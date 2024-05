Este zoo de China no tenía osos panda para mostrar a sus visitantes. Así que ha pintado a perros para que lo parezcan

El zoológico de Taizhou, en la provincia de Jiangsu, China, ha obrado un auténtico milagro. Desde hace unos días es probablemente el zoo más famoso del mundo por sus osos pandas. Y lo ha logrado sin tener un solo panda. Tampoco ha necesitado osos, ni nada que se parezca ni remotamente a uno. Si ha conseguido colarse en medios de medio planeta, desde Global Times a The Mirror o New York Porst, es porque ha creado su propia versión del panda, unas criaturas con las que ha querido aumentar su flujo de visitantes y que han acabado viralizándose.

Para ello usó perros chow chow... y tinte.

A falta de pandas… Bueno son perros. O eso al menos es lo que pensaron los responsables del zoo de Taizhou, en China. Aunque el gigante asiático es famoso por ser hogar de los pandas e incluso ha creado un peculiar sistema de diplomacia internacional en torno a su figura, este recinto de la provincia de Jiangsu no tenía ningún ejemplar a su cuidado. Que carecieran de pandas no significa sin embargo que sus responsables estuviesen dispuestos a renunciar a estos popularísimos úrsidos, así que decidieron crear su propia versión: el "Chow chow panda".

Chow chow "tuneados". Dice el refrán que una imagen vale más que mil palabras. Y los pandas de Taizhou son una prueba clarísima de ello. A falta de pandas, el zoológico optó por coger chow chows, una raza de perro robusto y pelo largo oriunda del norte de China, y pasarlos por la "peluquería" para que se parecieran lo máximo posible a los famosos osos devoradores de bambú.

Los empleados del zoo les cortaron el pelo y los tiñeron de blanco y negro, dejándoles las orejas y ojos oscuros. El resultado puede verse en las fotos y vídeos difundidos por Jam Press y que han recogido medios de medio planeta: criaturas mullidas, bajas, jadeantes y que probablemente solo pasarían por pandas para alguien que nunca haya visto uno en persona... u ojeado antes una foto.

Pero… ¿Por qué? He ahí la pregunta del millón. Si tan evidente es que no se trata de osos pandas, ¿por qué mostrar ejemplares de chow chow customizados? Al fin y al cabo la urbe de Taizhou queda a cierta distancia de los bosques templados del Sudoeste de China donde se ha documentado la presencia de osos, pero China es el país de los osos pandas. Las explicaciones que ha dado el zoológico resultan cuanto menos confusas. Y solo han servido para avivar aún más la polémica.

¿Engaño o jugada maestra? Sus responsables admiten que el recinto no cumple las condiciones para acoger osos, así que decidieron improvisar: "No hay pandas en el zoo y como resultado queríamos hacer esto". La idea, reconocen, la sacaron de Internet con un propósito claro: "Aumentar la diversión y el flujo de visitantes". ¿Puede decirse entonces que hubo engaño? Ellos no lo ven así.

Y el motivo es simple: en las entradas que compraban los visitantes por 20 o 10 yuanes se hablaba de Xiong Mao Quan, que puede traducirse como "perros panda", aunque el diario chino Global Times apostilla que el lenguaje resulta "engañoso". Algunos medios incluso aseguran que el centro publicitaba una "nueva especie". "Inevitablemente, los visitantes se sienten decepcionados y engañados".

Críticas… y respuestas. Las cosas probablemente no han salido como esperaban en el zoológico de Taizhou. Las imágenes y vídeos de sus peculiares pandas acabaron viralizándose en redes y protagonizando crónicas en medios de medio planeta. Su decisión de cambiar el color del pelaje de los perros también le ha valido a la dirección su buena dosis de críticas, aunque el centro cuestiona que se le pueda acusar de crueldad. "La gente también se tiñe el pelo", argumenta un portavoz: "Se puede utilizar tinte natural en perros si tienen el pelaje largo".

Por supuesto hay quien se ha maravillado con los chow chow panda y les ha dedicado elogios al considerarlos "lindos" o "encantadores". Otros tiran de ironía: "Bueno, es una forma extrema de cuidar a tus perros mientras estás en el trabajo".

La moda de los Pandogs. Lo de los "perros panda" puede resultar curioso, sobre todo tras los muros de un zoo, pero el fenómeno no es del todo nuevo. Se conoce desde hace años en Asia, donde tiene su propio nombre: "Pandogs", que consiste ni más ni menos que en cortar y teñir el pelaje de algunos perros para que se parezcan a crías de panda. Al menos en 2004 había una tienda de mascotas en la provincia de Sichuan que ya vendía chow chow customizados de esa guisa.

La de Taizhou tampoco es la primera polémica surrealista protagonizada por un zoo chino: hace menos de un año un recinto de Hangzhou tuvo que desmentir que tuviese un hombre disfrazado de oso después de que circulasen fotos de un animal de pie, erguido, en una postura similar a la de los humanos, y con la piel arrugada.

