Un experto aclara el principal error de dormir con el aire acondicionado: "Es totalmente antinatural y descansamos peor"

En 1902, el ingeniero Willis Carrier inventó el aire acondicionado moderno, pero no para que durmiéramos mejor ni para combatir olas de calor: lo creó para evitar que el papel se deformara por la humedad en una imprenta de Brooklyn. Más de un siglo después, aquella máquina diseñada para salvar tinta y papel ha acabado regulando algo mucho más delicado: nuestro propio sueño.

Dormir con aire acondicionado. Cada verano vuelve la misma pregunta: ¿es buena idea dormir con aire acondicionado? Y la respuesta no es tan simple como parece. El cardiólogo José Abellán planteaba una idea que conecta con algo básico de nuestra fisiología: el cuerpo humano está diseñado para dormir en un entorno donde la temperatura desciende de forma natural por la noche, no en uno artificialmente congelado durante horas.

Esa es la clave. No es que el aire acondicionado sea “malo” por sí mismo, sino que romper ese patrón térmico natural (pasar del calor diurno a un frío constante e intenso) puede alterar el descanso más de lo que pensamos.

Lo que pide el cuerpo mientras dormimos. La ciencia del sueño lleva años confirmando algo muy concreto: para iniciar y mantener el sueño profundo, la temperatura corporal central tiene que bajar ligeramente. Ese descenso es una señal biológica de entrada al descanso. Ahí es donde el aire acondicionado juega un papel ambiguo.

Bien usado, ayuda a facilitar ese proceso. Mal usado, lo exagera y lo distorsiona. La diferencia está en la moderación. Organismos y sociedades médicas en España como la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica recomiendan temperaturas entre 22 y 24 grados, precisamente para acompañar ese descenso fisiológico sin forzarlo.

El problema no es enfriar, es pasarse. Aquí está el error más habitual. Mucha gente pone el aire a 18 o 19 grados y lo mantiene toda la noche. Eso puede generar sensación inmediata de alivio, pero también resecas mucosas, irrita garganta, congestiona nariz y puede provocar microdespertares que fragmentan el sueño.

Es lo que muchas personas describen al levantarse con la boca seca o sensación de resfriado. Desde SEPAR insisten además en que el aire acondicionado deshumidifica mucho el ambiente, y si la humedad cae demasiado, las defensas naturales de nariz y garganta se vuelven menos eficaces frente a partículas y microorganismos.

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Lo que dicen los organismos. El consenso sanitario en España no dice “no duermas con aire”, sino “úsalo con sentido común”. Temperatura moderada entre esos 22 y 24 °C, evitar el chorro directo al cuerpo, mantener la humedad entre el 35% y el 60%, limpiar filtros con frecuencia y no crear diferencias extremas con la temperatura exterior.

También se recomienda usar modo noche o temporizador, para que el aparato suba ligeramente la temperatura de madrugada. Esto encaja con la lógica fisiológica: ayudar al cuerpo a dormirse, pero dejar que luego siga su propio ritmo térmico.

El ventilador es tu amigo. La alternativa que propone Abellán tiene sentido dentro de esa lógica: usar aire acondicionado solo para bajar la temperatura inicial de la habitación y luego pasar a ventilador. Así se enfría el entorno sin seguir secándolo ni enfriándolo artificialmente toda la noche. "Nuestro cuerpo ha evolucionado en un ambiente natural, y en la naturaleza lo normal es que por la noche baje un poco la temperatura, por eso, lo que es totalmente antinatural, y nos hace descansar peor, es esto de estar todo el día con el aire acondicionado a tope y que por la noche no baje la temperatura", aclaraba.

Otros trucos que menciona, como enfriar muñecas con agua fría o humedecer ligeramente las sábanas, funcionan porque actúan sobre la disipación natural de calor del cuerpo, no contra ella. Son pequeños atajos fisiológicos, no sustitutos milagrosos.

Conclusión: sí, pero como herramienta. En definitiva, la pregunta no debería ser si dormir con aire acondicionado es bueno o malo, sino cómo se usa. Si se emplea para crear un entorno razonable y luego acompañar el descenso natural de temperatura, puede mejorar claramente el descanso.

Por el contrario, si se convierte en una especie de nevera nocturna permanente, estamos forzando un ecosistema que el cuerpo no reconoce como natural. Y ahí aparece la paradoja moderna: tenemos la tecnología para dormir más frescos, pero a veces la usamos justo de la forma que nos hace dormir (mucho) peor.

Imagen | Wikimedia

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