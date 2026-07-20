El trofeo del Mundial se viene a España, y también puede llegar a tu casa: Lego tiene la réplica perfecta para adornar el salón

España ha ganado el Mundial de fútbol en un encuentro en el que los nervios y la tensión han estado muy presentes. La copa es el símbolo de esa victoria y llegará a nuestro país, pero también puede decorar tu casa a través de la réplica de Lego, un set bastante llamativo por su nivel de detalle que se encuentra en El Corte Inglés por 179,99 euros.

La copa Mundial de fútbol en formato Lego

El set de Lego 43020 es el mismísimo trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Lo más notable es que hablamos de un set que está muy detallado para dar forma a la particular forma de la copa original. Además, tiene un buen tamaño para exponerla en casa.

Este set de Lego viene con un total de 2.842 piezas, por lo que tardarás un buen rato en construir la copa. Y aunque lo más notable a simple vista es su diseño, cabe mencionar que en su interior se esconde una miniescena de fútbol (a la marca le suele gustar este tipo de detalles).

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Por supuesto, no pueden faltar las minifiguras. En este caso nos encontramos con una única minifigura; no es de ningún jugador, sino que se trata de una figura estándar que porta la misma copa del Mundial, pero en versión mini. Además, el set viene con su propia placa con la inscripción "FIFA WORLD CUP".

⚡ EN RESUMEN: Lego trofeo oficial de la copa mundial de la fifa ✅ LO MEJOR Su diseño : está muy bien detallado y cuenta con un gran número de piezas.

: está muy bien detallado y cuenta con un gran número de piezas. Su detalle: en su interior se esconde una escena de fútbol. ❌ LO PEOR Su tamaño: es un set grande con una gran altura. 💡 CÓMPRALO SI... Has seguido el Mundial de fútbol de cerca y quieres llevarte el trofeo a casa, aunque sea en formato Lego. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco espacio en casa, ya que hablamos de un set que es bastante alto.

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