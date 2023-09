Error de conexión USB en Android Auto: cómo solucionar el problema

Vamos a explicarte cuáles son las causas de no poder lanzar Android Auto por USB en tu coche, y que te de un error de conexión USB. Ya sabes que Android Auto es un sistema operativo que instalas en el móvil, pero no puedes usarlo en él, sino que luego tienes que conectar el móvil al coche para usarlo en su consola.

El móvil lo puedes conectar al coche por USB o de forma inalámbrica para usar Android Auto. Si estás intentando hacerlo por USB y te aparece ese error, vamos a decirte las posibles causas por las que el coche no parece reconocer el móvil y cómo puedes intentar solucionarlas.

Primero, prueba a reiniciar

Antes de entrar con soluciones más específicas, lo primero que tienes que hacer si tienes algún error es reiniciar tu móvil. De esta manera, si todo se debe a algún pequeño problema puntual se va a solucionar reiniciando el dispositivo. Reinicia el móvil, y vuelve a probar.

Puede ser que el cable esté en mal estado

Una de las posibilidades es que el cable puede estar en mal estado, o con algún problema en el interior. Si el cable está roto por algún sitio en su interior, puede que el coche no reconozca el móvil, o que Android Auto se conecte y se desconecte de manera aparentemente aleatoria.

Aquí, lo que puedes hacer es mirar si el cable tiene alguna doblez, algún pelado o alguna zona oscura, algo que te diga de forma externa que tienes algún problema dentro. Para salir de dudas, puedes probar conectar el móvil a otro dispositivo u a otro puerto con el mismo cable.

Otra manera más rápida de salir de dudas es también utilizar otro cable igual en el caso de que lo tengas. Así puedes salir de dudas, y si con otro cable funcione, entonces ya sabes que es tan sencillo como cambiar el coche.

Problema del puerto USB del móvil

Otro problema puede ser que el puerto USB de tu móvil o coche esté sucio o en mal estado. Porque sobre todo en el caso del coche, puede que el puerto de conexión no lo utilicemos tanto, y pueda haberse acumulado polvo y suciedad. En el móvil también puede pasarte lo mismo.

Aquí, lo que tienes que hacer es inspeccionar visualmente el puerto USB del móvil y el coche, y comprobar si ves suciedad. En el caso del móvil, también puedes probar conectarlo a un ordenador o a la corriente, si la conexión es inestable con el ordenador o si tarda mucho en cargar, los motivos pueden ser el cable o la ranura.

Si es la ranura USB, entonces procederemos a limpiarla. Para hacerlo, puedes utilizar aire comprimido, un cepillo de dientes de fibras medias, o incluso un objeto punzante como un alfiler, y también alcohol isopropílico. Aquí, tienes que tener el máximo cuidado posible y hacerlo todo suavemente para evitar causar problemas mayores.

Si el USB del coche parece estar estropeado, puedes intentar realizar la conexión con otras conexiones que tenga, siempre que las tenga. Y si no es así, entonces tendrás que ir al servicio técnico.

Android Auto desactualizado o coche no compatible

Hay casos en los que puede que el error sea que el coche no es compatible con Android Auto. Vamos, que el modelo específico de tu coche no sea compatible. Esto puedes saberlo si en ningún caso has podido utilizar Android Auto por muchas veces que lo hayas intentado.

La solución es siempre actualizar Android Auto a su última versión. Una de las cosas que hace Google con cada actualización es añadir compatibilidad con más coches, por lo que actualizando el dispositivo puedes mirar si le ha llegado el turno al tuyo.

