El Samsung Galaxy S26 a precio de outlet, ofertas en el Kindle a color, consolas retro y más. Cazando Gangas

Durante esta semana de agosto hemos ido encontrando muy buenas ofertas en distintos tipos de dispositivos. Móviles, consolas retro, mandos orientados a plataformas de streaming... Por no hablar de los dispositivos de Amazon. En el Cazando Gangas vamos a repasar los mejores chollos que todavía siguen estando disponibles.

Samsung Galaxy S26 por 679 euros, un móvil de gama alta pequeño, con buenas cámaras y un software excelente.

por 679 euros, un móvil de gama alta pequeño, con buenas cámaras y un software excelente. Kindle Colorsoft por 199 euros, el eReader a color con pantalla de siete pulgadas.

por 199 euros, el eReader a color con pantalla de siete pulgadas. Atari 2600+ PAC-MAN Edition por 93,81 euros, una consola retro compatible con los juegos originales.

por 93,81 euros, una consola retro compatible con los juegos originales. Mando Luna por 49,99 euros, el mando orientado a jugar al servicio de videojuegos de Amazon.

por 49,99 euros, el mando orientado a jugar al servicio de videojuegos de Amazon. Hisense E7Q por 484,80 euros, un televisor muy completo que es ideal para gaming.

Samsung Galaxy S26

Si buscas un buen móvil de gama alta y no quieres gastar un dineral, Powerplanet tiene ahora mismo el Samsung Galaxy S26 por un precio de 679 euros. Se trata de un smartphone que destaca por ser pequeño con una pantalla de 6,3 pulgadas, pero además también cuenta con un software excelente, estará actualizado durante muchos años y viene con un buen sistema de cámaras.

Kindle Colorsoft

Amazon ha bajado el precio del Kindle Colorsoft, su eReader con pantalla a color que sirve, sobre todo, para tomar notas con diferentes colores y para ver mejor las ilustraciones y las portadas de los libros (no tanto para leer cómics occidentales o revistas por su tamaño). Incorpora una pantalla de siete pulgadas, su rendimiento es muy bueno y es perfecto para leer en casa o fuera de ella, ya que es bastante compacto. Su precio en este caso ha bajado hasta los 199 euros.

Te recordamos que Amazon también ha bajado el precio de todos sus Fire TV Stick, incluso con algunos packs que incluyen otros dispositivos y accesorios de la marca.

Atari 2600+ PAC-MAN Edition

Si tuviste la Atari 2600 y todavía guardas en casa algún cartucho, mucho ojo porque esta oferta te puede interesar. Amazon tiene ahora mismo la Atari 2600+ PAC-MAN Edition por 93,81 euros. Más allá de los cambios y mejoras, como su puerto HDMI o los modos de pantalla, esta consola es compatible con los cartuchos de videojuegos originales. No obstante, en caso de que no tengas ninguno, viene con dos juegos de la saga PAC-MAN junto con el mando CX40+.

Mando Luna

Si tienes una suscripción a Amazon Prime, puedes jugar gratis a muchos videojuegos a través de Amazon Luna. Y mucho ojo porque son buenos títulos, como es el caso de 'Dispatch', 'Hogwarts Legacy' o 'Indiana Jones y el Gran Círculo', entre otros. Para ello puedes utilizar casi cualquier mando, pero el mando Luna está pensado para aprovechar al máximo la plataforma de juego en la nube.

Su precio es de 49,99 euros y permite pausar la partida para jugar en otro dispositivo, ya sea un Fire TV Stick, un iPhone, un iPad, un Mac, un móvil Android, un ordenador Windows o Chromium e incluso desde Linux y Ubuntu.

Mando Luna Hoy en Amazon — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hisense E7Q

Para finalizar, PcComponentes tiene a muy buen precio la Hisense E7Q, una smart TV que ahora mismo se puede comprar por 484,80 euros. Esta tele de 55 pulgadas ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz, cuenta con dos puertos HDMI 2.1 para utilizar en consolas actuales y es compatible con Dolby Atmos, Dolby Vision IQ y HDR10+.

Hisense E7Q (55 pulgadas) PVP en PcComponentes — 484,80 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Samsung, Amazon, Atari, Hisense

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