Y teniendo en cuenta que hablamos de algo tan serio como los factores que influyen en las decisiones económicas, ese no es un matiz menor.

"Hemos observado que aquello que ocurre en el juego influye en la felicidad incidental de los sujetos, y que los cambios dan lugar a variaciones predecibles en sus decisiones", explican los investigadores, quienes aseguran haber desarrollado un sistema que incorpora el estado de ánimo a los modelos económicos. A modo de referencia, los partidos alteraron el estado emocional del 81% de los sujetos.

¿Fueron más allá? Sí. Los resultados del estudio se publicaron primero en junio de 2020 y hace unos meses en Cambridge University Press. En su paper Kessler y sus colegas constatan que "los cambios de felicidad incidental afectan de manera significa" en la mayoría de las tomas de decisión económicas (dos de las cuatro incluidas en el cuestionario) y que las personas más félices son las que más donan a ONG, gastan en bienes de consumo y asumen mayores riesgos.

"Observamos variaciones en las decisiones económicas que tomaron los participantes a lo largo del juego. 30 de los 64 participantes (47%) cambian la cantidad que deciden donar; 36 de 64 participantes (56 %) modifica la cantidad máxima que están dispuestos a pagar por un bien de consumo, y exactamente el mismo número, 36 de los 64 participantes (56 %), cambian la cantidad máxima que están dispuestos a pagar por una lotería", señala el artículo de 2020.

¿Tan clara es la relación? Los economistas son claros. "Observamos que cuando el estado de ánimo de los sujetos mejora, cuando afirman sentirse más felices, donan más a organizaciones benéficas y pueden mostrarse más dispuestos a pagar más por un bien, ser menos reacios al riesgo y mostrarse más confiados", señalan Kessler y sus colegas: "Una persona que se encuentra de buen humor puede modelarse como equivalente a una persona que se siente más rica".

Imágenes | Wikipedia, Vitaly Gariev (Unsplash) y EmbedSocial (Unsplash)

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