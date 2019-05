Vamos a explicarte cómo limpiar la pantalla del ordenador de manera segura, una tarea de mantenimiento que conviene hacer de vez en cuando. En el mejor de los casos, con el tiempo se te irá acumulando un polvo que conviene quitar, y en el peor de ellos es posible que también vayas acumulando marcas de dedos que acaban molestando.

Se trata de una tarea mucho más sencilla que hacer una limpieza general, por lo que tampoco vas a perder mucho tiempo en ello. Empezaremos diciéndote el tipo de materiales que vas a necesitar, y luego te describiremos paso a paso el sencillo proceso de limpieza.

Qué vas a necesitar para hacerlo

En primer lugar, antes de hacer cualquier tipo de limpieza tienes que asegurarte de tener el ordenador apagado, sobre todo si la pantalla es de un ordenador portátil. Puede parecer innecesario para la limpieza de una pantalla, pero ayudará a maximizar la seguridad y quitar cualquier riesgo. Además, si la pantalla es táctil también ayudará a evitar mover cosas sin querer en el escritorio.

Y el segundo paso es En algunas tiendas te van a vender varios kits específicos para la limpieza de tu pantalla, pero tal y como han dicho expertos en limpieza de ordenadores, estos no son esencialmente necesario. En la mayoría de los casos podrás limpiarlo todo con productos que puedes encontrar a mucho mejor precio en tu tienda más cercana.

Para empezar, vas a necesitar Alcohol isopropílico del 90% o más, ya que no daña los componentes del ordenador, por lo que es una muy buena opción para limpiarlos sin demasiado peligro. También puedes utilizar otros limpiadores específicos de los que te venden, por supuesto, pero la mayoría te saldrán más caros. Además, para los conectores de la pantalla y los diferentes puertos que pudiera tener también es conveniente un spray de aire comprimido

Para la pantalla, también vamos a necesitar una gamuza atrapapolvo, que puedes encontrar en grandes cantidades por unos 10 euros en Amazon, o en paquetes más pequeños en tu supermercado más cercano. También te será útil tener paños de microfibra. Como pasa con el líquido de limpieza, también podrás recurrir a paños específicos para los dispositivos electrónicos, aunque de nuevo esto no es algo estrictamente necesario.

Nuestro compañero Juan Carlos López nos ha dado un pequeño truco que suele utilizar a menudo. Es la receta de un líquido de limpieza que sirve para limpiar elementos delicados que no se pueden humedecer demasiado, desde la pantalla de tu ordenador hasta sus componentes, smartphones o discos de vinilo. No deja reflejos y desinfecta. Su composición es un 75% de agua destilada, 25% de alcohol isopropílico y unas gotas de deshumectante como el utilizado en fotografía para limpiar los objetivos.

Y ahora, empieza con la limpieza

Una vez tengas el ordenador apagado para evitar cualquier problema, es hora de ponerse a limpiar la pantalla o monitor. Empieza limpiando primero el marco exterior y la parte trasera, así como su base. Para esto puede ser necesario utilizar la gamuza atrapapolvo. En las conexiones y los puertos que pudiera tener, utiliza el spray de aire contenido para sacar el polvo y hacer una limpieza más a fondo.

Un pequeño detalle que tienes que tener en cuenta es el de limpiar siempre desde arriba hacia abajo. Me explico, si primero limpias la base del monitor y luego vas con el marco superior, podrías dejar caer polvo del marco a la base y tener que limpiarla dos veces. Por eso, mejor empieza desde arriba y luego ya vas limpiándolo poco a poco hacia abajo.

Una vez que eso esté limpio, ya puedes empezar con la pantalla en sí. Coge el paño de microfibra o cualquier otro paño suave, y después de humedecerlo con alcohol isopropílico, la mezcla que nos ha dado nuestro compañero Juan Carlos, o cualquier otro producto específico como los sprays para limpiar pantallas, simplemente empieza a frotarla con delicadeza.

Es importante limpiar con firmeza para que no queden manchas, pero sin apretar demasiado para no llegar a dañar la pantalla, ya que es un componente que puede ser más sensible de lo que parece. Recuerda que el paño hay que humedecerlo y no empaparlo, para evitar que pueda haber goteos que dañen el equipo. Precaución sobre todo cuando limpies un portátil.

Por último, si quieres ser minucioso y limpiar los contactos del monitor también es posible emplear un lubricante específico para aplicaciones electrónicas como este, o el líquido casero que te hemos dicho antes. Eso sí, es muy importante que el cable o el equipo cuyos conectores estamos limpiando esté desconectado de la corriente eléctrica.