El calor ha venido de repente y este ventilador de techo está de oferta y es de nuestros favoritos para dormir fresquitos

El año pasado aproveché una de las muchas ofertas que tuvo el ventilador de techo Philips Bliss, y qué maravilla. Lo instalé en el dormitorio para poder dormir durante las noches más calurosas del verano, y el cambio es abismal. Pese a que todavía estamos en primavera, donde vivo ya está haciendo mucho calor, por lo que no he dudado en empezar a utilizarlo este año. Y ayer pasé de intentar dormir mientras sudaba a dormir bien fresquito.

Lo bueno es que es ahora cuando estamos viendo las primeras ofertas en este tipo de dispositivos, y concretamente el Philips Bliss ahora mismo se encuentra rebajado en Amazon. Su precio es de 134,99 euros (antes 179,99 euros), que es prácticamente lo que me costó a mí el que compré.

Un ventilador de techo para dormir bien fresquito

Ya me habían recomendado muchas veces el modelo Philips Bliss, pero uno no sabe realmente por qué es tan bueno hasta que lo prueba. En primer lugar, una de las cosas que más me han atraído, sobre todo por la ubicación donde lo tengo instalado, es que el ventilador de techo no hace prácticamente nada de ruido. Eso sí, no suelo utilizarlo a mucha potencia porque incluso en las más bajas el cambio es muy notable.

Cuenta con un total de seis velocidades de las aspas, aunque yo normalmente lo pongo en el número dos o tres como máximo. También utilizo mucho el temporizador para que no esté encendido toda la noche, y en este caso permite elegir un temporizador de una, dos o cuatro horas.

Además, también cabe mencionar que cuenta con aspas retráctiles (cuando el ventilador está apagado, las aspas se retraen) y que incluye una lámpara, la cual se puede encender con el mando a distancia o con el interruptor del dormitorio (o de la habitación donde se instale) y elegir entre las tres temperaturas que ofrece.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips Bliss hoy ✅ LO MEJOR E s silencioso : normalmente lo tengo en el nivel dos o tres de potencia, pero incluso en algunas más altas no hace casi nada de ruido.

: normalmente lo tengo en el nivel dos o tres de potencia, pero incluso en algunas más altas no hace casi nada de ruido. Incluye luz: se puede elegir entre tres temperaturas diferentes. ❌ LO PEOR Su instalación: no es del todo complicada, pero sí que es recomendable que la haga un profesional. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ventilador de techo para interiores, sobre todo que ofrezca una buena potencia, que incluya luz y que no haga mucho ruido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Estás buscando un ventilador de techo para exteriores, ya que este modelo está pensado para interiores.

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Imágenes | Jake Nackos en Unsplash, Philips

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