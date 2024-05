Algo "raro" va a pasar en mayo: AEMET y otros meteorólogos prevén un mes lleno de anomalías en España

En 2022, me senté ante este mismo ordenador y escribí que mayo se estaba convirtiendo en el primer mes del verano. No me faltaban motivos. En torno al 20 de mayo de ese año, se vivieron anomalías positivas de hasta 15 grados y se estuvo a punto de vivir la ola de calor 'oficial' más temprana del registro. 2023 no fue mejor: antes de que acabara abril, ya se habían destrozado más de 100 récords de temperaturas máximas y el olivo se había achicharrado.

Y luego llegó 2024 y no ha pasado nada nada.

Sin episodios de calor extremadamente intensos. Como señalaba Samuel Biener, salvo en Canarias, "de momento no hemos tenido ningún episodio de calor muy intenso por estas fechas". Y, a priori, no deja de se curioso.

¿Y si no es tan curioso? Digo "a priori" porque, en realidad, no sabemos qué parte de esta ausencia de picos de calor se debe a El Niño. Como hemos explicado en varias ocasiones, a diferencia de La Niña, El Niño pone a la península bajo la influencia de una circulación subtropical más intensa de lo normal y, con NAO negativa, es un factor clave para 'desestabilizar' la meteorología del país.

Como bien sufrimos durante el verano, uno de los mecanismos clave de nuestras olas de calor es el 'horno ibérico'. Sin estabilidad atmosférica, el mecanismo no se dispara y es posible que haya sido precisamente esto lo que ha provocado que estemos a estas alturas del año así.

La mala noticia es que El Niño se está acabando y es más que posible que para la próxima primavera ya estemos inmersos (de nuevo) en La Niña. Evidentemente, todo esto es especulativo; pero no deja de ser paradójico que exista la posibilidad de que el gran evento atmosférico que enfría el planeta, acabe por provocarnos olas de calor en primavera (y ponga en riesgo el futuro del aceite de oliva).

Sea como sea, mayo tampoco va a ser 'normal'. El Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF) acaba de actualizar sus salidas para este mes y dibuja algunas anomalías que recoge AEMET en su blog. Parte de ellas, las que afectarán a la Mancha y el sur de Aragón serán intensas (unos tres grados encima de la media) y el resto, que afectarán amplias zonas del tercio oriental de la península, serán moderadas (unos dos grados). Canarias y el resto de la península parece que estarán en torno a un grado por encima de lo normal.

Y sin embargo, nada de esto quiere decir que vayamos a tener altas temperaturas de forma continuada durante estas semanas. Meteored señala que "los mapas intuyen un chorro polar bastante ondulado, alternándose dorsales de aire cálido con descuelgues de aire frío". Eso significa, por ejemplo, "la semana del 13 al 20 de mayo podría ser fresca para la época en la vertiente atlántica".

La lluvia, en cambio, no está ni se al espera (salvo quizás en la zona norte).

Imagen | EMCWF

