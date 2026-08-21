Madrid tiene, cómo no, el maratón de perros más grande de Europa

Por Madrid están apareciendo marquesinas empapeladas con la imagen que encabeza el artículo. ¿Qué es?. "El mayor evento doglover de España y Europa". Es una afirmación de la organización, no un récord homologado. Pero si hay algo que huela a "lo mejor", eso sin duda se celebra en Madrid. Además de organizar maratones como la de Vía Verde o decenas de 10K, 5K, leguas y millas, Madrid lleva años acogiendo una marcha de perros. Bueno, tampoco es una marcha ni exactamente una carrera: son 4,5 kilómetros donde se puede correr o caminar y el objetivo principal no es tanto llegar antes como hacerlo de al lado, en compañía de tu fiel amigo.

Cuántas y desde cuándo. Nació en 2012. Y ya son 15 ediciones con el Perrotón Madrid Nicka Run, que se celebra el 17 de octubre de 2026 (la recogida de dorsales, 10 y 11 del mismo mes). Espera reunir a más de 5.000 personas acompañadas de sus caninos. Y esta vez, además, hay cambio de escenario: sale del asfalto y entra en el Hipódromo de la Zarzuela. Organiza Abott Producciones y detrás está Alejandra Botto, antaño una de las chicas estrella en el 'Un, dos, tres' de Chicho Ibáñez Serrador. Ella dará una “MasterClass Dogga”. La presidencia de honor corresponde a la reina Sofía. El discurso es sencillo: adopción, tenencia responsable y lucha contra el abandono y el maltrato.

Cuánto. La inscripción cuesta 20 euros y el 30% se destina a la asociación Perrotón, que financia campañas de concienciación, esterilización y prevención de enfermedades en protectoras con pocos recursos. Detrás también hay socios como Royal Canin. La edición de 2025 superó los 5.000 contribuyentes y, desde que existe, se han sumado más de 59.500 perros.

Perrotón, además, será el pistoletazo de salida del Madrid Dog Fest, con exhibiciones de la Policía Nacional, perros de protección del Proyecto Pepo, agility, gastronomía para humanos y perros, música y un gigantesco casting para encontrar perros actores. Es decir, un festival de lifestyle alrededor del perro.

Hay merchandising, famosos (en 2025 pasearon por aquí Carlos Franganillo, Megan Maxwell, Jacob Petrus, Karla Sofía Gascón, Baltasar Garzón, Angy Fernández y Unax Ugalde) y hasta una zona VIP. También se vieron por allí a personalidades como Patricia Manterola, Paloma Bloyd, Nerea Garmendia, José Manuel Parada, Poty Castillo y otros nombres de televisión. Este 2026 Sofía Cristo repite como DJ residente.

Por qué. Porque funciona. Basta con cruzar el Atlántico para descubrir que los estadounidenses llevan décadas haciendo exactamente lo mismo: el Furry Scurry de Denver reúne cada año unos 12.000 humanos y 5.000 perros en una marcha solidaria de dos millas. Tiene festival, patrocinadores y más de 150 puestos comerciales. Y llevan 33 ediciones.

En Austin existe otra criatura todavía más extravagante: el Mighty Texas Dog Walk, con 25 ediciones, convertido en una mezcla de paseo, feria y espectáculo canino. Hay música, actividades de entrenamiento y hasta récords mundiales. La organización presume de 13, entre ellos el de mayor número de perros paseando. Los beneficios van a Service Dogs, Inc., una entidad que entrena perros de asistencia.

Por supuesto, también hay perrotones mexicanos y en otras regiones latinoamericanas. Y luego está Strut Your Mutt, el modelo americano llevado al extremo. En 2017 reunió a más de 14.000 participantes y recaudó 2,6 millones de dólares para organizaciones de protección animal. Como se dice dentro de la Best Friends Animal Society, la lógica de la carrera no es la de kilómetros andados, sino ver quién consigue más donaciones.

La economía de las mascotas. España cuenta con más de 15.171.569 animales censados. Dividiendo en familias, hay 7,56 millones de perros y 5,62 millones de gatos; el resto son aves, conejos, reptiles y otros animales. La cifra total ha crecido un 14,2% desde 2021. No solo hay más perros que niños pequeños (7,56 millones de perros registrados frente a unos 5 millones de niños de 0 a 12 años, datos de 2025), también hay más mascotas que menores de 30 años. En Europa somos el cuarto país por población de perros, solo por detrás de UK, Francia y Alemania.

Y eso se traduce en mucho dinero: el dueño de un perro gasta unos 1.908 euros al año; el de un gato, 1.728. Son 159 y 144 euros al mes, respectivamente, según el Barómetro de hábitos y tendencias del pet parent 2025. En el perro, el 41% se va en alimentación, el 19% en veterinario, el 13% en seguros y un 11% en cuidados estéticos. Es decir, peluquería, baños, corte, uñas y demás ya representan unos 210 euros anuales, de media, por perro. Y agradecería que evitáramos los chistes sobre nuestro presidente.

Hora de comer. Esta industria es bastante más grande que vender pienso: 2.984 millones de euros en 2024 solo en la actividad recogida por Aedpac, con más de 7.000 clínicas y un 23% del negocio procedente de servicios. Dentro de ese pastel aparecen unos 420 millones de euros de veterinaria y 250 millones de peluquería canina. Solo en pienso y comida para mascotas se facturaron 2.178 millones en 2025, un 6,1% más que en 2024.

Este 2026, estimaciones mediante, se esperan 3.500 millones en gastos totales. De los mismos informes se extrae que esta economía da empleo a 75.000 personas. Y no son mascotas, son animales convivientes: el 86% de las familias españolas considera a su mascota un miembro más del hogar (de ahí los abrigos, los aperitivos con colágeno y los perfumes para gatos).

Botto insistía en mensajes sobre adopción y bienestar animal “sin ser radicales”. Y la fórmula funciona. Aunque habría de tenerse en cuenta las condiciones climáticas y no dejar en el aire los interrogantes clave: ¿todos los animales disfrutan igual? ¿Qué pasa con los perros reactivos? ¿Cómo se gestionan las peleas o el estrés? ¿Cuánto dinero acaba realmente en protección animal? Porque, igual que con las personas, cada animal es un mundo.

Imágenes | Flickr, Bluesky

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