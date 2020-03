Cómo limpiar tu móvil por fuera desinfectándolo sin dañarlo

Vamos a explicarte cómo limpiar tu teléfono móvil por fuera, de manera que puedas liberarlo de gérmenes, virus y bacterias sin ponerlo en riesgo utilizando productos erróneos. Normalmente no prestamos demasiado cuidado con la limpieza de nuestros dispositivos, y de nada sirve limpiar la pantalla estirando la camiseta o con un trozo de kleenex con un poco de vaho.

Según un estudio realizado por la plataforma Dscout, los usuarios tocamos la pantalla del móvil una media de cerca de 2.600 veces al día, y según algunos investigadores, la en ella puede haber hasta tipos 600 bacterias, 30 veces más que las que tiene la taza de un inodoro. Realmente todo esto suena peor de lo que es, pero ayuda a hacerte una idea de que establecer una buena rutina para limpiarlos es siempre importante.

Que NO hacer para limpiar tu móvil

Lo primero que debes tener en cuenta es que la mayoría de smartphones del mercado cuenta con una cubierta oleófuga, lo que quiere decir que tienen un recubrimiento que repele los aceites. Este recubrimiento está ahí para intentar mantener la pantalla lo más limpia posible, y que las huellas no se queden tan marcadas. Algunos productos químicos pueden dañar esta capa protectora, por lo que es importante saber qué utilizar qué no.

Vamos a empezar con los consejos de algunas de las cosas que es mejor no hacer a la hora de limpiar tu móvil. Por ejemplo, es importante no utilizar nunca estropajos, paños abrasivos, toallas, papel o cualquier otro artículo de limpieza similar. Tampoco utilices aerosoles ni productos de limpieza como soluciones para limpiar ventanas, ya que suelen tener químicos excesivamente potentes que no son recomendados.

Por precaución, muchos fabricantes también suelen recomendar apagar el móvil y desenchufarlo antes de proceder a limpiarlo, y así si lo humedeces demasiado puedes esperar a que se seque antes de encenderlo para evitar problemas. Y es que es importante que no entre humedad en las aberturas y las ranuras de tu teléfono.

Ya te hemos dicho que no hay que utilizar productos de limpieza comunes de esos que usas para limpiar el resto de la casa. Pero tampoco utilices aire comprimido para intentar quitar el polvo de ningún sitio, ni siquiera en las ranuras. La potencia a la que sale puede dañar el dispositivo por dentro.

Cómo limpiar tu teléfono correctamente

Hasta hace poco, muchos fabricantes se limitaban a decir que era suficiente con utilizar un poco de agua y jabón para limpiar la pantalla del móvil. Pero ahora, y sobre todo tras los problemas causados por el coronavirus, empresas como Apple han actualizado sus recomendaciones, y son un poco más específicos intentando maximizar la desinfección de gérmenes al limpiar la pantalla.

Por eso, se recomienda utilizar toallitas impregnadas en alcohol isopropílico del 70% o superior. Las toallitas, has de intentar que sean suaves y sin pelusas, ya que así evitarás que estas queden pegadas. Para el paño por el dispositivo con movimientos suaves, y evitando que la humedad entre por las ranuras. Al terminar, utiliza una esquina seca del paño para eliminar el exceso de humedad.

Fabricantes como Apple también recomiendan toallitas desinfectantes específicas diseñadas para acabar con virus y bacterias, recomendando las de marcas como Clorox. No es una marca muy común, pero sus toallitas están diseñadas precisamente para la desinfección de superficies.

Ten en cuenta que estos consejos están dados específicamente para las pantallas del móvil y sus cuerpos, que como hemos dicho suelen estar recubiertos de capas oleófugas. Si te parece mucha complicación, también puedes ponerle a la pantalla del móvil un protector resistente como los de cristal templado, que son un material más común y fácil de limpiar.

Extrema el cuidado cuando estés limpiando las lentes de la cámara de tu móvil. Aquí, una de las mejores cosas que puedes utilizar son las gamuzas de las gafas, pues al estar realizadas con microfibras específicas para la limpieza de las lentes, evitan rasguños y además no dejan residuos.

Por último, si tienes una funda para el móvil también es importante que te acuerdes de limpiarla, ya que no vas a dejar de estar sujetándola siempre con la mano. Aquí, todo dependerá del material del que esté hecho la funda, pero por ejemplo en el caso de las fundas de TPU Gel o silicona, suele ser suficiente con retirarlas, limpiarlas bien con agua y jabón, esperar a que se sequen y volver a ponerlas en el móvil.