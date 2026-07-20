El secreto mejor guardado de Mercadona se llama Estiu. Esta empresa valenciana fabrica los helados que come media España

¿Quién es la empresa que está detrás de los adictivos dochis del Mercadona? Del helado de batalla a los mochis veganos y las plantas en Cheste, si has oído hablar de Estiu habrás oído hablar de un caso de éxito del que sentirse bien orgulloso. Helados Estiu pasó de ser la típica fábrica discreta de helados baratos a un actor central en el supermercado más poderoso de España.

"Estiu" es verano y en verano fue cuando se trasladaron, uno de 1997, a la carretera Manises-Ribarroja km 11,1. Desde allí venden decenas de litros de helado cada año y ahora arrasan con ese caballo de Troya que son los “dochis”, su propia versión de los mochis con galleta triturada. Sí, tengo dos cajas en el congelador. La marca blanca ha sabido apostar por el postre japonés y se ha comido, en volumen industrial, a otras míticas del sector como Frigo o La Lechera.

Fabricando para el líder. Helados Estiu nació en 1983 con una idea clara de producir helados de batalla, campaña de verano y siempre precios bajos. Durante las primeras décadas trabajó con varios socios, nacionales y europeos, sin despegar del todo. Es en 2013 cuando comienza la gran inyección de capital para ampliar líneas y mejorar estructuras: se amplían los almacenes, se mejora la eficiencia de agua, se diversifican formatos y se implementa la automatización logística con Pallet Shuttle. No por nada el 'minibombón galleta' fue un pelotazo que le comió la tostada al Maxibon.

Pero la inflexión llegó en 2002, cuando cerraron su acuerdo de suministro con Mercadona y entra en el circuito de “proveedor tornillo” de Hacendado. De ese punto de inflexión salen hoy cosas tan distintas como bombones, sándwiches, tartas heladas y los mochis de coco y mango que sirven de puente entre Japón y el pasillo del súper. ¿En serio puede un solo fabricante moldear lo que come un país? Eso parece.

Y son adictivos. O así lo explican sus números. En 2019 facturaba unos 61 millones de euros y vendía 27,7 millones de litros de helado. En 2023 ya estaba en 138 millones de euros (+30% sobre 2022), 44 millones de litros y una plantilla media de 473 personas, un 51% más que el año anterior. En 2024 llega a cerca de 150 millones de facturación, 45 millones de litros y 8,8 millones de beneficio. En 2025 roza los 165 millones, con más de 46 millones de litros vendidos y superando los 9 millones en ganancias netas.

La marca blanca, el gato al agua. En el mercado español de helados gobierna la marca blanca. En 2024, Kantar cifraba en un 68,5% la cuota de valor de las marcas de distribuidor en helados, frente a nombres que antes parecían intocables como Frigo, La Lechera o Häagen‑Dazs. En gran consumo, la marca blanca ha pasado de representar el 20% del valor en 2003 a rozar el 44% en 2024, y los expertos ven margen para que se acerque al 70% en muchas categorías.

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Y Mercadona es el epicentro de ese giro, con una cuota de distribución alimentaria que representa a un tercio del mercado español, y con esos helados de Hacendado de amplia y altísima rotación de estilos y sabores. Y su precio le ha costado: la planta en Cheste costó más de 31 millones de euros, con líneas específicas para mochis y helados veganos, y se prevén otros 26 millones de inversión en tres años. A cambio, de los 65 tipos de helado que Mercadona vende en Madrid, 22 los fabrica esta empresa valenciana. El 34% del catálogo heladero del gigante de Juan Roig.

El mochi es el pasaporte. Es cierto que para el consumidor medio, Estiu no existe. Lo que ve es un bombón negro sabor nata, el mini-sándwich (para no sentirse tan culpable consumiendo el doble de calorías con el del formato estándar) o el mochi de coco a 2,90 euros la caja de seis. Estiu entró en este formato hace ya once años, replicando el dulce japonés con masa de arroz y relleno de helado de coco, mango o pistacho bajo la marca Hacendado.

El invento funcionó tan bien que acabaron exportándolo: Wao Mochi es la marca propia que, ya en 2019, empezó a vender en Holanda, Irlanda, Ucrania, Finlandia, Letonia, Alemania y Armenia. Al principio era casi un experimento, una fracción pequeña del negocio. Vawaii, su marca de helados veganos, ocupa el nicho plant‑based y hoy se venden más de 26.000 cajas diarias de mochis helados en sus tres sabores principales, y con ese sorpasso llamado Dochi Cheesecake. Aunque el favorito de muchos sigue siendo el de banoffee: banana, la galleta crujiente y el relleno de dulce de leche.

Queda lo mejor del flash. Crecer vendiendo barato, esta ha sido su clave. Nada de esto tendría sentido sin una política de precios muy agresiva. Todos sus helados se sitúan sistemáticamente por debajo de los referentes de los fabricantes famosos, entre los 2 y 4 euros para cajas completas de 6 productos. Un anzuelo congelado, un capricho para la sobremesa que ha levantado un pequeño imperio y apunta a seguir creciendo. Quiere la ironía que los mochis viajen de la calurosa España a Finlandia.

Imágenes | Helados Estiu, Flickr (Nina Ding)

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